從飯店搭接駁車到東涌站搭剩到欣澳站轉迪士尼線

一開始搭車還不覺得人很多，一轉到迪士尼線的時候

人潮就爆炸性的湧出

到迪士尼月台的時候那專屬於「迪士尼」的氛圍頓時就出現了!

門票在台灣的時候就已經買了

直接刷票就可以進入

開園大家一股腦的就是往最新的「魔雪奇緣」衝

這個時候~我們反向操作

我們倒是慢條斯理的慢慢的往前走

先到看到-奇妙夢幻城堡

迪士尼的代表建築之一

拍個照留念一下

往奇妙夢幻城堡的右手邊走去就是明日世界

果然!

都沒有人!遊樂設施排隊速度飛快~

蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！

射擊遊戲，射擊的目標物越小分數越高

這個真的挺好玩的，趁著沒有多少人排隊

我們馬上又再玩一次，賺到囉!

鐵甲奇俠飛行之旅-4D電影

跟著鋼鐵人去拯救香港吧!

搭乘遊樂設施之前

還會先經過基地喔~

過程挺刺激的~

就是覺得時間太短…

小小世界

一直都是迪士尼的不敗經典

小小孩到大朋友都可以玩

所有小朋友最愛的

跟著船走

把全世界都縮小在其中

繞一圈~

搭船一次

等於世界走一遍

沒有什麼太大的驚喜

保有的就是一份童心吧!

迷離大宅

收藏著許多奇珍異寶

跟著頑皮的猴子打開那音樂盒，所有物品都擁有了自己的生命喔!

是香港迪士尼獨有的設施

冬季的迪士尼有一個好處

就是不用背著太陽走

這樣體力也省很多

灰熊山極速礦車

室外雲霄飛車

它讓人最意想不到的就是會「倒退」

讓人覺得恰好要結束的時候就開始往後倒退

好玩又刺激，讓我們家的富瑜姐姐自己又去排隊一次

因為她覺得太好玩了!

我們就是一旁的噴泉山谷邊照片邊迎接我們的富瑜姐姐路過

不過一直都沒有等到耶!哈!

好大一塊金子呀!

借靠一下、借靠一下、說不定哪天我也可以夢想成真

抱金回家~變身成為小富婆!

我最愛的達菲家族

不管是誰？在我眼中都是可愛的一員

每次來迪士尼達菲家族週邊產品

總是可以殺死我的荷包

但我又心甘情願被迪士尼搶劫

中午我們選擇了火箭餐廳

吃西式速食

時間過的飛快

午餐時間到了

我們買了午餐、晚餐、點心的三合一餐券

可以在園區找餐廳享用

如果超出票面價值的餐點可補差價使用

出國就是一種不管熱量跟健康

只顧自己嘴巴爽的時候

炸雞配薯條，好吃到咔滋響

紅色漢堡真的太吸晴

其實就是以鋼鐵人的造型取色的牛肉漢堡啦!

魚排漢堡

以上的餐食就是一般的炸物

填飽肚子可以

好吃？!談不上~

反斗奇兵

這裡比較適合小小孩玩樂

遊樂設施都不是那個很刺激的

三合一餐券是包含一個甜點

可以選擇雪糕或是爆米花

越冷越要吃冰~那就是冬天不變的真理

米妮-草莓巧克力、史迪奇-藍莓、米奇-巧克力香草

冰品這一塊和之前來香港迪士尼玩樂的時候一樣

沒有什麼太大的進步

個人感覺東京迪士尼的變化速度真的是快多多...

吃飽了~繼續今天的重頭戲

準備來去魔法奇緣囉!

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