《廣式養生功夫雞》這間台中南屯美食餐廳有很多人不知道！但有吃過廣式養生功夫雞一定印象非常深刻！《廣式養生功夫雞》的隱蔽性真的超扯，沒人帶路根本不會過來，而廣式養生功夫雞招牌椰子鍋也真的厲害，單單火鍋的美妙滋味，就足以稱為台中美食，還有最道地的廣東料理，獨特滋味讓這間台中餐廳人氣評價都很高分，就連平日都會碰上滿桌的情況，所以建議大家要來吃之前，提早先訂位～

廣式養生功夫雞

廣式養生功夫雞的料理之所以道地，就是因為老闆本身就是廣東人，目前落根在台灣已是第三代，雖然在台灣居住多年，但平時也是會往返兩岸，這點在《廣式養生功夫雞》老闆介紹餐點時，可以從口音上察覺，是有別於香港粵語的腔調，廣式養生功夫雞招牌主打是椰子鍋，光是椰子鍋就有多達11種口味可選，廣東料理餐點大推廣東白切雞，雖然跟白斬雞神似，但滋味是大大不同，搭配獨特醬料是越吃越香～

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廣式養生功夫雞資訊

電話：0911125283

時間：11:00–14:00、17:00–21:10 ；禮拜一公休

地址：408台中市南屯區新鎮和路新民巷18號 / 地圖

廣式養生功夫雞在哪

廣式養生功夫雞就環中路四段交會新鎮和路旁，周圍有農田圍繞，還有74快速道路匝道口，道路有點小複雜，這也讓《廣式養生功夫雞》變成實名的台中隱藏版美食，不是老饕、沒有人帶路介紹，基本上很少有人會知道！就連媒體、節目來採訪，也是感到無比神秘。

雖然可以直接用Google導航到《廣式養生功夫雞》，但入口是小叉路口，若是錯過只能繞進小巷或再繞一圈，所以快到路口時，要放慢車速避免開過頭。

廣式養生功夫雞店前的空地就是停車場，約可容納6台車，車格不算多，加上出入的路不算大，建議在新鎮和路靠近轉彎處時，就先找路邊車位。

《廣式養生功夫雞》真的很隱密，有聽網友說過，這裡假日客人超多的，雖然跟朋友約平日來吃，但我更早就來…找路，因為上一次經過這裡時，開錯路…，早點到起碼有掉頭迴轉時間😅

冰櫃裡有多種飲料可選，網友大推冷泡茶～（未成年請勿飲酒，酒後不開車

剛進來《廣式養生功夫雞》點完餐沒多久，隔壁桌都已經開始用餐了😂上菜速度真的有夠快。

廣式養生功夫雞菜單

2024廣式養生功夫雞菜單在這！最新套餐、桌菜、餐點跟價格都在這，除了桌菜外，自由搭配當然也可以。

廣式養生功夫雞 C套餐

新推出的廣式養生功夫雞C套餐，有9菜一湯跟3道小菜，雖然建議人數是6-7人，但我們一行6位成年人，卻飽到吃不完，感覺再多找兩人一起來吃也可以！份量真的很夠～

廣式養生功夫雞 / 蟲草花椰子鍋

來《廣式養生功夫雞》必點必吃當然就是招牌椰子鍋啦！光是椰子鍋就有十幾種口味，這天搭配的是蟲草花椰子鍋，單看湯頭色澤，就感覺很溫潤，處於半透清澈的狀態，喝起來甘醇清香，爽口的滋味與迷人的尾韻香氣，讓每個人起碼都喝了3碗以上！原本以為白白的食材是洋蔥，結果一咬下才發現是湯頭清香的來源之一椰肉本人，還有固眼睛的枸杞、培元的紅棗跟本鍋最大量點金黃金黃的蟲草花。

椰子鍋的雞肉超級多，經過我們6人一番品嚐後，竟然還有小半在裡面！最讓我驚訝的地方，就是雞肉一點也不會乾柴，湯頭的鮮甜完全被雞肉吸收，吃起來清甜美味，味道非常足夠，不用特別沾醬就很好吃！

