老饕朋友是從小在萬華長大的所以知道很多當地美食，

這天開到這條巷口時特意放慢車速看看這家店有沒有開，

這天運氣不錯遇到他們有營業，

據說他們已經有三四十年的歷史，

朋友從國中時代吃到現在，

能有三四十年的歷史的店怎麼能不好吃呢？！

朋友說骨仔肉就是豬頭肉，

將豬骨頭邊上的肉取下切後，

就是香甜好吃的骨仔肉，

可見他們對豬肉的新鮮度也是非常要求，

不然就可能會有豬腥味，

而他們的骨仔肉不只沒有豬腥味還可以吃到豬肉的香甜味，

另外他們的魚丸絕對必點，

吃的時候千萬要小心，

皮薄肉多汁多很容易燙到嘴吧，

這麼傳統好吃的萬華當地人早午餐怎麼不來試試～

萬大路骨仔肉湯 店家環境

▲ 位置就在萬大路137巷口的榕樹下

▲ 我也特別喜歡這種在榕樹下吃東西的感覺，

感覺生活步調都慢了下來～

▲ 餐具要自己來這台小推車拿喔

▲ 簡單調味的古早味就是好吃

萬大路骨仔肉湯 菜單價格

▲MENU(拍攝於2024/10/7，一切以店內現場為主喔！)

▲ 好吃的魚丸也可以另外買回家喔~

萬大路骨仔肉湯 餐點推薦

骨仔肉湯麵(米苔目)(小) NT.90

朋友點的是他們家的米苔目，

吃起來是非常的Q彈，

而他們家的湯屬於清爽不油膩，

天氣涼涼的喝上一口真的是暖心又暖胃，

在台北市裡這個價格真的不會算太貴，

我個人覺得CP值頗高～

骨仔肉湯(小) NT.55 & 骨仔肉(小) NT.55

他們也可以只叫骨仔肉湯，

如果不想喝湯只想吃肉也可以叫乾的，

價格都是一樣的，

他們家的骨仔肉可以先吃一塊不沾醬的，

就可以吃到豬肉純粹的甜和肉的嫩，

而現代人都喜歡吃口味比較重，

老闆就會提供一盤特製醬料，

骨仔肉沾上特製醬料有種畫龍點睛的效果，

我覺得讓肉更甜了，

超好吃的啦～

乾麵(小) NT.35

他們家的乾麵是屬於甜辣醬的那種，

麵吃起來軟Q軟Ｑ的，

本來以為這碗只有表面看起來的小碗，

沒想到這碗很深，

吃起來份量十足，

這樣才35元真的很便宜～

魚丸(顆) NT.20

本來沒有要點這魚丸的，

但想到難得我們來還有營業就決定試試看，

沒想到這個手工魚丸真的超好吃，

但切記不要一上桌就吃，

魚丸裡面的湯絕對會燙傷嘴吧，

他們家的魚丸屬於皮薄肉多汁多的，

真的非常的推喔！！

萬大路骨仔肉湯 店家資訊

萬大路骨仔肉湯

營業時間：週一到週六 06:00–12:45

店家地址：108台北市萬華區萬大路137巷口

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/wanhua-porkhead/