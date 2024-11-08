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清牛堂清燉牛肉麵是近期新開幕的高人氣牛肉麵店，目前在桃園共有兩間分店，一間位於內壢火車站附近，一間在中壢工業區附近~ 大家可以根據自身的位置選擇要去哪間分店用餐哦❤️

來探電之前企鵝也還特地去看過他們家的google評論🤣 網友們對於他們家的湯頭和麵條都一致讚許！甚至有人說這間是最好喝的清燉牛肉湯😲😲 於是找到時間馬上又跟朋友來開箱品嚐啦

清牛堂清燉牛肉麵 中壢店 用餐環境

清牛堂清燉牛肉麵 中壢店 的詳細地址為桃園市中壢區福州二街492號，位於啟英高中和中壢工業區附近~

交通非常便利，就算是沒有騎車或開車的朋友也可以搭公車後，再步行過來哦~不會太遠

清牛堂店門口就有一台自動點餐機，有想要好吃什麼的朋友則可以先點完再入座~

店內也有提供QRCODE 掃碼點餐，還不決定今天要吃什麼口味的牛肉麵的朋友也可以先入座~之後再用手機線上點餐哦

他們家的用餐環境是很乾淨和整齊的，配上木製的餐桌和Q版人物插畫，用餐時給人一種很溫馨和逗趣的感覺~

店內的桌椅除了二~四人桌之外，也有小吧檯可以乘坐~除了聚餐外一個人想來用餐也很OK

清牛堂清燉牛肉麵 菜單

清牛堂清燉牛肉麵的餐點就是以牛肉麵+牛肉湯為主打~口味分成川味紅燒、招牌清燉和麻將乾拌麵三種，再搭配各式各樣祖傳家常手藝小菜，吃得簡單也吃的幸福☺️

第一次來他們家的朋友建議你一定要試試清牛堂的招牌清燉牛肉麵！ 他們家的湯頭是那種一喝就讓人覺得驚豔，非常的濃郁和鮮甜！讓人不如自主地說出「好喝」

清牛堂清燉牛肉麵 霸王牛肉麵

霸王牛肉麵的份量真的超級大！整個碗端上來都快比兩個人的臉還到大🤣 看到的時候我的表情是這樣😲😲

加上圍在周圍一根根的牛肋條給人一種超奢侈的感覺！

這麼大的份量足夠3-4個人一起享用，很推薦一起來用餐的家庭或是比較多人聚餐時可以點一份這個霸王牛肉麵哦！

他們家的清燉湯頭我喝一口就真的直接愛上！清爽順口又帶著牛肉的鮮甜🤤 喝到後面還會帶著一點點的回甘，喝了還想喝！

如果可以我真想跟老闆買一碗清湯回家喝🤣感覺不管是拿來泡飯還是燙青菜都很讚

牛肋條也是讓人一吃就好喜歡！咬一口的時候就可以感受到牛肉的軟嫩，入口即化，肉汁濃郁但完全不油膩！輕輕咀嚼就可以馬上吞嚥👍就算是老人家和小朋友都可以吃

而且清牛堂還也提供牛肋條專屬的醬料，沾著吃味道會比竟風味一點，除了牛肉的風味還帶著鹹香的滋味😋

有需要的朋友記得去醬料自助去那邊裝哦~

而這碗牛肉麵的麵條也是老闆精心挑選日本小麥麵粉製作而成~日本小麥因其蛋白質含量較高，讓麵條具有更好的彈性與韌性。每一口麵條都能感受到它的筋道！

吃起來Q彈滑順又帶著微微的嚼勁~搭配清燉溫潤的湯頭一起吃的時候更加的爽口😋

一麵兩吃

也因為這碗的湯頭以清燉順口為主，如果不想跟湯合在一起知的話，就可以先把麵撈起來放在額外的碗裡~ 再加上店家乾拌獨門椒麻醬混在一起，就變成一碗麻香帶勁的乾拌麵啦😆

搭配著牛肋條吃滋味也是超級讚，香辣中帶著牛肉的清甜！吃完之後再喝一碗清燉的牛肉湯也是別有風味🥰

涼拌小菜

此外他們家的涼拌小菜也是不馬虎！餐點皆為自製祖傳家常手藝小菜，而且選擇也不少！

企鵝和朋友們就點了川泰秘醬鮮魚皮，涼拌海蜇皮和涼拌小黃瓜來吃~小菜的份量不會太多或太少，搭配著牛肉麵吃剛剛好！ 有著開胃的效果又清涼

他們家的鮮魚皮吃起來Ｑ彈無腥味帶有微微的膠質感，口口都能吃到魚皮的緊實與彈牙的口感~配上店家特調的川泰秘醬，酸酸甜甜又很滑嫩！

海蜇皮吃起來則多了脆爽的口感，吃起來是介於脆和彈之間，既有韌性又不會過硬~我自己也滿喜歡的

清牛堂清燉牛肉麵 評價

這間的牛肉麵真的可以成為我心中的第一名清燉牛肉麵了❤️不管是湯頭、麵條還是牛肋條都恰到好處的讓人喜歡！

尤其是他們家的清燉湯頭，喝的時候不但有著牛肉的鮮甜，還帶著淡淡的清香，順口潤喉不厚重~重點是喝不到任何牛肉的腥味！真的非常厲害👍

牛肋條也是熬煮的非常細緻，咬一口都能感受到店家在這方面的用心以及專業！

真的很推薦這間給喜歡吃清燉牛肉麵的朋友，喝過一次就真的會愛上😍

清牛堂清燉牛肉麵 店面、停車資訊

🏠店名：清牛堂清燉牛肉麵-中壢店

📍地址：桃園市中壢區福州二街492號

⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30

☎️電話：03 452 8008

📩粉絲團：清牛堂清燉牛肉麵粉絲團、清牛堂清燉牛肉麵IG

🅿️停車：Times 中壢福安二街停車場

💰付款方式：現金、信用卡

如果是住內壢的朋友則可以前往清牛堂清燉牛肉麵-內壢店用餐哦

內壢店地址：320桃園市中壢區環中東路57號55號1樓