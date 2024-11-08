台灣夜市文化聞名國際，無論晚餐、宵夜、購物都能一次補給，而北部除了知名的士林夜市、饒河夜市以外，位在離捷運信義安和站不遠處的臨江街夜市（舊名：通化街夜市），可說是藏身寸金寸土的台北東區、信義區最佳平價覓食首選！通化夜市範圍在通化街、臨江街、基隆路一帶，規模雖不如士林夜市，但攤攤實力堅強，必比登美食推薦名單更不在少數，不知道來通化夜市要吃什麼嗎？這篇可要收好囉！

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通化夜市、臨江街夜市 傻傻分不清 ？

位在台北大安區，由「通化街」與「臨江街」構成的十字形夜市，有人稱【通化夜市】也有人說【臨江街夜市】，而正式的名稱則是【臨江街觀光夜市】。無論名稱為何「麻雀雖小卻五臟俱全」是眾多到訪過這裡的遊客們給它的最佳寫照。白天是早市，聚集了採買食材的婆婆媽媽們，夜色漸暗後，路旁店家拉開鐵門做生意，路中央菜販也搖身變成為美食雲集的中島， 購物、玩遊戲、買衣服等，都能一次滿足。

通化夜市、臨江街夜市｜交通＆停車資訊

大眾交通工具

捷運：

搭乘台北捷運文湖線（橘線），至「六張犁站」下車，由「５號出口」出站後，延基隆路步行約 15 分鐘即可抵達。 搭乘台北捷運淡水信義線（紅線），至「信義安和」下車，由「４號出口」出站後，由信義路右轉通化街，步行約 5 分鐘即可抵達。

公車站牌：

【三興國小站】：1、207、254、282、284、284直、292、292副、292區、611、611區、650、672、內科通勤專車10、南港軟體園區通勤車。

【光復南路口站】：0東、202、203、205、254、257、276、288區間、282、605、605副線、672。

【通化街口站】：292副。

【文昌街口站】：235、662、663。



自駕、停車場資訊

自行開車前往的朋友可直接導航「臨江街觀光夜市」，唯獨周邊車水馬龍交通稍嫌壅擠，並沒有免費的停車場，收費停車場費用也較高，因此還是推薦大家搭程大眾運輸工具前往最為經濟實惠，同時這邊也附上幾個周邊收費較合理的停車資訊提供大家參考。

遠東大廈停車場｜愛馬屋通化場｜臨江通化夜市停車場

小編推薦必吃 通化美食 TOP5

TOP1：梁記滷味

TOP2：駱記小炒

TOP3：御品元冰火湯圓

TOP4：正好鮮肉小籠湯包

TOP5：無名鹽水雞

通化夜市美食推薦｜上海生煎包、鍋貼

如同招牌店名，這家【上海生煎包、鍋貼】就只有賣生煎包及鍋貼兩樣，是通化夜市必吃的美食之一，生煎包外皮偏厚，緊緊鎖住蔥香豬肉內餡的肉汁，配上煎得焦香的底皮不用加醬就很好吃。更多內行人會選擇菜多的鍋貼，內餡飽滿料多實在，咬下去小心爆漿喔！

通化夜市美食推薦｜傳奇地瓜球

位置：台北市大安區臨江街 84 號（ Google Map 連結）

營業時間： 18:00~23:00

Google 評價： 3.6 顆星

這家【傳奇地瓜球】就是大家常吃的那家沒有招牌的「無名地瓜球」，兩輪推車上的黑色大油鍋以及長長的人龍或許就是他的最大特色。除了口感Ｑ彈的地瓜球外，內餡扎實的芋頭球更是必吃，點綜合的話還可以連芝麻球一起打包，老闆油鍋就只有一個，想吃記得提早來預定喔！

