最近網路上討論度最高的韓劇應該就是每集耗資千萬的韓國料理實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」，也因為這個料理實境節目讓全世界都對韓國海鮮產生很大的興趣。其中比目魚就是韓國各大海鮮餐廳以及大飯店會使用的頂級食材，平常吃到的比目魚都是冷凍的，但現在要吃到活的比目魚不是難事，這間在台北中山區相當知名的《海九澎湖海鮮餐廳》與「韓國日出峯比目魚外銷公司」合作，直接從韓國將活比目魚空運來台，如果你也想要品嚐這韓國巨星級的海鮮，那一定不要錯過這間《海九澎湖海鮮餐廳》。

海九澎湖海鮮餐廳｜餐廳位置如何去？

《海九澎湖海鮮餐廳》的位置在長安東路二段上，附近都是商業大樓有很多地下停車場，如果是搭乘捷運最近的是南京復興站出口步行約10分鐘可以抵達。

《海九澎湖海鮮餐廳》的規模越做越大，以前在附近上班海九的店面只有一邊，現在就連對面也是他們家的獨立包廂，真的非常厲害難怪網路上人氣居高不下，《海九澎湖海鮮餐廳》最大的特色是100%使用澎湖在地活海鮮，用空運直送的方式確保海鮮的鮮度，全包廂式用餐環境舒適度很高，同時也是是政商名流的愛店。

海九澎湖海鮮餐廳｜Google評論

《海九澎湖海鮮餐廳》在網路上一直是擁有超高人氣老字號海鮮餐廳，突破2000則評論分數依舊達到4.4顆星的高分，時間非常堅強，認識《海九澎湖海鮮餐廳》大概也有10年左右的時間，從第一次吃到現在少說也吃過3-5次，每次都印象非常好。

海九澎湖海鮮餐廳｜漁郎海鮮賣場

《海九澎湖海鮮餐廳》旁就是漁郎澎湖海鮮賣場，就像是一般的海鮮餐廳一樣，點菜都到水族箱前點菜，因為海九澎湖海鮮餐廳的活體海鮮種類真的是滿驚人，所以就在旁邊開一個門市來擺放所有的活體海鮮，如果大家有購買活體海鮮的需求，也可以直接來漁郎澎湖海鮮賣場採購，想要什麼海鮮這裡幾乎都可以滿足，品質也很到位。

這就是我們這天的主角，韓國空運來台的活比目魚交疊在一起相當可愛，第一次有機會在海鮮餐廳看到這樣的比目魚大家都覺得很新奇。

這一尾比目魚個頭還真不小，因為比目魚擁有高蛋白、Omega-3脂肪酸以及蝦青素，深受韓國人喜愛。

除了比目魚外其他的海鮮種類也是相當多，能夠在台北市區有這樣的頂級海鮮餐廳真的是太棒了。

海九澎湖海鮮餐廳｜餐廳環境

《海九澎湖海鮮餐廳》的室內環境都是這樣的包廂設計，可以依照需求將包廂隔間變大。整體裝潢的很氣派不論隱密度或舒適度都很高，難怪這裡同時也是政商名流會喜歡的餐廳。

《海九澎湖海鮮餐廳》與「韓國日出峯比目魚外銷公司」聯手推出巨星級韓式海味，將韓國空運直送的活比目魚讓台灣也可以輕鬆吃得到，當天社長韓先生也到現場來跟大家介紹這比目魚的特色跟優點，真的是很棒的台韓交流，看過韓劇「海岸村恰恰恰」、「海女」、「一起吃飯吧」以及韓國料理實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」的朋友，不用在螢幕前流口水了，直接來海九品嚐吧。

酥炸丁香魚

第一道海鮮料理就表現的很有亮點，這丁香魚個頭滿大的吃起來相當有飽滿，本身就有非常豐富的蛋白質與營養價值，像我們家小麥仔就很喜歡吃這丁香魚。這天的丁香魚經過酥炸後口感更有層次，一次一尾沾點胡椒鹽鹹香好吃。

