為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

2024-11-08 11:15:10 文字：布咕布咕
share
布咕布咕

布咕布咕

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

說到午餐，布咕先生想到的一個美食

那就是便當店了~

便當有主菜、有配菜、有白飯

有些還有附湯

只要一個便當一餐就可以搞定一切

但便當店的品質參差不齊

有些便當店的環境非常的髒亂

有些店則是飯的口感不佳~

等等的問題都讓許多人卻步

因此，布咕先生要來跟大家介紹一家

擁有五星級飯店品質的便當店

店家不只主菜好吃，就連配菜和白飯都是水準之上

而這一家店就位於中和新生街上的

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

馥小玉私廚料理

五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

馥小玉私廚料理的主旨有於

升級料理並想傳達的是一種態度、精神、品味。

生活態度、專業精神，品味人生

不斷改良產品、堅持品質、不放棄，讓客人回流成為主顧客

重視品質，不斷研發產品，使用優質食材，注重衛生，導入系統化及建立sop。

堅持給客人優質及健康安全的飲食文化。

馥小玉私廚料理　目錄

馥小玉私廚料理　店內環境

馥小玉私廚料理　菜單

馥小玉私廚料理　推薦餐點

馥小玉私廚料理　結論

馥小玉私廚料理　影片介紹

馥小玉私廚料理　店家資訊

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

馥小玉私廚料理　店內環境

一進入店裡，馬上可以看到乾淨又整潔的內用空間

與一般地板髒髒亂亂的便當店相比

擁有截然不同的氣氛感與舒適感~

就算帶小孩來這用餐，也是非常的合適

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

馥小玉私廚料理　菜單

這裡的便當只有四樣主菜

這四樣都是店家精心研發的便當口味

採用的是溫體肉質，與一般便當店的冷凍肉質不同品質

口味有滷排骨、滷炸雞腿、椒麻雞腿排、燉牛筋

每一樣看起來都非常吸引人

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

首先我們先介紹

滷排骨

滷排骨是先醃過再炸過再滷過的方式

多道程序呈現最好的美味

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

滷排骨吃起來

帶有鹹、香、甜

三種不同的滋味在這一塊排骨上能夠一次體驗到

不得不說，這排骨非常的下飯~非常的入味

讓人忍不住咬一口排骨，配三口飯

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

說到飯，不得不說

他們家的飯煮的非常好

除了品質用的比較好外，煮飯技巧也沒話說

粒粒分明，不會太過軟或黏在一起

對於著重米飯口感的布咕先生來說

這家的口感表現太好了~

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

配菜的話當天是蝦米炒高麗菜

以及螞蟻上樹以及一顆半熟蛋~

高麗菜炒的非常美味

帶有清甜和脆感~

好吃的沒有話說

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

半熟蛋的口感一點都不乾澀

輕輕一戳

蛋液就從蛋黃之中流了下來~

讓人食慾大增~

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

滷炸雞腿

採用先滷再油炸多道料理手序而成的雞腿

色澤非常的迷人~

並採用不沾粉的油炸方式

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

就是為了讓他呈現出外酥內嫩又多汁

並且伴隨著淡淡的滷汁香~

不得不說，這份滷炸雞腿

真的是完美的呈現~

有別於別家的單滷或單炸雞腿口味~

具有獨樹一格

絕對是必點的餐點之一

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

椒麻雞腿排

外面泰式料理一份椒麻雞腿便當少說也要150元

這裡只有135元就可以吃到

非常的划算

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

而且這裡的椒麻雞腿排

是無骨的~

肉的厚度也是非常的厚

炸到金黃酥脆後

再淋上一匙匙的特製泰式醬汁

吃起來酸甜口感

食慾大增，非常的下飯

如果天氣炎熱或是沒食慾

來點這一道絕對不會錯的

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

再來是店內的王者口味

滷牛筋

一般很少便當店的主菜會有滷牛筋

所以來這，一定要點來試試~

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

一份便當大概會有二塊牛筋

每一塊牛筋足足有拳頭般的大小

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

一口咬下

牛筋的口感

不會太爛也不會太硬或太難咬

非常的好入口

口感剛剛好，這種口感的牛筋我非常的喜歡

連小孩都可以咬的動

我家的小孩也是吃一口愛不釋手

除了口感好，牛筋的味道更是一流

咬一下口忍不住想配飯

如果家中有小孩，點這一道就對了~

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

另外店裡還有附贈免費的湯

不論是內用還是外帶都可以裝來喝

裡面還會有一些配料哦~

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

不得不說

這一家店便當店的實力真的很好吃

顛覆我對於一般便當店的看法

不只主菜好吃，就連配菜和我最著重的米飯都是表現出色

完完全全就是擁有五星級的品質~

帶有與一般便當店不同品質的區分性~

讓你吃便當不只是餵飽自己

更能吃的到美味！

 

馥小玉私廚料理　影片介紹

 

 

店名：馥小玉私廚料理

營業時間：11-13:45 17~20

地址： 新北市中和區新生街179號

地圖：


檢視較大的地圖

 

中和美食懶人包

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

中和必吃的美食、小吃、餐廳，就連在地人也推薦

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

莊敬路市場米粉湯｜市場裡的簡單米粉湯，味道不錯哦

新北市中和區馥小玉私廚料理-五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象

 民樂扁食｜魯味小菜才是重點，被扁食耽誤的魯味店！

中和、永和美食

 (其它介紹)

  

  板橋、中和、永和美食

 (其它介紹)

 

  台北美食、旅遊一次搞定
(其它介紹)

 

  台北旅遊一次搞定
(其它介紹)

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

台中市東區【台中東區】嶼里 With You｜菜單｜台中火車站早午餐｜質感風格超好拍！

 下一篇chevron_right

桃園市桃園區【桃園】「夏烏咖啡．隱身速食店二樓裡的不限時日式文青風老宅咖啡（自家烘焙/熟豆販售/純植點心/近火車站)
相關商家

馥小玉私廚料理

phone02-29267033
place新北市中和區新生街179號179號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
keyboard_arrow_up