通化夜市美食推薦｜ Lucky Machi 提拉米蘇

位置：台北市大安區臨江街 82 號（ Google Map 連結）

營業時間： 18:00~21:00 （週五、六、日營業）

Google 評價： 4.5 顆星

在夜市不僅可以吃台灣小吃，連正宗義式甜點也可以邊走邊吃！這家【Lucky Machi 提拉米蘇】就開在通化夜市的主幹道上，營業已超過10年的攤販是純正義大利老闆親自掌廚販售，有別於台式的甜膩滋味，店家採用道地瑪斯卡彭起司、底層是現煮義式濃縮咖啡泡上薩佛拉蒂餅乾，而不是海綿蛋糕，一口就帶你到歐洲般的幸福只有每週五、六、日營業千萬別錯過！

通化夜市美食推薦｜ 梁記滷味 ( ★必比登推薦 )

位置：台北市大安區通化街 39 巷 50 弄 33 號（ Google Map 連結）

營業時間： 17:50~01:30 （週二公休）

Google 評價： 2.6 顆星

走在通化夜市的路上一定會經過家【梁記滷味】，餐車上三層櫃內擺滿了色澤動人的冰鎮滷味，無論是鴨翅、雞脖子、脆腸、雞腳、鴨胗等每一樣都是看電視配手機時停不下來的零嘴，雖然Google評價只有2.6顆星，但大多是因為人潮過多等候過久的問題，畢竟他可是曾榮獲必比登推薦的殊榮，想吃記得多預留一點時間來排隊吧！

通化夜市美食推薦｜寧府麻辣鴨血豆腐

位置：台北市大安區臨江街 121 號（ Google Map 連結）

營業時間： 11:30~14:00 、 17:00~23:30

Google 評價： 4.2 顆星

嗜辣者來夜市時一定會指名要吃麻辣鴨血臭豆腐，這家位在通化夜市尾端的【寧府麻辣鴨血豆腐】是不少老饕的心目中的台北NO1.口袋名單，淡淡中藥香鹹辣適中，鴨血豆腐皆吸滿湯汁香辣入味，還可隨喜好加入科學麵、冬粉、大腸等配料。這家「寧府」就是原本的那家「唯寧記」，雖然換了店名，但大家記憶中的好滋味依然不變。

通化夜市美食推薦｜無名芋頭餅（玩美大師炸點）

位置：台北市大安區臨江街 114 號（ Google Map 連結）

營業時間： 17:00~22:30 （週一公休）

Google 評價： 5.0 顆星

來通化夜市說到地瓜球，除了超人氣的「傳奇地瓜球」以外，稍微再往前走一點的這家【無名芋頭餅】也不遑多讓，攤位上地瓜球外皮酥脆內餡還有酷似番薯椪般口感以外，價格跟份量也意外的平價實在，但最吸睛的莫過於堆疊如山的招牌芋頭餅了，兩片蘇打餅乾包夾著快要溢出來的芋泥，綿密濃厚還吃得到芋頭塊，身為芋頭控的你怎能錯過。

通化夜市美食推薦｜今日壽司店

位置：台北市大安區臨江街 106 之 2 號（ Google Map 連結）

營業時間： 17:00~00:00 （週一公休）

Google 評價： 3.7 顆星

台日交融的日式料理店【今日壽司店】是通化夜市上的老字號，師傅們穿著白色廚師服備菜，餐車前一字排開坐滿享用美食的饕客，場景頗有日式屋台的錯覺，清甜的馬鈴薯沙拉、懷舊的豆皮壽司、平價關東煮，以及料多味美的味噌湯都是來這必點的推薦菜色。

通化夜市美食推薦｜ 駱記小炒 ( ★必比登推薦 )

位置：台北市大安區通化街 39 巷 50 弄 27 號（ Google Map 連結）

營業時間： 17:00~00:00 （週二公休）

Google 評價： 3.1 顆星

說到通化夜市的必吃店家，這家【駱記小炒】肯定榜上有名，有別於一般快炒店，店內菜單選項簡單，僅有牛、羊、螺肉、蛤蜊、蚋仔及豆芽菜，是名符其實的「小炒」店，雖位在夜市主幹道支線的隱密位置上，但火候掌控得宜，價格也僅需親民的百元初頭，不僅是通化夜市的排隊店，更連續三年獲得必比登的賞識。

通化夜市美食推薦｜ 御品元冰火湯圓 ( ★必比登推薦 )

