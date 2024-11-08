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來吃過一次之後就馬上把這間早午餐餐廳放入企鵝口袋名單！之後也陸陸續續的回訪了三次🤣

餐點好吃服務也不錯，價格真的也很實在，對於一般的家庭、學生或上班族偶爾吃一次不會太有負擔和壓力🥰

平常就喜歡吃早午餐的朋友，這間餐廳一定要收藏起來～有經過或假日有時間很推薦大家來品嚐

匿藏Breakfast+Lunch的地址為桃園市中壢區民族路六段42號。 這邊靠近costco 好市多中壢店~去高鐵或去好市多都蠻方便的~

只是店面位於馬路上，停車比較不方便，雖然說附近也有停車場，但走路過來有一段距離哦～自行斟酌。

如果可以騎車的話建議大家騎機車哦，門口就可以停

另外匿藏Breakfast的店面並不顯眼，沒有比較大的招牌LOGO~店門口的裝潢還以黑色為主，第一次來的朋友很容易錯過😂 建議大家導航的時候隨時注意狀況哦

匿藏Breakfast+Lunch 用餐環境

匿藏Breakfast+Lunch的店面不大，座位數大概15-20上下，如果比較多人聚餐的話建議先打電話訂位～不然很容易客滿❤️ 因為這間還蠻受歡迎的哈哈

匿藏Breakfast+Lunch 菜單

匿藏Breakfast+Lunch的餐點選擇非常多！不但有多樣化的早午餐拼盤可以選，背面還有義大利麵、燉飯、捲餅和炸物等等！ 很適合家庭或朋友聚餐～

而且他們家的價格也不貴～早午餐拼盤的價格平均落在250-300之間，不但份量大還有額外附贈一杯紅茶☕ 已在這地區來說這間中壢過嶺早午餐餐廳CP值算很高了哈哈

因為再往下走一點到青埔高鐵附近的早午，相同的菜色餐基本上都是350元起跳了🤣🤣

我都跟朋友說可以先來這間吃飽喝好之後再去青埔逛，這樣最划算XD

匿藏Breakfast+Lunch 餐點分享

這間店企鵝回訪過滿多次的，幾乎都是點早午餐拼盤來吃🤣 可以一次吃到多種食材又吃得滿足😋

但網友們對於他們家的燉飯和義大利麵也是非常推薦，有機會大家也可以來品嚐看看哦🥰

下面就挑重點給大家介紹企鵝這幾次吃都很喜歡的早午餐拼盤

義式香料雞腿排

他們家的早午餐拼盤通常會有麵包（飯糰）、沙拉、炒蛋、帶皮馬鈴薯、主食以及優格等等～

雖然看起來份量並不多，但吃下來超級有飽足感😍 企鵝上次自己吃這一份義式香料雞腿排吃的超撐🤣

如果食量真的比較大，也可以再點其他小物配著吃～但還是建議大家先吃吃看一份的份量，以免吃不完XD

當然如果聚餐人數比較多，那點份炸物或吐司一起分著吃就很可以哦😎

他們家的雞腿排是用炸的方式去料理，外皮非常酥脆加上軟嫩的雞肉，咬一口都能顯的感受到外酥嫩內的層次口感🤤 很好吃！

而且匿藏Breakfast+Lunch的這份雞腿是沒有切口和切斷的，在吃的時候雞汁會更加豐富多汁，每一口都能吃到滿滿的肉香👍

味噌MISO松阪豬

喜歡比較平淡味道的朋友則可以考慮味噌MISO松阪豬，松阪豬是以香煎的方式呈現～

吃的時候口感扎實外，還有著淡淡的焦香和味增的香氣，口感也很不錯吃😋 不油不膩，又好咀嚼入口

他們家的飯糰味道也比較清淡，我是比較喜歡跟肉搭配在一起吃😂 這樣口感會比較豐富哈哈，吃起來也比較有感覺

他們家每一盤早午餐拼盤都還會提供不同風味的水果酪奶，有時酸度高一點有些則是甜度高一點～

每一個餐盤拿到什麼純粹看運氣😂 但不管是哪一個風味我都滿喜歡的～酸酸甜甜很開胃

除了以上兩個早午餐拼盤外，他們家的手打牛肉堡和飛天豬排拼盤也很好吃！ 網友們的評價也很高～

尤其是飛天豬排拼排，肉質扎實可口又新鮮😋 整片的厚度還有將近1公分厚，吃起來超有爽感！

喜歡的漢堡或豬排的朋友可以點點看這兩個哦

匿藏Breakfast+Lunch 食用心得

這間的早午餐真的很不錯，價格不貴，服務好又不收服務費👍 難過過嶺這邊的朋友這麼喜歡這間！

而且地點就為了前往好市多以及高鐵青埔的路上，如果不想花太多錢真的建議大家先來這間吃好再去逛🤣

畢竟多開一段路，同樣的早午餐拼盤價格就往上漲一階🥲 身為一個早午餐控對於青埔那邊的價格非常有感XD

唯一可惜的點就是店面位於大馬路上，所以對於開車的朋友比較有挑戰度～停車位子不好找😆

其他都很棒，餐點好吃食材新鮮價格實在！喜歡吃早午餐的朋友記得收藏起來 👉點我查看更多早午餐系列

匿藏Breakfast+Lunch 店面、停車資訊

🏠店名：匿藏Breakfast+Lunch

📍地址：桃園市中壢區民族路六段42號

⏰營業時間：09:00-15:00（週一公休，其他公休日看臉書

☎️電話： 0900 079 869

📩粉絲團：匿藏Breakfast+Lunch粉絲團

🅿️停車：雙嶺停車場

💰付款方式：現金