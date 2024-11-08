從飯店搭接駁車到東涌站搭剩到欣澳站轉迪士尼線
一開始搭車還不覺得人很多，一轉到迪士尼線的時候
人潮就爆炸性的湧出
到迪士尼月台的時候那專屬於「迪士尼」的氛圍頓時就出現了!
門票在台灣的時候就已經買了
直接刷票就可以進入
開園大家一股腦的就是往最新的「魔雪奇緣」衝
這個時候~我們反向操作
我們倒是慢條斯理的慢慢的往前走
先到看到-奇妙夢幻城堡
迪士尼的代表建築之一
拍個照留念一下
往奇妙夢幻城堡的右手邊走去就是明日世界
果然!
都沒有人!遊樂設施排隊速度飛快~
蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！
射擊遊戲，射擊的目標物越小分數越高
這個真的挺好玩的，趁著沒有多少人排隊
我們馬上又再玩一次，賺到囉!
鐵甲奇俠飛行之旅-4D電影
跟著鋼鐵人去拯救香港吧!
搭乘遊樂設施之前
還會先經過基地喔~
過程挺刺激的~
就是覺得時間太短…
小小世界
一直都是迪士尼的不敗經典
小小孩到大朋友都可以玩
所有小朋友最愛的
跟著船走
把全世界都縮小在其中
繞一圈~
搭船一次
等於世界走一遍
沒有什麼太大的驚喜
保有的就是一份童心吧!
迷離大宅
收藏著許多奇珍異寶
跟著頑皮的猴子打開那音樂盒，所有物品都擁有了自己的生命喔!
是香港迪士尼獨有的設施
冬季的迪士尼有一個好處
就是不用背著太陽走
這樣體力也省很多
灰熊山極速礦車
室外雲霄飛車
它讓人最意想不到的就是會「倒退」
讓人覺得恰好要結束的時候就開始往後倒退
好玩又刺激，讓我們家的富瑜姐姐自己又去排隊一次
因為她覺得太好玩了!
我們就是一旁的噴泉山谷邊照片邊迎接我們的富瑜姐姐路過
不過一直都沒有等到耶!哈!
好大一塊金子呀!
借靠一下、借靠一下、說不定哪天我也可以夢想成真
抱金回家~變身成為小富婆!
我最愛的達菲家族
不管是誰？在我眼中都是可愛的一員
每次來迪士尼達菲家族週邊產品
總是可以殺死我的荷包
但我又心甘情願被迪士尼搶劫
中午我們選擇了火箭餐廳
吃西式速食
時間過的飛快
午餐時間到了
我們買了午餐、晚餐、點心的三合一餐券
可以在園區找餐廳享用
如果超出票面價值的餐點可補差價使用
出國就是一種不管熱量跟健康
只顧自己嘴巴爽的時候
炸雞配薯條，好吃到咔滋響
紅色漢堡真的太吸晴
其實就是以鋼鐵人的造型取色的牛肉漢堡啦!
魚排漢堡
以上的餐食就是一般的炸物
填飽肚子可以
好吃？!談不上~
反斗奇兵
這裡比較適合小小孩玩樂
遊樂設施都不是那個很刺激的
三合一餐券是包含一個甜點
可以選擇雪糕或是爆米花
越冷越要吃冰~那就是冬天不變的真理
米妮-草莓巧克力、史迪奇-藍莓、米奇-巧克力香草
冰品這一塊和之前來香港迪士尼玩樂的時候一樣
沒有什麼太大的進步
個人感覺東京迪士尼的變化速度真的是快多多...
吃飽了~繼續今天的重頭戲
準備來去魔法奇緣囉!
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