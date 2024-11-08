說到午餐，布咕先生想到的一個美食
那就是便當店了~
便當有主菜、有配菜、有白飯
有些還有附湯
只要一個便當一餐就可以搞定一切
但便當店的品質參差不齊
有些便當店的環境非常的髒亂
有些店則是飯的口感不佳~
等等的問題都讓許多人卻步
因此，布咕先生要來跟大家介紹一家
擁有五星級飯店品質的便當店
店家不只主菜好吃，就連配菜和白飯都是水準之上
而這一家店就位於中和新生街上的
馥小玉私廚料理
五星級飯店等級的美味！顛覆你對於便當的傳統印象
馥小玉私廚料理的主旨有於
升級料理並想傳達的是一種態度、精神、品味。
生活態度、專業精神，品味人生
不斷改良產品、堅持品質、不放棄，讓客人回流成為主顧客
重視品質，不斷研發產品，使用優質食材，注重衛生，導入系統化及建立sop。
堅持給客人優質及健康安全的飲食文化。
馥小玉私廚料理 目錄
一進入店裡，馬上可以看到乾淨又整潔的內用空間
與一般地板髒髒亂亂的便當店相比
擁有截然不同的氣氛感與舒適感~
就算帶小孩來這用餐，也是非常的合適
這裡的便當只有四樣主菜
這四樣都是店家精心研發的便當口味
採用的是溫體肉質，與一般便當店的冷凍肉質不同品質
口味有滷排骨、滷炸雞腿、椒麻雞腿排、燉牛筋
每一樣看起來都非常吸引人
首先我們先介紹
滷排骨是先醃過再炸過再滷過的方式
多道程序呈現最好的美味
滷排骨吃起來
帶有鹹、香、甜
三種不同的滋味在這一塊排骨上能夠一次體驗到
不得不說，這排骨非常的下飯~非常的入味
讓人忍不住咬一口排骨，配三口飯
說到飯，不得不說
他們家的飯煮的非常好
除了品質用的比較好外，煮飯技巧也沒話說
粒粒分明，不會太過軟或黏在一起
對於著重米飯口感的布咕先生來說
這家的口感表現太好了~
配菜的話當天是蝦米炒高麗菜
以及螞蟻上樹以及一顆半熟蛋~
高麗菜炒的非常美味
帶有清甜和脆感~
好吃的沒有話說
半熟蛋的口感一點都不乾澀
輕輕一戳
蛋液就從蛋黃之中流了下來~
讓人食慾大增~
滷炸雞腿
採用先滷再油炸多道料理手序而成的雞腿
色澤非常的迷人~
並採用不沾粉的油炸方式
就是為了讓他呈現出外酥內嫩又多汁
並且伴隨著淡淡的滷汁香~
不得不說，這份滷炸雞腿
真的是完美的呈現~
有別於別家的單滷或單炸雞腿口味~
具有獨樹一格
絕對是必點的餐點之一
椒麻雞腿排
外面泰式料理一份椒麻雞腿便當少說也要150元
這裡只有135元就可以吃到
非常的划算
而且這裡的椒麻雞腿排
是無骨的~
肉的厚度也是非常的厚
炸到金黃酥脆後
再淋上一匙匙的特製泰式醬汁
吃起來酸甜口感
食慾大增，非常的下飯
如果天氣炎熱或是沒食慾
來點這一道絕對不會錯的
再來是店內的王者口味
滷牛筋
一般很少便當店的主菜會有滷牛筋
所以來這，一定要點來試試~
一份便當大概會有二塊牛筋
每一塊牛筋足足有拳頭般的大小
一口咬下
牛筋的口感
不會太爛也不會太硬或太難咬
非常的好入口
口感剛剛好，這種口感的牛筋我非常的喜歡
連小孩都可以咬的動
我家的小孩也是吃一口愛不釋手
除了口感好，牛筋的味道更是一流
咬一下口忍不住想配飯
如果家中有小孩，點這一道就對了~
另外店裡還有附贈免費的湯
不論是內用還是外帶都可以裝來喝
裡面還會有一些配料哦~
這一家店便當店的實力真的很好吃
顛覆我對於一般便當店的看法
不只主菜好吃，就連配菜和我最著重的米飯都是表現出色
完完全全就是擁有五星級的品質~
帶有與一般便當店不同品質的區分性~
讓你吃便當不只是餵飽自己
更能吃的到美味！
營業時間：11-13:45 17~20
地址： 新北市中和區新生街179號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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