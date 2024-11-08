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宜蘭縣羅東鎮簡捷餐桌 C.C Eatery》隱藏巷弄的法式小餐館，純白色系網美店，餐點色香味十足啊

2024-11-08 11:15:04 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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羅東美食簡捷餐桌 C.C Eatery，是一家隱藏在傳統市場旁小巷內的法式小餐館，純白色系外表及內部，處處流露出簡約質感的本質。這裏不只是網美店，連餐點也是色香味十足啊，櫃檯式服務，快速慢食fast Casual品質大於速度，選用當季食材，現點現做。海鮮煙火女筆管麵、花椒油封僧帽肌、香煎豬肩胛、手撕牛肉堡、炸魚薯條、氣泡飲、西西里檸檬咖啡～都很推薦！

宜蘭縣羅東鎮簡捷餐桌 C.C Eatery》隱藏巷弄的法式小餐館，純白色系網美店，餐點色香味十足啊

簡捷餐桌 店家資訊

  • 地址：265宜蘭縣羅東鎮公正路89巷12之1號1樓
  • 營業時間：10:30-17:00
  • 電話：03 957 5650
  • 基本消費為一份主餐、或一杯飲品(120cm以下兒童免)
  • 尖峰時段用餐時間90分鐘，依入座時間計算
  • 餐點現點現做，需耐心等待
  • 不收取服務費、現金支付

簡捷餐桌 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入簡捷餐桌 即可到達，建議不要開進這條小巷內
  • 停車場：無附設停車場，巷子很小，開建議停民生市場樓上的停車場

簡捷餐桌 空間環境

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位於公正路89巷內的小巷弄，巷子口就是台灣銀行，另一頭則是民生市場

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整個店外以純白色系的簡約裝潢為主，就跟店名簡捷一樣，簡單又不失質

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店內空間不大，有幾張小桌子可容納四～六人，以及靠窗的座位區～大約可以容納二十幾人左右

因為這裏不大，是於半開放式的廚房，可以看到廚師們的料理過程，但也因如盤，會帶有點油煙味稍重

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裏面竟然有高腳椅!! 有點~~奇特

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雖然巷弄內沒什麼風景，但至少整體相當明亮

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最近以民生市場為中心，附近也有不少超棒的咖啡廳，紅豆餅店，拉麵店~~儼然成為另一個美食聚落了

簡捷餐桌 菜單價位

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  • 菜單自己掃描菜單>>最新菜單連結
  • 餐點部分有主餐、小點、咖啡、茶飲、甜點等，餐具、水杯等在櫃台上，不收取服務費
  • 先點餐，用餐完畢後再結帳即可

宜蘭縣羅東鎮簡捷餐桌 C.C Eatery》隱藏巷弄的法式小餐館，純白色系網美店，餐點色香味十足啊宜蘭縣羅東鎮簡捷餐桌 C.C Eatery》隱藏巷弄的法式小餐館，純白色系網美店，餐點色香味十足啊

  • 可以選擇升級套餐，滿划算的！

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還有今日特餐可以選擇

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跟朋友來吃過很多次，每次菜色都有些調整，當日餐點以店家為主，大家參考

簡捷餐桌 心得評價

季節鮮魚

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我們點的隱藏版主食，光是上桌時的擺盤就令人驚喜了!! 色香味俱全啊

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季節鮮魚(今天是鬼頭刀)，樹子奶油、野菇、洋意米、海苔脆餅

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整體而言的味道非常有水準!

鬼頭刀肉質細緻，也是宜蘭在地的漁獲，很新鮮，大人小孩都很適合

只是洋薏米的口感就見仁見智了，它比較有口感及嚼感!! 奶味也比較重，但還是很不錯的

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升級的套餐，我們選了湯+麵包+紅茶/咖啡的組合

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南瓜濃湯的口味也很棒，還有加入其他食材添加風味

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炸蝦天婦羅

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我好喜歡這道菜

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上面有檸檬及美奶滋來調味

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炸蝦的口味也不錯!! 口味也很清爽

干貝燉薏米

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燉飯米心不會過硬、飽滿美味

海鮮煙火女筆管麵

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煙花女義大利麵微辣的口感，筆管麵軟硬適中～很喜歡

花椒油封僧帽肌

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擺盤好看，蔬菜類熟度拿捏得剛好，肉類都在下方

香煎豬肩胛

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香煎豬肩胛、花椒油封僧帽肌的肉質Q彈好吃、肉質軟嫩，佐半熟蛋與兩片麵包，還有煎過的蔬菜、生菜，非常有飽足感

手撕牛肉堡

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炸魚薯條

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鬼頭刀魚肉非常好吃，加上塔塔醬真的很配，推一個！

炸茄子

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炸類的餐點很酥脆～好吃

氣泡飲

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金棗、八角、檸檬的組合!!  其實八角不一定是滷味中的角色，它是大茴香，西方料理中也常用

不過，這杯因為有八角，所以相當特別，但很好喝哦

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西西里檸檬咖啡 冰紅茶

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飲料部分都很有水準

美式咖啡

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簡捷餐桌 C.C Eatery餐點的擺盤真的令人驚艷！餐點美味且有特色、蔬食充足，價格偏高，完全是台北餐酒館的水準，非常有水準的小店，真的值得一來再來啊！

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phone03-9575650
place宜蘭縣羅東鎮公正路89巷12之1號1樓
3.45 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
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