2024.10.01

明水然・樂 ｜台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒冠軍名店 Google 評論4.8高分，幾乎零負評無菜單鐵板燒 就在台中米其林美食城

明水然．樂是台北一位難求的無菜單鐵板燒名店，頂級的美食、尊榮的服務，全新舒適的裝潢，都是讓人爭相前往的原因，現在在台中也能吃到明水然．樂啦!!明水然．樂台中大魯閣店位於台中新時代大魯閣停車相當方便，用餐環境充滿日式簡約風且採預約制，餐點$1,600+10%起就能享用到美味，每個鐵板區用餐獨立，非常適合團體包場唷!!

台中大魯閣採預約制；30日內線上訂位，9人以上團體聚餐開放60日內電話預訂!!線上訂位：https://reurl.cc/myMpAY

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明水然·樂 台中大魯閣店｜地理位置

明水然·樂 台中大魯閣店位於新時代大魯閣 10F，一旁有廣大的停車場可以停車，距離台中火車站也相當近，交通真的相當方便!!

明水然·樂 台中大魯閣店 ｜店內環境

電梯一到10F映入眼簾的便是這充滿日式簡約風格的明水然·樂 台中大魯閣店，簡約大方純白色的風格相當有質感!!

門口有整排的白色盤子裝飾的牆面超吸睛，一旁還有明水然·樂特色招牌的白色日式大燈籠，這絕對是IG必拍的打卡點啊!!

店內共有兩桌半包廂式鐵板用餐區，一桌約十位，可容納20位左右，很適合團體包場!!用餐方式是集體開席，所以預約後盡量不要遲到唷！

預約制的無菜單鐵板燒，僅提供一個月內場次預訂，假日更是一位難求，建議一定要提早訂位，線上訂位服務： 台中大魯閣

線上訂位：https://reurl.cc/myMpAY

明水然·樂 無菜單鐵板燒 ｜菜單MENU/價位

明水然·樂無菜單鐵板燒共有$1600+10%、$2400+10%兩種價位，每種套餐都有14樣餐點，餐點內容可說非常豐富~

1600元樂饗宴套餐｜主要食材：新鮮活龍蝦、日本A4和牛或日本A5和牛或桂丁雞、北海道生食級干貝、時令新鮮漁獲(切片)~共14品!!

2400元樂盛宴套餐｜主要食材：新鮮活龍蝦、A5和牛菲力或西班牙伊比利豬、北海道生食級千貝、南非鹽蒸活鮑(升級)、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)~共14品!!

兒童用餐規定：兒童100cm以下免低消，101cm～149cm兒童低消$799元，150cm以上酌收大人費用。小朋友低消可單點食材酒水或點兒童餐$799。(如兩位小朋友也可點一套兒童餐分享)

另也有提供酒水服務~記得喝酒不開車，若需要喝酒可以請朋友載或搭乘大眾交通工具!!

明水然·樂 無菜單鐵板燒 ｜餐點介紹

無菜單鐵板燒會隨時令季節、隨地方特色有所不同，所以文章內餐點僅就此次體驗分享！

莓果氣泡飲(開幕招待)

莓果氣泡飲是開幕當月招待飲品，喝起來清涼解膩，酸甜滋味很清爽!!

白桃烏龍茶 (1600元/2400元)

白桃烏龍喝起來帶著水果的香氣，清新淡雅相當爽口，服務人員看到喝完也都會主動添加，相當貼心~

01.漬物 (1600元/2400元)

一入座後會送上兩種漬物，一種是「醋漬蘿蔔」將白蘿蔔用日本米醋醃漬，再加入紫蘇葉、柚子皮做提味，吃起來酸中帶著柚子香氣，另一種則是「蘋果洋蔥」，將洋蔥碎搭配蘋果、檸檬醬油及果醋調味，吃起來有著蘋果的脆口及酸甜的滋味，每一道都相當開胃，可搭配著主食享用~

02.蒜蜆湯 (1600元/2400元)

將黃金蜆及蒜頭慢火熬煮，每一口都是濃郁的精華，喝的到黃金蜆的鮮甜，很暖胃~

03.龍蝦膏芝心蛋捲 (1600元/2400元)

第一次看到這樣的鐵板燒料理，將蛋液加入龍蝦膏及鮮奶油調配後在鐵板上煎熟，再刨入帕碼森起士後捲起成為龍蝦膏芝心蛋捲~

下方大配著淋上味噌醬的雞蛋豆腐，最後在放上鮭魚卵點綴及增添口感，並放上有機花草玉米苗擺盤，美味的龍蝦膏芝心蛋捲就完成囉!!

蛋捲中帶有龍蝦膏的鮮美，以及起司的柔滑口感，加上嫩豆腐的軟嫩及鮭魚軟的爆漿滋味，豐富又多層次的口感相當引人入勝~

北海道生食級干貝佐金莎醬 (1600元/2400元)

嚴選日本北海道生食等級干貝，兩面煎至金黃色外皮即可上桌，下方為用清酒手工熬製的金沙醬，上方搭配奢華的魚子醬，最後使用有機花草小牛血裝飾，5-7分熟的干貝吃起來彈牙鮮甜，

05.季節時蔬(1600元/2400元)

將日本山藥兩邊煎到金黃色外表，再搭配山藥泥及明太子製成的明太子慕斯，絲滑入口的口感，搭配蘆筍及杏鮑菇一起享用，很有層次感!!