《廣式養生功夫雞》招牌手工丸很強！有三種口味，香菇、蒂齊跟芋頭，每種口味都很好吃。

蔬果綜合拼盤有玉米、南瓜、芋頭跟冬瓜，其中芋頭好注意煮的時間，不要聊天聊到忘了。

高麗菜是台中鍋物的蔬菜基本款，去吃台中火鍋也都會加，但吃台中麻辣鍋我會選擇其他菜類😅

除了蔬食火鍋料食材外，還有鮮甜滋味的關鍵椰子水兩罐！加入後會讓湯變得更清甜。

不過為了拍照畫面感，我們選擇了整顆椰子！翠綠的椰子外殼，更能看出新鮮感。

椰子真的很大一顆，都比頭大了好幾吋！一手托一個真的有去健身房訓練上舉啞鈴的感覺。

椰子交給店員現剖處理就可以了，不用自己動手真的很方便，雖然是為了畫面更好看而麻煩人家😂

新鮮椰子水倒入湯裡要注意，別加太滿可不好煮沸，加了椰子水會讓湯頭的清甜滋味更上幾分！

手工丸吃起來是有Q度的，不會像新竹貢丸這麼結實，3種口味吃起來的口感是香Q並存，美妙滋味讓我們紛紛直呼好好吃！

廣式養生功夫雞招牌 / 廣東白切雞

《廣式養生功夫雞》第二招牌就是廣東白切雞，廣東白切雞跟台式白斬雞外貌神似，也同樣選用放山雞，但做法跟醬料是大大不同，道地的廣東沙薑醬，鹹香中還帶點微甜滋味，不只很好的襯托出溫體放山雞肉自帶甜味，吃起來更香也更對味。

不過太多老饕遊客專為廣東白切雞而來，偶爾會不夠賣，建議大家先訂位、先確定好主要想吃的品項，才不會錯過這道美食～

《廣式養生功夫雞》招牌廣東白切雞除了醬汁獨特外，還有加入台灣少見的廣東食材到沙薑來調味，沙薑跟常見的薑最大差別，在於有特別香氣，依樣有薑的辛辣，但中後段才比較明顯。

在獨特醬料的提味下，雞肉吃起來的口感更結實，在吃的時候配上一點沙薑，吃起來更香！

廣式養生功夫雞招牌 / 鼓汁蒸排骨

廣式養生功夫雞這道鼓汁蒸排骨也超厲害！端上來就聞到迷人的香氣，而鹹香滷汁不僅在外飄香，也牢牢鎖在排骨裡面，光是單吃就超下飯。

《廣式養生功夫雞》廚師料理功夫真的厲害，既讓滷汁完全被排骨吸收，又讓肉質軟嫩多汁，美妙滋味讓我以為又去了趟香港。

廣式養生功夫雞 / 招牌鹽焗雞腳

《廣式養生功夫雞》招牌鹽焗雞腳人氣也強強滾，秘製滷汁加上獨特料理手法，吃起來很香！最大重點就是它有剪指甲😂飄飄超滿意這點～

廣式養生功夫雞 / 涼拌牛肉

涼拌牛肉是牛腱部位，口感上既有嫩度又有勁度，淋上的是特製廣式醬汁，味道酸辣酸辣的，咀嚼過程中越吃是越開胃，份量也是超大一盤，6個人吃也很夠吃。

牛肉厚度剛剛好，跟洋蔥配著一起吃真的厲害。

廣式養生功夫雞 / 蝦仁炒飯

蝦仁炒飯份量不少，雖然看起來油量油亮的，但吃起來意外爽口，炒飯還有鍋氣，獲得我們6人一致好評！

炒飯清爽不油膩，越吃越香非常好吃。

廣式養生功夫雞 / 清蒸石斑魚

清蒸石斑好吃！魚肉又嫩又Q彈，在醬汁襯味下，石斑魚魚肉本身甜味更亮眼，連同滿滿膠質的魚皮一起吃，滋味更加美味！

廣式養生功夫雞 / 涼拌豬頭肉

涼拌豬頭肉吃起來的口感很Q彈，除了豬頭肉外還有豬耳朵，軟骨部分嚼起來很香，搭配洋蔥爽脆微嗆，開胃小菜很厲害！

廣式養生功夫雞 / 麻辣花生

麻辣花生是水煮花生的口感，軟綿軟綿的很美味，小黃瓜脆口、紅蘿蔔也不會太大塊，調味上有一點點小辣度，越吃會越上癮。

廣式養生功夫雞 / 涼拌木耳

木耳酸脆酸脆的，吃起來口感很棒，跟花生一樣開胃好吃。

廣式養生功夫雞 / 港式養生甜點

廣式養生功夫雞這道廣東甜點很強！驚艷了我們所有人，喝起來是淡淡的清甜與滑溜，口感上還有小小的脆度，裡面用了雪燕、紅棗、雪蓮子跟枸杞去烹煮，其中吃起來滑溜咬起來脆口就是雪燕。

廣式養生功夫雞評價

《廣式養生功夫雞》這間台中餐廳很可以！廣式養生功夫雞招牌椰子鍋真的太強太讓人驚艷了！還有廣東白切雞、鼓汁蒸排骨都很亮眼，難怪位置這麼隱密，但人氣還是非常高，來廣式養生功夫雞吃飯聚餐，只要人數超過4人，一律建議電話先訂位，因為《廣式養生功夫雞》連平日人潮也很多，假日當然更誇張啦～

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：廣式養生功夫雞

所在地址：408臺灣台中市南屯區新鎮和路新民巷18號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:00-21:10

店家電話：0911125283

評價：★★★★★

備註資訊：

11:00–14:00、17:00–21:10 Google即時導航





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