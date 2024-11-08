還沒吃過這一家烤鴨，先別說你的烤鴨第一名是誰，絕對是一家讓你烤鴨排名大洗牌、不容錯過的店

不說還真的不知道，墨川 四川樟茶烤鴨居然已經五周年了，這次特別來吃好康再延長的五周年套餐，聽說餐點更加倍升級呢

關於墨川 四川樟茶烤鴨安平店

店名：墨川 四川樟茶烤鴨安平店

電話：06-2955366

地址：台南市安平區永華路二段520號

營業時間：11:00 -14:00 17:00 -21:30 （最後營業時間20:30）

粉絲專頁：墨川 四川樟茶烤鴨安平店

線上訂位

墨川 四川樟茶烤鴨安平店非常好停車，吃完飯後還能到安平古堡、老街去走走，非常適合朋友、公司聚會、家庭聚餐

店面帶有著氣派感，帶著一些中國風格的元素，會讓人想掀開它神秘的面紗

座位區有分為開放式座位區、半開放式座位區以及包廂區，帶著典雅且舒適的感受

不管坐在哪一區，都能有非常親切的服務

若是人數較多，則可以選擇包廂區唷

店內有提供多種醬料可以自行取用，雖然墨川四川樟茶烤鴨餐點的味道都非常到位

但是我強烈跟大家推薦它的辣椒醬油，非常甘醇涮嘴又好吃！激推～

另外提供的熱茶也非常清香解膩，可自行回沖、若需要更換茶包可麻煩服務人員

關於墨川 四川樟茶烤鴨餐點

墨川 四川樟茶烤鴨餐點的餐點可以單點、也可以套餐，所以不僅多人來適合，小家庭也很OK

這次我們四位大人趁著小孩上課之際～來大快朵頤，點了【新5週年套餐2580元】非常夠吃喔，而且還超飽...

現在就跟著我來看介紹吧

【新5週年套餐】內容有樟茶片皮鴨、魚翅鴨肉粥、海苔鴨肉團子、鴨翅、鴨舌、鴨掌，以及每日限量的手工脆皮鴨肉湯包

其中樟茶片皮鴨是墨川的主打招牌，來了肯定要點的！

師傅在片鴨的過程中都可以欣賞～不僅讓人食指大動，更難發現師傅刀功了得

與我們一般吃到的烤鴨不同是墨川 四川樟茶烤鴨選用1.8公斤的先知鴨作為烤鴨的種類，並以四川獨門的用料以及方式去做烘烤，讓鴨肉的色澤亮澤飽滿，肉汁藏於其中，肉嫩皮脆

更重要的是充滿茶香

師傅將一片片鴨皮精準的切下，並去除多餘的油份，細膩又有力的刀法，一片片的鴨肉宛如藝術品般的動人

鴨胸的部分會再經過鐵盤煎過後，香氣更足，肉質更嫩香

上桌的時候注重儀式感的墨川有打造掀開時的迷霧感....但我們一直以為還要再蓋一下XDDDD結果等到掀開的時候....早已煙消雲滅，不過特色美味的片鴨不斷與我招手！

切記切記，上桌時就要掀開囉～準備好大家的手機與相機

一片片的樟茶烤鴨真的是太美了！薄切的鴨皮吃進嘴裡那鴨油香甜滿溢嘴

脆皮帶口感之外，一股清香與層次感湧現，特色度十足

鴨肉的部分不乾澀之外，更是嫩口！每一口鴨肉中還有著鴨汁，單吃盡享茶香，絕對是你沒吃過的風味

烤鴨餅皮很香同時帶Q，包著蔥段與黃瓜再加點甜麵醬，多層次的口感與滋味，清爽又夠味

餅皮真的是會讓人愛上的那種餅皮，單吃也可以感受到那彈牙口感與麵粉香～

魚翅鴨肉粥。

非常霸氣且豪華的一個粥品，用料大方且實在；不得不說在墨川 四川樟茶烤鴨使用的器皿都帶著尊貴感，讓人吃起東西來好似從御膳房端出的食物般

我為什麼會說裡面的用料很實在呢？

一片片的魚翅清晰可見，帶鮮嫩彈牙口感

蛤蠣、蟹肉、蝦肉等新鮮的海鮮料增添了整鍋粥的鮮甜滋味，其中的鹹度是來自於鴨肉的味道，整鍋真的是難以言喻的鮮美

海苔鴨肉團子。

墨川宛如食材上的美容師，將食物妝點的豐富、創意十足

誰能想到海苔鴨肉團子會搭上魚卵呢？！

意外的非常搭、也獨具特色

一口吃進嘴裡，可以感受到魚卵咬下去那啵啵口感與流出來的鹹香味道，中間鴨肉的嫩度交織著茶香，鴨肉版的海陸大餐就是這麼好玩有趣

鴨翅、鴨舌、鴨掌一道都不能錯過

鴨翅與你想像中的不同，已經都先將肉剃下，每一口吃到都是帶有著煙燻過後嫩肉感

不會乾澀、只有嫩！

而且搭配上松露醬~有夠好吃的

鴨舌煙燻到肉有入口即化感，細細吸吮著骨頭，涮嘴就是這麼來著

與黃瓜一起涼拌的鴨掌微辣的風味，停不下來

手工脆皮鴨肉湯包。

這是限量的喔！記得訂位的時候一定要趕快先問一下！真的錯過你會很扼腕～超具特色的





我先說上桌的時候我以為是類似流沙包、蘿蔔絲餅之類的口感風味，請原諒我這輩子還沒吃過這麼特別的鴨肉湯包

蔥鹽醬的香味意外的與鴨肉湯包超搭～鹹香適中不帶腥辣

鴨肉湯包酥脆的外皮不油膩，裡面以麻糬Ｑ彈不黏牙，鹹甜的風味中吃到嫩口的鴨肉，我必須說這是一道獨門的特色菜

別的地方我真的沒吃過這樣的方式，好特別也好推薦～難怪一定要限量！一層一層的包覆如何控制到裡面流汁、麻糬不乾硬、外皮還酥脆，真的是很考驗師傅的功力

墨川 四川樟茶烤鴨的【新5週年套餐】真的讓我超級驚豔；一直到用餐回來到現在，一同去用餐的我娘親現在見人就說墨川的烤鴨有多厲害...才剛ＰＯ上社群媒體也就吸引大家不斷的詢問

台南特色烤鴨就非墨川莫屬！

還在煩惱家庭聚餐要去吃什麼？還沒決定好尾牙的地點？

墨川 四川樟茶烤鴨絕對是你的好選擇，趕快來訂位吧，跟大家分享