06.時令季節生魚 (1600元)

青衣魚片淋上紫蘇梅醬吃起來酸甜好開胃，下方放有脆口的鍋巴增添了不同的風味及口感，上面的貝比生菜則有讓人清新的小確幸~

06.整尾現流魚品 (2400元)

魚品會依當天新鮮食材而有不同，這天品嚐的是紅目鰱，肉質Q彈美味，外皮較硬可直接整片剝掉，細緻鮮嫩的肉質可搭配胡椒粉或是金桔享用~

07.日本帆立貝 佐 芥子和風醬 (1600元)

鮮嫩的帆立貝，完整保留鮮美貝柱、貝卵與貝唇，吃起來甘甜富有彈性，底層搭配營養滿分的藜麥，淋上檸檬汁很清爽~

07.北海道赤海膽 (2400元)

北海道的赤海膽吃起來就是多汁鮮甜且充滿海洋的鹹味，每次吃都讓人久久無法忘懷，搭配炸過的春捲皮、蟹黃豆腐，以及醃製過的鮭魚卵，豐富的口感讓人回味無窮!!

08.乾煎文甲佐柚子胡椒 (1600元)

文甲就是經過精細日式刀工切紋向龜殼樣的花枝啦!!生食級花枝Q彈爽脆，淋上柚香味噌醬及撒上柚子香氣的胡椒，一整個果香四溢~

08.鹽蒸鮑魚 (2400元)

活跳跳的鮑魚就在眼前，一上鐵板就立刻縮起來好鮮活，來自南非的青鮑相當珍貴，需要8~10年才能算成熟，而料理方式採用特別的「鹽蒸」，在鮑魚上方加了酸豆及萊姆，並覆蓋昆布和粗鹽讓它慢慢低溫熟成~

低溫熟成的料理方式保留了鮑魚的新嫩及Q彈口感，而白松露醬更是將鮑魚的鮮味完全提升，並帶出了另一種奢華的滋味，讓人印象深刻的美味!!

09.和牛堡菠蘿包

手工打製的和牛堡夾在波蘿包內也太好吃了，多汁鮮嫩的肉質，搭配沙沙醬和生菜，讓人忍不住一口接著一口!!

10.時令活龍蝦佐南瓜醬 (1600元/2400元)

活跳跳的龍蝦讓人看了就想大快朵頤!!龍蝦膏做了蛋捲，龍蝦身直接成為美味的餐點，而龍蝦頭則拿去熬湯，一龍蝦三吃的做法真的讓人覺得好幸福啊!!

嚴選加拿大的波士頓龍蝦，肉質紮實且甜美，直接吃就很好吃，也可以搭配一旁的南瓜醬，加上刨上烤過的夏威夷果仁，增添了堅果的香氣~

芒果冰沙 (1600元/2400元)

吃到這邊也累了，來杯芒果冰沙中場休息一下，一邊看著師傅的料理秀，一邊讓味蕾休息一下，去除嘴巴中上半場海鮮的味道，等待下一道主食料理!!

會員禮

加入樂多多會員可以兌換會員禮，這天的會員禮是炙燒烏魚子，搭配著清爽的白蘿蔔好好吃啊!!

11.台灣桂丁雞 (1600元)

桂丁雞是台灣培育出來的品種，採自然放牧、有機雜糧飼養，同時也是國宴上招待貴賓的食材，桂丁雞是以頂呱呱炸雞創辦人史桂丁先生所命名，吃起來外皮酥脆肉質鮮嫩多汁，非常好吃呢!!

11.A5和牛菲力 (2400元)

不愧是A5和牛，油花真的超美的，選用日本熊本Ａ5和牛菲力部位，油花細膩、脂肪甘甜，吃起來超軟嫩的!!採用油封料理，四周煎熟後會靜置熟成，吃五分熟最剛好，外酥內嫩的口感讓人無法抗拒!!

主食會依當天食材狀況為A5和牛菲力或是西班牙伊比利豬擇一提供唷~~

12.鐵板炒飯 (1600元/2400元)

明水然．樂的鐵板炒飯相當特別，會用兩種不同的蛋的炒飯下去製作，第一種是先炒蛋酥，第二種是將蛋和飯一起拌炒，最後兩者結合炒出黃金炒飯，粒粒分明的炒飯超香，若沒吃飽師傅會多給一些炒飯唷~

13.炙燒龍蝦頭味噌湯 (1600元/2400元)

使用赤味噌、白味噌、加賀味噌三種味噌一起熬煮的味噌湯口感豐富，加上柴魚高湯、配洋蔥及龍蝦頭的鮮甜，湯頭濃郁且鮮甜，湯內還有鴻喜菇及龍蝦肉，喝完超滿足!!

14.蘋果煎餅 (1600元/2400元)

蘋果煎餅內有手工熬煮的蘋果醬與鳳梨，酸甜的滋味讓甜點吃起來一點都不單調，酥皮吃起來帶軟，整體甜而不膩很適合當飯後甜點!

14.布朗尼

另一款飯後甜點是布朗尼，依當天提供的為主，滿滿的巧克力香好誘人，為美味的餐點畫下完美的句點~

明水然．樂於2023.2024連續兩年榮獲《網路溫度計》『此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒！』冠軍，14品奢華美食只要1,600+10%起，包含老饕等級的時令活龍蝦、南非鮑魚、日本A5和牛、北海道生食級干貝、季節現流漁獲等珍饈食材，CP值相當高!!喜歡吃無菜單料理鐵板燒的朋友很值得前往品嚐唷~