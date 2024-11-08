好吃的讚岐烏龍麵在哪裡 就在全台連鎖 丸亀製麵

餐點豐富多樣化，湯麵 乾麵任君選~

Q彈帶勁讚岐烏龍麵，搭上各式可口炸物~

來上一碗 你說怎能不滿足呢!!

你喜歡吃哪一種烏龍麵呢?

個人偏愛有口感 有嚼有勁的烏龍麵

吃起來總是覺得相當過癮~

其中…讚岐烏龍麵是我挑烏龍麵首選

不管是傳統滷味、超市購買烏龍麵或是餐廳有烏龍麵的選擇….

讚岐烏龍麵絕對是優先順位~!!!

日本最大的連鎖烏龍麵店 丸亀製麵

在台灣已經有多家以上的分店，今天想要吃丸亀嗎??

相信也非常容易可以找到~

丸亀製麵餐點選擇相當豐富多樣化

烏龍麵、天婦羅炸物、飯糰等日式料理

還可以追加單點，小到辣醬、白飯、明太子醬、溫泉蛋

大到豬肉、牛肉都可以選擇追加

這餐追加後，吃的更佳爽了!!!XD~

今天就來分享我平常到丸亀常點的主餐吧!!

經典必點，每次一定要吃上一碗 明太子蛋拌烏龍麵(乾)

明太子泥、溫泉蛋、海苔絲及蔥花

我個人還會在自助區拿點天羅婦花撒上

如果覺得蔥花不夠，也可以另外加~

均勻攪拌後，溫泉蛋的蛋黃與麵條融合在一起

口口都可以吃到滿滿的料的脆感及濃稠蛋香的Q彈麵條~

這真是一種難以形容的享受阿!!!

還有一款 豆皮烏龍麵

是不是讓你想到某款日本泡麵呢?

對….就是常常在日本都會想買想吃的日本有豆皮烏龍麵的泡麵

甜香豆皮軟中帶點厚感，吸附滿滿的湯汁，吃起來更加清爽不油膩

回甘湯頭 單喝也好喝，搭上讚岐烏龍麵Q彈麵條 自己再加點一顆溫泉蛋

光吃上一碗，感覺好像還不滿足阿!!!

所以吃麵食，當然點些天婦羅炸物、飯糰來搭配

讓一餐更加滿足!!!

喜歡什麼炸物就自己挑自己選

每款炸物標示名稱及價格都相當清楚

不用擔心預算不足的問題

記得再自助區酌量添加沾醬，讓口感吃起來更加順口~

丸亀製麵價格以一般傳統麵店來說，算是中低價位

但如果以百貨公司或是一般日料價格來說..已經算是平價CP值合理範圍

全家多家連鎖，想找丸亀基本上不是太大問題

部分店家還有提供多元支付等服務

手機或是信用卡就能付款~

多種餐點任你選，想吃什麼自己點自己選~

想吃平價日料美味讚岐烏龍麵，來丸亀製麵就對了!!

丸亀製麵 北北基門市資訊(其他門市請參考官網資訊)

基隆

基隆東岸廣場 基隆店（有販售素食餐點）

基隆市仁愛區仁二路236號3F

台北

新光三越 信義A8店

台北市信義區松高路12號B2F

新光三越 南西3館店

台北市中山區南京西路15號B1F

新光三越 台北站前店

台北市中正區忠孝西路一段66號B1F

新光三越 天母店

台北市士林區忠誠路二段200號3F(B館)

環球購物中心 南港店

台北市南港區忠孝東路七段371號A棟B1F(捷運南港站1A或2A出口)

誠品生活 西門店（有販售素食餐點）

台北市萬華區峨嵋街52號2F

誠品生活 松菸店（有販售素食餐點）

台北市信義區菸廠路88號B1F

家樂福 重慶店（有販售素食餐點）

台北市大同區雙連里重慶北路二段171號1F

家樂福 桂林店（有販售素食餐點）

台北市萬華區桂林路1號4F

統一時代百貨 統一時代店（有販售素食餐點）

台北市信義區忠孝東路五段8號B2F

美麗華 大直店

台北市中山區敬業三路20號本館B1F

CITYLINK 松山店（有販售素食餐點）

台北市信義區松山路11號2F

東森地下街 台北店（有販售素食餐點）

台北市中正區忠孝西路一段47號B1(K區地下街)

SOGO 天母店（有販售素食餐點）

台北市士林區中山北路六段77號8F

家樂福 內湖店（有販售素食餐點）

台北市內湖區民善街88號1F

新北

大遠百 板橋店（有販售素食餐點）

新北市板橋區新站路28號B1F

大潤發 中和店（有販售素食餐點）

新北市中和區中山路二段228號1F

遠雄廣場 汐止店（有販售素食餐點）

新北市汐止區新台五路一段95號B1之1室

碧潭有約 捷運新店店（有販售素食餐點）

新北市新店區北宜路一段16號B1F

宏匯廣場 新莊店（有販售素食餐點）

新北市新莊區新北大道四段3號7F

環球購物中心 中和店

新北市中和區中山路三段122號3F

誠品生活 新店店

新北市新店區中興路三段70號B1

愛買 板橋店（有販售素食餐點）

新北市板橋區貴興路101號1F

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