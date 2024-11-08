貝大小姐：我媽要過生日了，你覺得帶她吃什麼好？

瑞餚姐：當然要越貴越好！

貝大小姐：最好是啦，你要幫我出錢嗎？！

瑞餚姐：是你媽過生日又不是我媽，找CP值高，看起來高貴不貴又好吃的啊！

貝大小姐：要CP值高、還要高貴不貴又好吃，你有想法喔？！

瑞餚姐：當然有啊，心月懷石料理，不錯吧！我都幫你解答了，你也要請我一起去吃吧？！

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台北信義區懷石料理推薦 │ 心月懷石料理

生活中的重要節日或是家人、好友的生日

總會希望找到一家特別的餐廳或精緻又美味的料理來慶祝

這麼重要的日子

兩姐姐就交給心月懷石料理了！

心月懷石料理的餐點製作不但精緻

所有食材道道精選之外

料理烹調都很重視食材的原味及特性

沒有過度的添加及調味

呈現渾然天成的美味！

心月懷石料理 │ 在哪裡

位在信義路及基隆路交叉口的心月懷食料理

交通非常方便

搭乘捷運可以在台北101/世貿站下車

步行5分鐘即可到達

附近也有多線公車

只要在三張犁站或是信義光復路口下車

步行2~5分鐘即可抵達！

開車前往心月

附近也有多個停車場可以使用！

心月懷石料理 │ 用餐環境

心月懷石料理用餐空間寬敞

座位與隔座之間也距離恰當

還有半包廂的位子、

家庭聚會或商務聚餐的大長桌

也可以坐在吧台欣賞師傅們料理食材的職人廚藝！

心月懷石料理 │ 2100/2500套餐

心月懷石的套餐有1300/1800/2100/2500/3000/3500

多種價位套餐可以選擇

這次兩姐姐選的是2100和2500的套餐

大部份的料理都相同

只有在蝦蟹的部份及握壽司的部份完全不同

開胃醬菜

開味醬菜的擺盤一點都不馬虎

柴魚昆布、百香果青木瓜、醃蘿蔔和高麗菜

每樣的口感清爽完全不死鹹

真的很開胃！

五色前菜

鳳眼果(蘋婆)

金黃色的外皮的鳳眼果

看起來有些像似放大的百果

吃起來的口感外層帶Q

內層像栗子一般鬆軟

松子金沙芋頭豆腐

松子搭配著金莎芋頭豆腐一起咀嚼

松子的的堅果香裡夾帶著芋頭以及淡淡鹹蛋的香氣

豆腐的部份口感細緻

與松子的微酥脆有著鮮明的對比

添加了口感上的變化與層次

茭白筍佐自製海苔醬

當令的茭白筍鮮脆清甜

搭配上自製海苔醬

提出了茭白筍的香氣與甜味

滷紅燒鱘龍魚

鱘龍魚肉質細膩

魚皮帶著彈性與膠質

經過紅燒滷製後

吸收了滷汁的醬香味

肉質更滑加嫩

入口即化

烤烙魚

細細長長的烙魚

長得像吻仔魚

帶著像丁香魚般的魚氣

烤得酥酥脆脆的餅乾口感超涮嘴！

生魚片

整份的生魚片裡包含了鮭魚、干貝、青甘、旗魚、鯛、

以及龜山島的金殼蝦、綜合魚捲+鮭魚卵

以及鮪魚佐秋葵山藥…等

不但擺盤超美

而且每種生魚片都很鮮甜

像是鮭魚、干貝、金殼蝦、綜合魚捲肉質Q彈

青甘、旗魚、鯛、鮪魚放入口中

稍稍咀嚼就瞬間化開

生魚片種類超多

每樣都很好吃

視覺和味覺都很滿足！

烤品：尖梭魚

尖梭魚搭配波菜打汁製成的味噌醬

魚皮烤得焦香肉質細緻不乾柴

加上波菜味噌鹹香的口感中和

提出魚肉的甜度

烤櫛瓜加上櫻花蝦的香酥

一軟一酥口感多元

一旁的小紅莓果乾及冬瓜百香果

微酸微甜、去油解膩！

煮品：海鮮大根煮

以蘿蔔泥為主體加上了少許的山藥

底下襯著鱘龍魚肉

鱘龍魚本身沒有腥味

更凸顯蘿蔔和山藥的香氣！

上面一片QQ的蘆薈

很少在料理中看到的食材

吃起來的口感讓人印象深刻

更增添了擺盤的華麗感！

車蝦明太子-$2100

超大的明蝦烤得火候恰到

肉質彈牙且蝦味十足

帶著微微蝦殼的焦香

搭上了質地滑順且微帶顆粒感的明太子

在咀嚼的同時鱈魚卵顆粒在口中爆開

釋放出鹹香

整個料理的層次豐富！

松葉蟹-$2500

高級食材的松葉蟹的蟹身及蟹腳

白色的蟹肉有著絲絲纖維狀的質感

豐厚的蟹肉及新鮮的蔬菜

淋上了蟹黃勾芡

每一口都又甜又香

超美味！

蝦頭料理

生魚片裡的龜山島的金殼蝦蝦頭

可以指定以炸或烤的方式

吃到蝦頭的蝦漿及蝦殼本身的酥脆

貝大小姐及瑞餚姐剛好一炸一烤都吃到了！

以生魚片的方式吃到的是蝦肉的鮮甜及Q彈

炸或烤吃到的卻是蝦子爆發出來的香氣！

牛肉-沙朗牛排

沙朗牛排既有瘦肉的嫩度

又含有適量的油脂

約七分熟的熟度

吃得到油脂和肉香

搭配胡麻醬對貝大小姐來說是全新的口感

胡麻醬與牛排的組合香氣加成

值得一試！

炸蝦天婦羅

招待的炸蝦天婦羅

炸得外皮麵衣香酥蝦肉Q彈

一旁的炸蓮藕酥脆爽口

沾著一旁的抹茶鹽吃起來

茶香讓炸蝦及蓮藕更加清爽解膩！

握壽司-$2100

炙燒的生魚片握壽司佐秋葵泥蝦卵

炙燒的香氣

加上秋葵泥的滑順

以及蝦卵的顆粒口感細緻且微妙

炙燒後的櫻桃鴨佐酪梨

櫻桃鴨的嚼勁及酪梨的軟糯

搭配好吃的醋飯越嚼越香！

海鮮蓋飯-$2500

小巧精緻的海鮮蓋飯

色彩鮮豔地像似一份迷你散壽司

每顆晶瑩剔透的鮭魚卵

閃著寶石般的光澤

讓人忍不住十指大動

每一口新鮮的生魚片配上微酸微甜的醋飯

即使再飽都忍不住一口接著一口的往嘴裡送！

湯品：海帶芽薑絲蛤蜊湯

清爽溫潤的湯頭

夾雜著海帶的香、薑絲的辛以及蛤蜊的鮮

一飲入喉香氣漫延在整個口腔中

同時清理口中先前料理殘留的餘味

為接下來的飲品及甜點做準備！

咖啡、銀耳露、水果

香醇的咖啡

甜而不膩的銀耳露

以及清甜的水果

為這豐盛及美好的一餐畫下句點！

卻也開始想著這麼美好的料理

下一次要邀約哪位家人、朋友

一起再聚心月懷石料理！

店家資訊

心月懷石料理

IG：https://www.instagram.com/xinyue_sushi/

FB：https://www.facebook.com/Xinyue.huaishi

電話號碼： 02 8780 7756

地址： 110台北市信義區信義路四段466號

營業時間：11:45–14:00, 17:45–21:00．星期二休息

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