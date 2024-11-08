《高沐手作料理》阿偉造訪了不少次，也推薦這間一中美食不少次，從剛最初的一中隱藏版美食推薦，到成為大多數人都知道的台中餐廳，雖然高沐手作料理價格也因為物價有所調整，但！最初的理念以及沒有因為通膨而縮水的CP值，讓我每隔一段時間，都會再來吃這間台中美食，而店內也是越看越有味，外觀也超夢幻～

高沐手作料理

《高沐手作料理》吃過不少次了，但每當《高沐手作料理》推出活動，有時間就會去犒賞一下自己，而這次終於成為搶先吃的第一批！這次的《高沐手作料理》新品真的很厲害，還沒吃過一中美食 路邊炸蝦天婦羅的軟殼蟹嗎？來高沐手作料理就能滿足！很大一隻的酥炸軟殼蟹，吃起來爽感十足！其他鮮美食材在廚師高超廚藝料理下，差點分不清誰是主角😂

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高沐手作料理11月活動

《高沐手作料理》11月新活動！每日限量8份超浮誇、超爆量、爆CP的”酥炸軟殼蟹+舒肥魷魚+煎烤松阪豬+菲力青醬麵”(毒癮、蝦膏、青醬三種口味可選)，只有提前電話預訂才能吃到！

高沐手作料理餐廳資訊

電話：04-22250262

時間：12:00-16:00；17:00-21:00

地址：台中市太平路19巷3弄15號 / 地圖

高沐手作料理在哪

《高沐手作料理》就在台水宿舍商場裡面，位置算蠻隱密的，有吃過《高沐手作料理》的人印象深刻不會忘，沒吃過也別擔心，高沐手作料理附近有豐味綠豆沙牛乳跟手工臭豆腐，只要先到這裡，台水宿舍位置就不遠了。

門口燈泡點亮後，氛圍感也是拉高拉滿，整體看起來怪美的。

《高沐手作料理》餐廳內部還是老宅氛圍，雖然看似老舊，實際上是非常的乾淨整潔的。

裡面真的超好拍，環境氛圍質感超棒。

《高沐手作料理》平日就有不錯的人潮，假日更是瘋狂，所以每當節日或特別節日，沒有預約真的要早點來！

高沐手作料理菜單

高沐手作料理菜單又更新了，拿在手上的質感很棒，餐點介紹依然是典型義式料理餐點名，食材+醬料+米食種類都在品名之中，不用照片也能透過文字知道大致餐點樣貌。

高沐手作料理 / 酥炸軟殼蟹+舒肥魷魚+煎烤松阪豬+菲力青醬麵 599元

高沐手作料理11月活動推出料理就是這一盤，超大隻的軟殼蟹、整尾魷魚、松阪豬跟菲力，4大主食個別拉出都能當主角，這次大集結真的很少見！豐盛度是直接打破CP巔峰數值，就是成本下太重，1天只有8份！還是必須透過電話預訂才有，《高沐手作料理》活動只到11月底。

軟殼蟹真的不小隻，外皮酥香酥香，吃起來超多汁，現在又是吃螃蟹的季節，鮮美程度讓我必須小心咬到自己的舌頭。

魷魚也沒在客氣的，直接給大隻的，吃起來Q彈鮮美很好吃。

菲力嫩口多汁，鮮美滋味可以證明廚師掌杓的出色功力。

脆脆的松阪豬，每一片口感都超棒😍

青醬義大利麵的味道，清香滋味真的美味。

高沐手作料理 / 煎烤鴨胸毒癮紹興飯 359元+89元(半斤蛤蜊)

高沐手作料理的毒癮紹興飯真的很厲害！每次來都點，差在搭配的食材不同，這次是煎烤鴨胸，除了主角鴨胸外，還有半斤的蛤蜊，端上來時的誘惑力超強。

鴨胸嫩口鮮美，色澤帶點粉嫩粉嫩，吃起來一點也不腥，更多的是鴨肉鮮嫩滋味。

蛤蠣也非常的新鮮，各個都是渾圓飽滿。

毒癮紹興飯真的招牌！吃過真的會上癮。

高沐手作料理 / 鹹蛋干貝蝦仔鮮蝦麵 345元+149元(半隻龍蝦)

鹹蛋干貝蝦仔鮮蝦麵原本食材就很猛了，但猛上還能更猛，升級直上半尾焗烤青龍蝦，邪惡程度根本頂天。

龍蝦蝦肉緊實，焗烤香氣與清甜滋味更是完美結合。

大干貝外表稍微煎烤過，中間還是鮮嫩甘甜的口感，不用沾醬單吃就超美味。

義大利麵上有淡雅的鹹蛋香，鹹蛋香氣亮眼不搶眼，不會蓋過其他食材的鋒頭。

高沐手作料理 / 牛三寶茄汁蛤仔麵 369元+179元(小戰斧三支)

牛三寶茄汁蚵仔麵真的超誇張，這道中西結合料理真的打破義大利麵界線，除了牛三寶外，阿偉建議必須升等小戰斧，這小戰斧再擺上去，這豐盛感又更誇張了！

廚師燉功真的一流！牛肉吃起來很嫩口，有筋的地方還帶點QQ的小口感。

牛筋牛肚也超級迷人，吃起來Q彈軟嫩，可以感覺到Q勁，但大力一咬又在口中化開，很好吃！

雖說是小戰斧，拿在手上也很有威攝力，肉量也相當可觀，肉質吃起來微Q彈牙，一點也不會乾柴，口感超級棒。

經典茄汁義大利麵本來就很美味，茄汁的酸甜比例，大大的刺激舌尖味蕾，一不小心又實施光盤計畫了😂

高沐手作料理套餐

《高沐手作料理》套餐升級有很多選擇，其中的蒜香麵包跟濃湯是標配，雖然要加價購，但完整的set，吃起來的豐富度比單點更有記憶點。

C套餐+139元

這次點的套餐式C跟D套餐，除了標配的蒜香麵包跟濃湯外，C套餐有天婦羅牡蠣，外皮香酥牡蠣主角吃起來也極為鮮美，

D套餐+149元

D套餐是蒜味雙蝦，蝦肉緊實有彈性搭配蒜香跟起司，這美妙滋味…好想單點啊😋

高沐手作料理甜點

阿新剛吃第一口高沐手作料理甜點，直呼這水準很夠！甜度比例剛剛好，外型樣也很精緻，甜度、豐富度跟水果搭配，整個都很過關！

高沐手作料理飲料

《高沐手作料理》飲品大推四季歌頌跟新品香椰拿鐵，四季歌頌是果茶系列，冰涼解渴又去膩，新品香椰拿鐵喝起來厚醇，椰香尾韻在舌尖圍繞，很適合搭配甜點一起吃。

高沐手作料理評價

《高沐手作料理》還是”剛款”好吃！爆炸的CP值，每次來吃都覺得超划算，高沐手作料理餐點美味份量也多、食材很新鮮、料理調味也始終保持在水準之上，每到節日來臨，門口總是人潮爆滿，假日想吃最好先訂位😂

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：高沐手作料理餐廳

所在地址：404臺灣台中市北區太平路19巷3弄15號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-21:00

店家電話：0422250262

評價：★★★★★ Google即時導航





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