彰化早午餐D∞D BRUNCH｜鵝黃建築外觀、度假氣息的氛圍～來場早午餐之約！

彰化美食D&D BRUNCH搬家囉！D∞D BRUNCH早午餐搬到新址後這裡好美，早午餐三明治、美式漢堡、義大利麵皆有，從外觀鵝黃氣質加分到旁邊落羽松，整個就是很有度假氣息，內部環境也是美噹噹，喜歡就快點預約座位來吃飯呀！

彰化D∞D BRUNCH在哪？

彰化美食推薦D∞D BRUNCH住址在彰化市線東路一段659號，外面有汽車、機車停車格，滿了可能就需要停放路邊。

這裡的外觀環境都很漂亮，隨便穿搭拍照都很有像在國外。

內部用餐環境是我喜歡的呢！環境很寬敞，中間位置應該需要事先預訂～人員到齊店家會安排入座。

現在很多店家的菜單都改掃描點餐，D&D BRUNCH菜單有三明治、美式漢堡、義大利麵、開胃菜、飲品，低消需要一份餐點或一杯飲料，用餐時間為90分鐘。

附餐的紅茶會先上或者是要其他飲品也可。

水牛香辣野雞古巴三明治，搭上生菜沙拉、彎翹翹的薯條很特別，特製火辣水牛辣醬，烤乾酪起司很美味。

法式洋蔥炒菇三明治，奶油白醬炒野菇，搭配翹翹薯條、醃菜，如果喜歡清爽口感的我很推薦這道。

特製醬料搭配生菜沙拉～也很matah。

彰化早午餐推薦D∞D BRUNCH，從還沒搬家前我們就偶爾會來這用餐，搬家後第一次踏入覺得這裡內用環境高挑空間設計真好漂亮，每區域都很有巧思，也好適合拍網美照，早午餐我們則點水牛香辣野雞古巴三明治、法式洋蔥炒菇三明治，附上紅茶飲料，這樣早午餐挺滿足的，鄰近彰化市都可以在走走逛逛啊！

D∞D BRUNCH

住址：彰化縣彰化市線東路一段659號

電話： 04 761 8672

營業時間：09:30–16:30

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