有時候吃了很久多年的老店並未記錄下來，

這家位於台北東區的頂好名店城的「紫琳蒸餃」就是這樣一家店；

之前住東區時，這裡算是一個平價美味打牙祭的地方，

以前位置並未有這麼多，不知從何時起，

每次來又看到旁邊的店位又被它給租了下來.....

嗯，這一大區都是「紫琳蒸餃」；

上次再訪時，嚇了一跳！！

頂好紫琳蒸餃館

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100057250667465

地址：106台北市大安區忠孝東路四段97號B1樓

（頂好名店城B1）

電話：02 2752 0962

營業時間：11:00–21:00

頂好紫琳蒸餃館菜單

位於頂好名店城地下室的「紫琳蒸餃」很好找，

只要找到頂好名店城，跟著人走就對了（笑）

這裡常常人潮洶湧，不分平、假日，

但還好翻桌率很高也快，所以等一下就會有位置的；

這次造訪時，我因等皮皮來會合，所以先去排隊，

但因人未到齊，而無法入座，

嗯，現在很嚴格，人一定要到齊才能入座嚕。

「紫琳蒸餃」必點的當然就是蒸餃！

豬肉鮮肉蒸餃和素餃兩種口味，已吃過無數次，以前貪嘴時，

我一人會兩樣都點，吃到撐死了，

然後再散步回到自己在國父紀念館的住處；

有時也會點上煎餃、蔥油餅跟牛肉捲餅....等，

在夏日食慾不佳時，還會來此外帶一碗冰涼的綠豆粥....

不錯，自己似乎還從未點過麵食，有機會應該來試試。

對了，這裡的小菜也不錯，

一盤小菜、一龍蒸餃、一碗湯就是幸福的生活日常美食，

價格應該算是在東區相當佛心的呦

經過多年，價格還是佛心；

真的是照顧到在台北的異鄉遊子呀！！

今日點了花素蒸餃、煎餃跟牛肉蛋花湯，

與小菜：海帶絲、小黃瓜，另外還外帶了最愛的綠豆粥

餃子皮彈性十足，蒸得恰到好處，厚薄適中，

一看就是滿滿手工現包的誠意，

餃的餡料以青菜、豆干、冬粉為主，口感清淡自然，但若喜歡重口味的食客，

別忘了搭配蒜泥、醬油和辣椒...等沾醬；

自己覺得紫琳蒸餃的花素蒸餃很好吃，

超喜歡的，應該也是當年一試成主顧，

多年後，還是很喜歡，特別在看到那佛心價格，

真心感謝店家持續數十年提供如此美味的飲食。

另外，「紫琳蒸餃」的鍋貼也是自己的心頭好，

外皮煎得微焦香酥，咬下去時還會小小爆漿，

沾點店內帶著微甜的鍋貼醬，為口感增添層次，好美味。

內餡的豬肉，印象中與蒸餃的餡料應該是相同的，

不過，今日沒點，所以不確定目前豬肉蒸餃味道是否如印象一樣。

以往我大多點酸辣湯，

今天因比較不餓，所以點了牛肉蛋花湯；

這搭配蒸餃與鍋貼都是很不錯的呦

今日就簡單記錄一下嚕

在東區這樣繁華地段中的平價美食，紫琳蒸餃的性價比實在是太無敵了，

感覺東區早已沒有印象中的繁華，

但對我來說「紫琳蒸餃」絕對是吸引我來此的原因，

若你懷念傳統中式點心，又想體驗物美價廉的手工蒸餃，

那麼「頂好紫琳蒸餃館」絕對值得一試！

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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