有時候吃了很久多年的老店並未記錄下來，
這家位於台北東區的頂好名店城的「紫琳蒸餃」就是這樣一家店；
之前住東區時，這裡算是一個平價美味打牙祭的地方，
以前位置並未有這麼多，不知從何時起，
每次來又看到旁邊的店位又被它給租了下來.....
嗯，這一大區都是「紫琳蒸餃」；
上次再訪時，嚇了一跳！！
頂好紫琳蒸餃館
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地址：106台北市大安區忠孝東路四段97號B1樓
（頂好名店城B1）
電話：02 2752 0962
營業時間：11:00–21:00
位於頂好名店城地下室的「紫琳蒸餃」很好找，
只要找到頂好名店城，跟著人走就對了（笑）
這裡常常人潮洶湧，不分平、假日，
但還好翻桌率很高也快，所以等一下就會有位置的；
這次造訪時，我因等皮皮來會合，所以先去排隊，
但因人未到齊，而無法入座，
嗯，現在很嚴格，人一定要到齊才能入座嚕。
「紫琳蒸餃」必點的當然就是蒸餃！
豬肉鮮肉蒸餃和素餃兩種口味，已吃過無數次，以前貪嘴時，
我一人會兩樣都點，吃到撐死了，
然後再散步回到自己在國父紀念館的住處；
有時也會點上煎餃、蔥油餅跟牛肉捲餅....等，
在夏日食慾不佳時，還會來此外帶一碗冰涼的綠豆粥....
不錯，自己似乎還從未點過麵食，有機會應該來試試。
對了，這裡的小菜也不錯，
一盤小菜、一龍蒸餃、一碗湯就是幸福的生活日常美食，
價格應該算是在東區相當佛心的呦
經過多年，價格還是佛心；
真的是照顧到在台北的異鄉遊子呀！！
今日點了花素蒸餃、煎餃跟牛肉蛋花湯，
與小菜：海帶絲、小黃瓜，另外還外帶了最愛的綠豆粥
餃子皮彈性十足，蒸得恰到好處，厚薄適中，
一看就是滿滿手工現包的誠意，
餃的餡料以青菜、豆干、冬粉為主，口感清淡自然，但若喜歡重口味的食客，
別忘了搭配蒜泥、醬油和辣椒...等沾醬；
自己覺得紫琳蒸餃的花素蒸餃很好吃，
超喜歡的，應該也是當年一試成主顧，
多年後，還是很喜歡，特別在看到那佛心價格，
真心感謝店家持續數十年提供如此美味的飲食。
另外，「紫琳蒸餃」的鍋貼也是自己的心頭好，
外皮煎得微焦香酥，咬下去時還會小小爆漿，
沾點店內帶著微甜的鍋貼醬，為口感增添層次，好美味。
內餡的豬肉，印象中與蒸餃的餡料應該是相同的，
不過，今日沒點，所以不確定目前豬肉蒸餃味道是否如印象一樣。
以往我大多點酸辣湯，
今天因比較不餓，所以點了牛肉蛋花湯；
這搭配蒸餃與鍋貼都是很不錯的呦
今日就簡單記錄一下嚕
在東區這樣繁華地段中的平價美食，紫琳蒸餃的性價比實在是太無敵了，
感覺東區早已沒有印象中的繁華，
但對我來說「紫琳蒸餃」絕對是吸引我來此的原因，
若你懷念傳統中式點心，又想體驗物美價廉的手工蒸餃，
那麼「頂好紫琳蒸餃館」絕對值得一試！
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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