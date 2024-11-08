苗栗苑裡｜裏房甜點Leevan Pâtisserie，法式甜點好吃搭配茶品更讚！

悠閒的午後就來到苗栗苑裡吃甜點囉！裏房甜點 Leevan Pâtisserie在甜點界中頗受好評，秒飛南法小鎮還有這外觀的歐式鄉村風，想要坐在外面或是裡面都好浪漫呀！手做甜點很多元化，精緻又美味，如果你跟我一樣喜歡吃甜點，品嚐咖啡、茶品，不妨就放下腳步來享受～點上一份檸檬萬壽菊太顛覆我的味蕾，好吃完全滿意！奶油餅乾香氣十足，這都好適合搭配清爽的茶飲～來苑裡不要只想買垂坤啦，還可以到甜點店吃吃風味甜點，會有讓你意想不到的滿足。

裏房甜點Leevan Pâtisserie

苗栗裏房甜點Leevan Pâtisserie，位在苗栗縣苑裡鎮中正路一段80巷3號，位置剛好介於轉角很好找，就是不易停車，不過既然要來吃美食就是要排除萬難～找好位置停車就立馬衝下來進店～

裏房甜點Leevan Pâtisserie給人的感覺很舒服，戶外座位區域也很舒適，秋天時刻風徐徐吹來正棒呢！

裏房甜點Leevan Pâtisserie店裡環境很寬敞，座位數少，不過來訪的客人真的很多，購買甜點的人也不少，更別說是假日了啦！

像我自己就想要全部來一顆，所以點了一份檸檬萬壽菊，但如果照之前我想我會其他的甜點都來一顆，因為光看就是這樣的美味可口，當日現作誘人的手做甜點～我愛！

靠窗的座位區域很別緻，光線極好，一個人來也可以坐在這享用甜點。

大量的窗戶讓環境上也因為光影變化而略有不同面貌，很典雅的風個，幾乎以純白為主色調。

在店裡茶水自取呦！

點美式咖啡坐著稍微休憩片刻，是件很幸福的事情！

檸檬萬壽菊，這款賣的也很好，光看就好捨不得下手。

清爽的滋味再加上萬壽菊香味，天啊！每一口都讓人享受在其中，萬壽菊蛋糕再加上馬斯卡彭檸檬奶餡、檸檬奶餡與巴芮脆片，在冷氣房吃真的太幸福。

奶油餅乾真的超可愛的，萊姆酒香氣的葡萄乾，跟奶油的奶香，餅乾很適合搭配午茶，每一口都令人著迷。

來苑裡我幾乎都會在小吃街裡打轉，一看見苑裡有裏房甜點 Leevan Pâtisserie，喜孜孜的來前往，環境氛圍都是我鍾意的，除此外這鄉村風裡品嚐每一口手做甜點，不僅精緻又好吃，有些顛覆我對以往甜點的想法，喜歡就快點一起來品嚐。

裏房甜點 Leevan Pâtisserie

住址：苗栗縣苑裡鎮中正路一段80巷3號

電話： 03 786 6772

營業時間：12:00–18:30週二、週三休