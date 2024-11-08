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台北市大安區台北忠孝敦化站美食｜頂好紫琳蒸餃館 2024｜東區的平價美味餐廳，吃過無數次的「紫琳蒸餃」，十餘年來美味

2024-11-08 11:04:56 文字：快樂雲
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快樂雲

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台北市大安區台北忠孝敦化站美食｜頂好紫琳蒸餃館 2024｜東區的平價美味餐廳，吃過無數次的「紫琳蒸餃」，十餘年來美味

有時候吃了很久多年的老店並未記錄下來，

這家位於台北東區的頂好名店城的「紫琳蒸餃」就是這樣一家店；

之前住東區時，這裡算是一個平價美味打牙祭的地方，

台北市大安區台北忠孝敦化站美食｜頂好紫琳蒸餃館 2024｜東區的平價美味餐廳，吃過無數次的「紫琳蒸餃」，十餘年來美味

以前位置並未有這麼多，不知從何時起，

每次來又看到旁邊的店位又被它給租了下來.....

嗯，這一大區都是「紫琳蒸餃」；

上次再訪時，嚇了一跳！！

台北市大安區台北忠孝敦化站美食｜頂好紫琳蒸餃館 2024｜東區的平價美味餐廳，吃過無數次的「紫琳蒸餃」，十餘年來美味

頂好紫琳蒸餃館

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100057250667465

地址：106台北市大安區忠孝東路四段97號B1樓

（頂好名店城B1）

電話：02 2752 0962

營業時間：11:00–21:00

頂好紫琳蒸餃館菜單

 

台北市大安區台北忠孝敦化站美食｜頂好紫琳蒸餃館 2024｜東區的平價美味餐廳，吃過無數次的「紫琳蒸餃」，十餘年來美味

位於頂好名店城地下室的「紫琳蒸餃」很好找，

只要找到頂好名店城，跟著人走就對了（笑）

這裡常常人潮洶湧，不分平、假日，

但還好翻桌率很高也快，所以等一下就會有位置的；

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這次造訪時，我因等皮皮來會合，所以先去排隊，

但因人未到齊，而無法入座，

嗯，現在很嚴格，人一定要到齊才能入座嚕

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「紫琳蒸餃」必點的當然就是蒸餃！

豬肉鮮肉蒸餃和素餃兩種口味，已吃過無數次，以前貪嘴時，

我一人會兩樣都點，吃到撐死了，

然後再散步回到自己在國父紀念館的住處；

有時也會點上煎餃、蔥油餅跟牛肉捲餅....等，

在夏日食慾不佳時，還會來此外帶一碗冰涼的綠豆粥....

不錯，自己似乎還從未點過麵食，有機會應該來試試。

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對了，這裡的小菜也不錯，

一盤小菜、一龍蒸餃、一碗湯就是幸福的生活日常美食，

價格應該算是在東區相當佛心的呦

經過多年，價格還是佛心；

真的是照顧到在台北的異鄉遊子呀！！

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今日點了花素蒸餃煎餃牛肉蛋花湯

與小菜：海帶絲、小黃瓜，另外還外帶了最愛的綠豆粥

餃子皮彈性十足，蒸得恰到好處，厚薄適中，

一看就是滿滿手工現包的誠意，

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餃的餡料以青菜、豆干、冬粉為主，口感清淡自然，但若喜歡重口味的食客，

別忘了搭配蒜泥、醬油和辣椒...等沾醬；

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自己覺得紫琳蒸餃的花素蒸餃很好吃，

超喜歡的，應該也是當年一試成主顧，

多年後，還是很喜歡，特別在看到那佛心價格，

真心感謝店家持續數十年提供如此美味的飲食。

台北市大安區台北忠孝敦化站美食｜頂好紫琳蒸餃館 2024｜東區的平價美味餐廳，吃過無數次的「紫琳蒸餃」，十餘年來美味

另外，「紫琳蒸餃」的鍋貼也是自己的心頭好，

外皮煎得微焦香酥，咬下去時還會小小爆漿，

沾點店內帶著微甜的鍋貼醬，為口感增添層次，好美味。

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內餡的豬肉，印象中與蒸餃的餡料應該是相同的，

不過，今日沒點，所以不確定目前豬肉蒸餃味道是否如印象一樣。

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以往我大多點酸辣湯，

今天因比較不餓，所以點了牛肉蛋花湯

這搭配蒸餃與鍋貼都是很不錯的呦

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今日就簡單記錄一下嚕

在東區這樣繁華地段中的平價美食，紫琳蒸餃的性價比實在是太無敵了，

感覺東區早已沒有印象中的繁華，

但對我來說「紫琳蒸餃」絕對是吸引我來此的原因，

若你懷念傳統中式點心，又想體驗物美價廉的手工蒸餃，

那麼「頂好紫琳蒸餃館」絕對值得一試！

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.............................吃喝玩樂，沒有終點

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頂好紫琳蒸餃館

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place台北市大安區忠孝東路四段97號頂好名店城B1
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美味度
4.09
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.82
CP值
4.09
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