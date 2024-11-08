91 Brunch

地址：台南市東區長榮路三段24巷24號

TEL：0974-232148

營業時間：平日7:30~16:00 假日9:00~16:00

FB：91 Brunch

91 Brunch是Liz蠻喜歡的早餐/早午餐店，位在東區的巷子裡，韓風的style，用餐空間寬敝，而且早午餐的價位算親切喔！接下來就讓Liz來分享吧！

１、２樓都有用餐的空間，不過我們都坐一樓~

空間又大又乾淨，明亮舒適，不論是獨享或是跟朋友約會都很適合唷！

開水、餐具及調味料都是自助式的～

菜單簡單可愛

用餐低消是一份餐點，很親民~兒童還沒有低消限制，對親子好友善！但也希望有孩子的把拔馬麻要好好照顧孩子，別讓孩子影響其它客人~大家都是花錢消費，沒有人是必須忍受失控的孩子喔！

想吃飽一點可以選擇早午餐，早午餐加購飲料還可以抵50元，蠻划算的。

還有兒童專屬的早午餐套餐。

另外，刈包、三明治、蛋餅及山型厚片土司都可以加價升級套餐，可依食量選擇。

另外也有炸物小點及甜點

飲品的選擇也蠻多的，茶飲、咖啡、碳酸飲料、拿鐵系列~～～如果選擇套餐還可以折價，真的很划算。

餐點擺盤看起來很可口，看起來就是美味！

花醬里肌半熟蛋三明治，里肌肉片蠻嫩的，味道也不錯，加了生菜及半熟蛋營養滿滿，而花生醬的香氣好讓味道香甜更熱鬧，好好吃喔！

手作法式奶酥厚片土司，烤的略焦看起來更好吃，也多了一分焦香味，喜歡奶酥的柔和香氣～～

早午餐搭配的主食是起司薄餅，可以依自己喜好選擇不同的肉類，不吃肉也有豆腐的選項喔！

早午餐盤很豐盛，起司薄餅、主菜、沙拉、炒菇、炒蛋、脆薯，滿滿一盤，元氣滿滿！

Liz選擇青檸慢前松阪豬，雖然肉的份量不算多，但檸檬調味吃起來清爽又新鮮，整盤都是我喜歡的食物，當然最後清空回饋！

伸縮自如打波起司蛋餅，是以千張為蛋餅皮，起司像岩漿流了出來，起司控的勛勛完全被起司征服了！

桂花紅茶超好喝！完全不會澀，而且桂花香太迷人了！1杯才50元耶~

黑糖拿鐵，勛勛每次都點它！

柚子拿鐵也好好喝！這是中秋的季節限定喔！

餐點的價位還蠻親切的，品質味道也很優，我覺得CP值蠻高的！

對了～來用餐時發現好多人都會點爆量水果茶，真的很爆量，根本是２～３人的份量啊！真的很誇張！

菜單還會隨季節或節日有限定口味，偶爾會有驚喜耶！

希望您也會喜歡喔！

別忘了給Liz一個讚喔！