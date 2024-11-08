新竹市古稱竹塹，自1718年建城；到了日治時期，政府實施都市計畫並擴大城市規模，致力於各項公共建設興建，棋盤式街廓也隨處可見，故新竹市舊城區為全臺古蹟及歷史建築密度最高的區域之一，國定古蹟也有五處位於此地。

飽含歷史文化意義的新竹市，一直致力於古蹟建築的修復。新舊共存、老屋新生，如何讓老屋的韻味與風貌得以延續，同時以嶄新的方式與新生代溝通對話，「李克承博士故居 a-moom」即是承接與連結的實踐者。

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「李克承博士故居 a-moom」位於「新竹大遠百」後方巷子內，可利用免費新竹觀光巴士搭乘至西門市場站走來，很是方便。

雖說是巷子，但卻隱密不易察覺，不妨先找到「柚一鍋a pomelo's Hot Pot」，往旁邊一瞧，巷底就能看到一道印有吐司的門簾，這就是通往市定古蹟「李克承博士故居 a-moom」的秘境。

綠意盎然的庭院與黑瓦木構建築相映下有種靜謐的美感。

我隨意找了個舒適的角落，試圖拿起相機記錄，但發現照片還是遠遠不及眼前的美景，遠離喧囂、歲月靜好，當下大概就是這樣的心情吧。

「李克承博士故居」為日人於1943年（昭和18年）建造，二戰結束後由新竹首位醫學博士－李克承所購買，至1996年轉給政府，2011年（民國100年）被指定為新竹市市定古蹟，2014年完成修復，2019年由「a-moom」承接營運，幾經波折至今也已邁入杖朝之年。

如同「新築窟」有些老宅維護上的要求，「新築窟」選擇鋪墊地毯保護木地板；而進入「李克承博士故居 a-moom」則務必脫鞋穿著襪子，如有需要，現場也有進行販售。

「李克承博士故居」建造時是以社交聚會作為首要用途，所以有別於一般的住家有著明顯的廳房格局，而是多為開放空間，且緣側與廊道多，十分有日式建築的風格。

店內盡可能的保留原本的日式老宅樣貌，沒有過多擺設，也沒有為了能容納多點客人所以將桌椅塞得滿滿。

幾乎每個座位都有滿分的採光，而空氣中也彌漫著咖啡與麵包香，光是坐著就讓人覺得幸福，在享用美味餐點的同時，也能細細品味這日式老宅的美好。

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▲季節水果三明治 $180

以吐司夾上鮮奶油與新鮮水果，外觀與美味度兼具的水果三明治是在日本十分風行的甜點品項。

雖看似簡單，但要做到好吃也有一定難度，吐司要柔軟、鮮奶油要輕盈、水果要不易出水且和鮮奶油口味適配，需要注意的眉角可真不少。

「李克承博士故居 a-moom」使用自製鮮奶吐司包裹日本鮮奶油，搭配奇異果、香蕉、草莓，一上桌我們一行人異口同聲驚呼：好可愛！

鮮奶土司新鮮而柔軟，鮮奶油油感不重、輕盈清爽，與水果的酸味極為合拍，這是我初嚐水果三明治，很是喜歡。

▲可愛100%山形吐司 $180（草莓乳酪/香蕉卡士達/干貝酥/漢堡排/蛋沙拉，任選二）

這的山形吐司可是招牌，可愛100%山形吐司則是將它迷你化，外觀更為小巧可愛。口味可以選擇兩種，這次點選的草莓乳酪和香蕉卡士達，是前兩名的人氣口味。

先將吐司稍微烤過，中間擠上餡料後擺放水果，「李克承博士故居 a-moom」在擺盤上十分用心，成為新竹超熱門打卡點絕對有跡可循。

草莓乳酪是濃厚乳香起司夾帶草莓酸甜；香蕉卡士達則是有著伯爵茶香與香蕉香甜，兩種我都很喜歡，是適合與好友分食的美味甜點。

▲美式咖啡 $140

▲冰釀咖啡 $160

享用甜點不妨來杯冰釀或美式吧。

▲堅果鹽之花拿鐵 $180

香濃溫醇的拿鐵，上頭還有杏仁瓦片搭配食用。而這杯皿拿起手感極好，喜歡這種手作溫暖感。

▲蘋果泡泡 $200

將蘋果檸檬果醬加上焦糖蘋果，還有清涼感十足的氣泡水，就完成了這杯新鮮且天然果感十足的蘋果氣泡飲。

飲用前把一旁的蘋果汁倒入，蘋果的清香跟自然甜味在這杯飲品中十分出色，甜度也不會過膩。

▲野莓森林 $200

以錫蘭紅茶搭配自家製作的草莓果醬，可以看出整顆草莓是真材實料，湊近杯口聞就有明顯的香氣，還沒喝之前視覺跟嗅覺就獲得滿足。

黃檸檬巧妙的中和了甜度，帶有草莓與紅茶的清香與果醬的甜度，最後則是紅茶的微苦澀感收尾，很有誠意的季節限定鮮果茶。

【本篇為與李克承博士故居 a-moom合作文章】

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李克承博士故居 a-moom / FB / IG

地址：新竹市北區勝利路199號

電話：03-522-0352

營業時間：周二至周日09:00-17:00（周一公休）

※備註：須穿著襪子 / 客滿用餐限時兩小時 / 每人低消一杯飲品

（用餐日期：2024/10）



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