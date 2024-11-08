說到午餐，布咕先生想到的一個美食

那就是便當店了~

便當有主菜、有配菜、有白飯

有些還有附湯

只要一個便當一餐就可以搞定一切

但便當店的品質參差不齊

有些便當店的環境非常的髒亂

有些店則是飯的口感不佳~

等等的問題都讓許多人卻步

因此，布咕先生要來跟大家介紹一家

擁有五星級飯店品質的便當店

店家不只主菜好吃，就連配菜和白飯都是水準之上

而這一家店就位於中和新生街上的

馥小玉私廚料理

五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

馥小玉私廚料理的主旨有於

升級料理並想傳達的是一種態度、精神、品味。

生活態度、專業精神，品味人生

不斷改良產品、堅持品質、不放棄，讓客人回流成為主顧客

重視品質，不斷研發產品，使用優質食材，注重衛生，導入系統化及建立sop。

堅持給客人優質及健康安全的飲食文化。

馥小玉私廚料理 目錄

馥小玉私廚料理 店內環境

馥小玉私廚料理 菜單

馥小玉私廚料理 推薦餐點

馥小玉私廚料理 結論

馥小玉私廚料理 影片介紹

馥小玉私廚料理 店家資訊

馥小玉私廚料理 店內環境

一進入店裡，馬上可以看到乾淨又整潔的內用空間

與一般地板髒髒亂亂的便當店相比

擁有截然不同的氣氛感與舒適感~

就算帶小孩來這用餐，也是非常的合適

馥小玉私廚料理 菜單

這裡的便當只有四樣主菜

這四樣都是店家精心研發的便當口味

採用的是溫體肉質，與一般便當店的冷凍肉質不同品質

口味有滷排骨、滷炸雞腿、椒麻雞腿排、燉牛筋

每一樣看起來都非常吸引人

首先我們先介紹

滷排骨

滷排骨是先醃過再炸過再滷過的方式

多道程序呈現最好的美味

滷排骨吃起來

帶有鹹、香、甜

三種不同的滋味在這一塊排骨上能夠一次體驗到

不得不說，這排骨非常的下飯~非常的入味

讓人忍不住咬一口排骨，配三口飯

說到飯，不得不說

他們家的飯煮的非常好

除了品質用的比較好外，煮飯技巧也沒話說

粒粒分明，不會太過軟或黏在一起

對於著重米飯口感的布咕先生來說

這家的口感表現太好了~

配菜的話當天是蝦米炒高麗菜

以及螞蟻上樹以及一顆半熟蛋~

高麗菜炒的非常美味

帶有清甜和脆感~

好吃的沒有話說

半熟蛋的口感一點都不乾澀

輕輕一戳

蛋液就從蛋黃之中流了下來~

讓人食慾大增~

滷炸雞腿

採用先滷再油炸多道料理手序而成的雞腿

色澤非常的迷人~

並採用不沾粉的油炸方式

就是為了讓他呈現出外酥內嫩又多汁

並且伴隨著淡淡的滷汁香~

不得不說，這份滷炸雞腿

真的是完美的呈現~

有別於別家的單滷或單炸雞腿口味~

具有獨樹一格

絕對是必點的餐點之一

椒麻雞腿排

外面泰式料理一份椒麻雞腿便當少說也要150元

這裡只有135元就可以吃到

非常的划算

而且這裡的椒麻雞腿排

是無骨的~

肉的厚度也是非常的厚

炸到金黃酥脆後

再淋上一匙匙的特製泰式醬汁

吃起來酸甜口感

食慾大增，非常的下飯

如果天氣炎熱或是沒食慾

來點這一道絕對不會錯的

再來是店內的王者口味

滷牛筋

一般很少便當店的主菜會有滷牛筋

所以來這，一定要點來試試~

一份便當大概會有二塊牛筋

每一塊牛筋足足有拳頭般的大小

一口咬下

牛筋的口感

不會太爛也不會太硬或太難咬

非常的好入口

口感剛剛好，這種口感的牛筋我非常的喜歡

連小孩都可以咬的動

我家的小孩也是吃一口愛不釋手

除了口感好，牛筋的味道更是一流

咬一下口忍不住想配飯

如果家中有小孩，點這一道就對了~

另外店裡還有附贈免費的湯

不論是內用還是外帶都可以裝來喝

裡面還會有一些配料哦~

不得不說

這一家店便當店的實力真的很好吃

顛覆我對於一般便當店的看法

不只主菜好吃，就連配菜和我最著重的米飯都是表現出色

完完全全就是擁有五星級的品質~

帶有與一般便當店不同品質的區分性~

讓你吃便當不只是餵飽自己

更能吃的到美味！

馥小玉私廚料理 影片介紹

店名：馥小玉私廚料理

營業時間：11-13:45 17~20

地址： 新北市中和區新生街179號

地圖：



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