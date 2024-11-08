楠梓美食開啟中～隨著小孩最近都要到楠梓足球比賽，讓我對楠梓開啟了美食雷達

今天要先分享一家我覺得環境上蠻舒適、用餐的餐點也好吃不會太貴的昌昌鍋燒

關於昌昌鍋燒環境

店名：昌昌鍋燒

地址：高雄市楠梓區大學十街８號

電話：07-3653539

營業時間：周一～周五 11:00 -14:00 /17:00 -22:00 周六~周日 11:00-22:00

粉絲專頁：昌昌鍋燒

昌昌鍋燒附近蠻好停車的，不論是開車還是騎車來用餐都很適合！

採用掃碼點餐的方式，點完再到櫃台去結帳即可，既方便又不怕劃錯單

店內相當明亮且不會有擁擠感，儘管廚房就在用餐空間內也不會有味道的不適感

昌昌鍋燒對於小家庭用餐來說非常合適，屬於親子友善的餐廳

內用的話還有提供免費的白開水與冬瓜茶可以飲用，超貼心

昌昌鍋燒的選項好多，陷入猶豫期絕對不是你的問題！每一個品項都非常的誘人，天天來吃也都不嫌膩

到底怎麼選才好呢？先來看看我今天的餐點分享吧！

昌昌鍋燒餐點分享

像我前面提到昌昌鍋燒的品項好多，真的都會讓人＂頓爹＂到底要點哪一個好呢？！

沒關係，吃就對了！今天吃不下、明天繼續吃～

2號海陸鍋（豚骨+泡麵）。130元

昌昌鍋燒的特色我覺得就是海鮮料新鮮必點！坊間現在很多鍋燒麵價格高昂，但是常常吃不到什麼所以然，在昌昌鍋燒我覺得價格跟東西我是吃的到也看的到

不僅有蝦子、蛤蠣等基本盤，數量還很多呢！魚肉相當的厚實且大塊，再搭配上豬肉片，真的是完美的海陸鍋

湯頭喝起來鮮甜，以海鮮為基底，沒有添加味精～熬煮的湯頭喝起來美味又自然

豬肉片不會乾硬，蠻嫩的！

加入小朋友非常喜歡的搭配＞泡麵，吸附著湯汁，滑順好入口！對了～很多人擔心會不會泡麵加在裡面造成湯頭油膩？

其實我覺得整體吃起來是沒有這個問題，反而是麵條更加有味道呢

+79元套餐（雞腿排＋冷泡茶）

昌昌鍋燒的套餐我覺得是蠻有誠意的呈現

雞腿排外脆內嫩，還有幫忙切開，大家分食超方便

冷泡茶清爽又解渴，不帶茶澀味

5號肉多鍋（麻奶／意麵／換牛肉＋雞蛋）。200元

昌昌鍋燒吸引人還有一個原因是它的選項變化度夠大，不論你今天想要什麼湯頭、什麼麵體，進而可以再加量、加料都是可以的

而且以井字鍋燒呈現，小孩沒見過井字鍋燒，都覺得很特別呢，帶有一種傳統中又創新的感覺

非常喜歡這麼麻奶的湯頭，真的會辣喔！但是是順口的辣～而且超涮嘴的，湯頭濃醇，喝起來不油膩！

裡面的料都非常的夠味呢

加量的肉超爆滿，牛肉雖然不是牛五花，但是熟度恰到好處，也不會顯得太乾太老，吃起來吸附湯頭的味道相當得宜

裡面也藏著許多蔬菜...說真的吃這樣一碗，真的超飽的

搭配上意麵帶有滑溜的口感而不會油膩或過於軟爛，整體我是非常的推薦

+199元套餐（綜合炸物+鮮奶茶）

不只是+79元的套餐很有誠意，甚至我覺得+199元的套餐誠意也是十足滿滿滿

炸物拼盤豐富而且量多，這個在外面單點也就要199元了，更何況還有一杯鮮奶茶，實在推

炸物拼盤豐富度十足

酥炸脆薯一根接一根、雞球帶有鮮嫩口感、酥脆的黑輪片脆口好吃，更別說小孩最愛的地瓜球，裡面還有包料，Ｑ彈爆漿啊

會不會太油膩？

其實在這邊吃的炸物都非常的酥香清爽，不油膩！

鮮奶茶出乎意料的好喝耶！雖然不能調整甜度，但是不會太甜

麻婆香酥雞飯。100元

辣度我覺得是適中，但是意外的是我發現吃過很多麻婆豆腐，在昌昌鍋燒吃到的麻婆豆腐是吃得到肉汁的香甜滋味，簡單且清爽

其實小朋友要吃的話，也可以接受的

豆腐外皮帶有口感、內層軟綿～絞肉好多，甜嫩度佳

香酥雞外酥內嫩，這樣搭配起來也是多層次度的口感呈現

古早味肉燥飯。40元

很夠味的肉燥飯，鹹香度夠之外，那肉燥肥嫩Ｑ度讓人喜歡

我必須說超級下飯好吃，大人小孩都會很喜歡

炸冰淇淋。30元

小朋友最愛吃的炸冰淇淋在這邊也能吃到耶！有一種冰火五重天的感覺～

人家中式叫做燒冷冰，在西式的說法叫做炸冰啦！

內層是巧克力冰淇淋，可以詢問一下店家有沒有其他口味

被小兒吃到了一小口巧克力，真是滿足了媽媽禁止巧克力的口慾啊～

昌昌鍋燒我覺得它是一間複合式的餐點選項，不僅有他們拿手的鍋燒系列，同時也滿足了想吃各種飯食、麵食人的味蕾

不僅湯頭喝起來甘醇好喝、充滿特色，在料的豐富度上我也覺得很值得

環境上也是適合攜家帶眷一起來用餐的場域！

推薦給你們唷！