活比目魚兩吃(刺身酥炸)+活生蚵 綜合刺身

第二道菜就要進入我們這天的重點活比目魚，一尾比目魚分成兩種吃法，一邊做刺身另外一邊做酥炸。

這一盤真的是很澎湃，服務人員端上桌時大家都被這超大盤給吸引住，擺盤未免也太美了。

這澎湃的綜合刺身裡面最讓我期待的就是這個在冰塊中的比目魚刺身，印象中好像還真的沒有在台灣吃過比目魚刺身。

營養價值滿滿的比目魚屬於白肉魚，魚肉非常緊實有彈性，自帶甜度相當好吃就算不沾醬油也很美味。

其他的刺身表現在很有亮點。

這個來自澎湖的鮮蚵上面是用主廚特調的芥末蘿蔔泥醬作調味，帶點酸甜又帶點嗆口感非常棒。

薑蔥炒澎湖大明蝦

要吃澎湖大明蝦真的要來海九，這超大尾的澎湖明蝦只要用蔥薑來炒最能吃到明蝦的鮮甜滋味。

明蝦蝦肉彈牙又厚實，整隻已經去殼又去腸泥直接品嚐超滿足。

油燜活鮑魚

空運直送的大明蝦吃完，接下來這個油燜活鮑魚也是很推薦的料理。油燜相當要求食材要鮮嫩易熟，所以這海九空運來的活鮑魚就很適合。

油燜活鮑魚上桌時色澤淺紅油亮，吃的時候可以感受到醬香味濃郁。

鮑魚的熟度控製得剛剛好，口感柔軟相當好咬，鮑魚的內臟也都保留下來，味道濃郁超可口。

紹興酒蒸芙蓉活蟹

這天真的是海鮮自由，一道道的頂級海鮮一次上桌。有著紹興酒香的蒸蛋裡面的海鮮是大隻的活沙母，而且一盤裡面竟然有3大隻，相當過癮。

沙母處理的很到位，想要品嚐非常簡單。

蟹膏與蒸蛋融合在一起，再加入淡淡的紹興酒香真的是太迷人了。

沙母本身的肉厚實飽滿，裡面的蟹膏也很扎實，細細品嚐這沙母的好滋味實在太幸福。

活比目魚兩吃/酥炸/薑蔥燒

這次來海九吃「活比目魚兩吃」，除了前面可以做成比目魚剌身、還能來個酥炸比目魚，把超嫩的魚柳跟魚骨直接裹粉油炸，單吃就相當好吃。

旁邊的特製胡椒鹽和蜂蜜芥末醬可以搭配食用，炸魚骨的骨頭已經炸到可以直接吃的程度，口感就像餅乾一樣，很適合下酒。

炸魚條沾著蜂蜜芥末醬滋味也很合拍，說真的這比目魚的魚肉真的不少，幾乎都是可以吃的肉口感也很棒。

海鮮夠新鮮用簡單的料理方式就是最美味的吃法。這個薑蔥燒表現也是很不錯。

酥炸過的魚肉焦脆好吃再搭配上面的薑蔥更過癮。

魚肉本身嫩度高，搭配醬油的鹹香更能帶出魚肉的鮮甜。

XO烏魚子炒飯

來《海九澎湖海鮮餐廳》這道也絕對必點，粒粒分明的炒飯中又加入了大量的烏魚子，滿滿濃郁海味一吃就上癮。

紫菜炒冬粉

這道海味滿滿的紫菜炒冬粉是澎湖在地的美味小吃，大量的紫菜直接與冬粉拌炒，那大海的滋味真的太有記憶點。

活比目魚兩吃/魚首昆布蔬菜鍋

比生魚片直接吃魚肉Q彈有嚼勁，但這個最後登場的魚首昆布蔬菜鍋將比目魚做成火鍋魚片畫面真美，這刀功真了得。

在鍋裡涮幾下軟嫩鮮甜超美味。

他們的菜盤也很澎湃，裡面有澎湖在地的淡菜還有很特別的狗公魚丸第一次吃到。

這次的海九澎湖海鮮餐廳又讓我印象深刻，人生第一次的韓國活比目魚初體驗就在海九，整晚的頂級海鮮饗宴實在太幸福了，海九的海鮮料理依舊維持超高水準，比目魚的料理方式道道都讓人驚艷，用最簡單的料理方式可以讓超青的比目魚呈現最美味的滋味。

海九澎湖海鮮餐廳｜店家資訊

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