位置：台北市大安區通化街 39 巷 50 弄 31 號（ Google Map 連結）

營業時間： 18:00~23:30

Google 評價： 4.3 顆星

吃完【駱記小炒】後先不要走遠，隔壁的這家【御品元冰火湯圓】也是通化夜市必吃重點之一！不用猶豫來這就是要點這味「桂花芝麻湯圓」，雪白刨冰上淋上檸檬汁及桂花蜜後，再鋪上芝麻、花生湯圓，趁熱吃可以吃到熱湯圓與清冰的冰火交融，最後再由解膩的檸檬桂花釀收尾，不僅受到必比登認可，廣大鄉民給的評價也非常高！

通化夜市美食推薦｜雅口天香臭豆腐 ( ★必比登推薦 )

這家同樣榮獲必比登推薦殊榮的排隊店，原本名為「天香臭豆腐」，換了位置後也換了店名改為【雅口天香臭豆腐】，店內不只可以吃到臭豆腐，還可以一次吃到經典的夜市牛排。臭豆腐炸得外酥內嫩，臭味不過度嗆鼻外，內部孔洞吸附醬油湯汁相當入味，再配上微酸清脆的泡菜令人一口接一口欲罷不能。

通化夜市美食推薦｜ 無名鹽水雞 ( 小胖好吃鹽水雞 )

夜市小吃選項裡廣受大家喜愛的鹽水雞在通化夜市也有不少選擇，唯獨這家原本開在通化街上「青島豆漿」門口前的【無名鹽水雞】總是車水馬龍，食材新鮮沒有過度調味，重點是價格合理而物美價廉，三十年來擄獲不少粉絲，至今也已經遷移到自己的店面，招牌掛上【小胖好吃鹽水雞】環境變得更舒適。

通化夜市美食推薦｜ 正好鮮肉小籠湯包 ( 臨江夜市店 )

位置：台北市大安區通化街 57 巷 6-1 號（ Google Map 連結）

營業時間： 17:00~23:00 （週二公休）

Google 評價： 4.3 顆星

到宜蘭不排上大半天可是吃不到的【正好鮮肉小籠湯包】在通化夜市也可以吃得到！雖然常見分店的口味會與總店有不少落差，但這家通化夜市的分店可說是完美複製，皮薄多汁從外表就可透視內內部，內餡的蔥肉清爽而不膩口，香氣令人食指大動，再配上一碗酸辣湯就是連外國人觀光客都讚美的一餐了。

通化夜市｜周邊酒吧推薦

爛泥 oozebar_taipei

位置：台北市大安區通化街 19 巷 8 號（ Google Map 連結）

營業時間： 20:00~02:00 （週五、六 19:00~03:00 ，週一公休）

Google 評價： 4.8 顆星

鄰近信義區的通化夜市也有幾間不錯的酒吧，很適合逛完街或下班後來這吃點小點，感受一下微醺的夜晚，店名【爛泥 oozebar_taipei】正好符合這樣狀態的你，環境簡單明亮，調酒也很也很有水準，不喝酒的朋友也有客製化的無酒精調酒可選擇。

弎樓 Third floor

位置：台北市大安區通化街 156 號（ Google Map 連結）

營業時間： 18:00~02:00 （假日 18:00~03:00 ）

Google 評價： 4.2 顆星

由霓虹燈、垂掛植物、紅磚老宅等衝突元素共譜的復古裝潢空間【弎樓Third floor】，一進店就令人彷彿置身夢境中，在精緻的裝潢下提供的餐點更是衝突性十足的熱炒、麻婆豆腐等，每到萬聖節等特殊節慶時店內精緻的佈置也令人煥然一新，與其說他是酒吧，他更像是一家適合三五好友聚餐的娛樂餐酒館。

看完以上介紹後是否有發現，通化街夜市美食選擇多樣化且不重複，與其他夜市做出些微的鑑別度，連小編自己也曾在一週內拜訪數次，才將小吃都吃過一輪呢！除了夜市小吃以外，下班後來這找間氣氛不錯酒吧、餐酒館好好放鬆一下也是不錯的選擇，今天晚上就到通化夜市報到吧！