鶯歌是個陶瓷之鄉，這裡的老屋巷弄藏著一家超有質感的歐陸鄉村料理餐廳「穎村食光」。餐廳採用天然食材，用心烹調出每道料理的美味，讓人一吃就停不下來。值得一提的是「穎村食光」的主餐採預約制，建議提前訂位，尤其是烤半雞和鍋巴飯，更是許多饕客的必點選擇！

穎村食光在鶯歌火車站附近，步行只需2分鐘，地點方便，卻隱藏在文化路的小巷子裡。建議走217巷，再步行約50公尺便會看到餐廳。

進門後，老宅的木製窗門與庭院，展現出古樸風格，讓人彷彿進入時光隧道。

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穎村食光的裝潢充滿復古氣息，還有許多陶器展示，讓人感受到鶯歌的地方特色。

餐廳採用低矮的桌椅設計，搭配布幕天花板和柔和燈光，營造出舒適的用餐環境，還有和室座位區，適合6到8人聚餐。

穎村食光是一間需要預約主餐的特色餐廳

並且提供隱藏式無菜單料理，專為熟客設計，讓用餐體驗更特別。每道餐點都充滿用心，無論是開胃菜、燉湯、烤雞，還是鍋巴飯，風味各具特色。

自家燉煮的濃湯與手工麵包

這道濃湯以鷹嘴豆和蘑菇熬煮，濃郁芳香，搭配自家製作的法棍麵包，口感酥脆。

將麵包沾滿濃湯，簡直是美味到讓人一滴不剩。

每日時令開胃菜

隨著季節變化的開胃菜當天是明太子烤玉米筍

撒上雪花般的起司，搭配蕃茄、烤南瓜和櫛瓜。清新自然，突顯食材本味。

陶盤綜合沙拉

沙拉以新鮮生菜為基底，搭配火龍果與無花果，清爽脆口，淋上胡麻醬，更添香氣。

義式香料鹽烤現流海魚（需預約）

當天的現流海魚是秋姑魚，透過鹽烤技法完美鎖住鮮味，桌邊服務時撥開鹽層，魚肉香氣四溢。

魚肉少刺且帶有蝦蟹香味，細緻且紮實，尤其魚頭的滿滿膠質更是美味。

餅皮悶烤蜂蜜老饕半雞（需預約）

這道料理吸引了不少顧客的目光——文昌雞以披薩餅皮包裹烘烤，桌邊切開餅皮，香氣撲鼻。

雞肉嫩而紮實，配上吸滿雞汁的小馬鈴薯塊，讓人愛不釋口。

鍋巴飯

鍋巴飯是穎村食光的另一大特色，這次我們品嚐了紹興馬告霜降豚和番紅花時令海鮮兩種風味。

穎村食光 紹興馬告霜降豚鍋巴飯(需預約)

這道鍋巴飯融合紹興酒香和刺蔥香氣，霜降豚口感脆爽，飯粒均勻裹上酒香而不帶酒氣，讓老饕朋友大讚。

番紅花時令海鮮鍋巴飯（需預約）

鋪滿蝦、蛤蜊、小卷、淡菜等多種海鮮，米粒吸收了海鮮高湯的精華，粒粒飽滿而不乾澀，鍋巴香脆，是一道美味又滿足的主食。

冰心可麗露

最後以甜點作結，外酥內軟的可麗露像白雪中的鈴鐺，內餡如冰淇淋般細膩，為這次餐點畫下完美句點。

穎村食光讓人感受到料理與氛圍的獨特魅力，是個令人回味無窮的美食體驗。期待下次能再來嘗試推薦的麵疙瘩和義大利麵。

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穎村食光(主餐預約制) 店家資訊

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地址：新北市鶯歌區文化路213巷16號217巷步行50公尺左手邊

電話：02 8677 3112

營業時間：11:30-15:00；17:30-20:30

店休日：每周一、二、三

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