為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

2024-11-08 11:15:12 文字：紫色微笑
share
紫色微笑

紫色微笑

給個讚

Herbelle龍潭湖畔悠活園區宜蘭台塑觀光工廠(台塑悠活園區)也是高人氣免費景點、宜蘭免費觀光工廠用了73個貨櫃組成巨型白色波浪狀貨櫃屋，在藍天白雲綠地的襯托下還滿壯觀的，同時也變成了一個夢幻的拍照景點。建築物的賣場以販售台塑生醫的相關產品為主，建物除了有個挑高11米的觀景平台可以將龍潭湖美景盡收眼底。旁邊有潭酵天地觀光工廠附近有龍潭湖風景區、大碗公溜滑梯、千萬別錯過龍潭湖花蓮玉里臭豆腐~特色泡菜＋蘿蔔絲＋九層塔風味絕佳!

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

台塑悠活園區｜景點資訊

  • 地址： 262宜蘭縣礁溪鄉漳福路155號 ( 礁溪龍潭湖區)
  • 營業時間：08：00-17：00
  • 電話：0800-059-588

台塑悠活園區｜交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入龍潭湖畔悠活園區即可到達
  • 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

台塑悠活園區｜空間環境

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

到這裏有兩個可以停車的地方，一個是從台化(目前免費)，一個是龍潭湖畔的收費停車場。當天也有不少人是直接開進湖區裏，再停在兩旁的道路上

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩
園區裏椰林大道，其實滿美的耶，樹齡應該很久了吧

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

湖畔才是正門的入口處

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

 天氣好大家都坐在草坪上曬太陽

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

全台最大的白色貨櫃屋群

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩
這裏是建築物的背面!! 但其實好看的是在這面啊
白色貨櫃屋在藍天白雲綠地襯托下還滿不錯看的

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

這個叫地中海工業風吧!!

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

HoWine & Cafe

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

這部份是HoWine & Cafe 觀景咖啡廳，上面有挑高11米的觀景平台，龍潭湖美景一覽無遺~ 

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

HoWine & Cafe 提供咖啡、茶飲、點心鬆餅之類的，以風景區的價位來說還算合理 

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

裏面的陳設很簡單

Herbelle 品牌概念店

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

觀景台旁邊是「Herbelle 品牌概念店」，簡單說就是販售台塑生醫的各項產品，包含保健、保養、居家清潔用品

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

裏面的人潮多到嚇人

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

這裡販售洗髮精、沐浴乳、手工皂~~

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

商場內還有設置洗手台，可以試用他們 家的產品~

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

這裏有面香草牆面
賣場中也有影片介紹台塑生醫團隊研發各式保養保健產品的過程 

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

香草走廊

貨櫃後方的「香草走廊」兩側擺滿各式各樣香草植物，吸引好多人來拍照啊 

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩
宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

哈哈，這幅壁面太有趣了

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

這個彩繪牆面，主題是「女子單身宿舍的日常」

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

原來是描述當時因通訊不發達，住宿舍的員工排隊等著打電話與親朋好友報平安的畫面。真的非常妙吧，和從前男生當兵時排隊打電話的情形幾乎一模一樣~~ 

台塑悠活園區｜附近景點美食

參觀完龍潭湖畔悠活園區後，也可以至附近景點走走唷～

龍潭湖大碗公溜滑梯

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

好久沒來龍潭湖了，這裏整理的愈來愈美了 

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

山上的黃帝神宮也是個眺望龍潭湖美景的地方

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

這裡還有像碗公般的大溜滑梯，沒有固定的滑道，所有人都得爬上至高點然後下滑，這個溜滑梯超級快樂！

龍潭湖花蓮玉里臭豆腐

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

在龍潭湖入口處，開了一間龍潭湖花蓮玉里臭豆腐，用的是花蓮玉里臭豆腐一旁也有龍潭湖停車場，非常好找！

炸的金黃香酥的臭豆腐，外表比較偏淺，外皮香酥，內餡鬆軟，但還是保留相當的口感，感覺味道不重
加上紅、白蘿蔔絲與泡菜和九層塔的配色與調味，有點像是泰菜中的青木瓜絲，也多了幾分清爽的風味

礁溪景點一日遊

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

宜蘭公園兒童遊樂場推薦

宜蘭熱門景點推薦

宜蘭免門票景點

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

宜蘭室內景點

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

宜蘭一日遊

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩



延伸閱讀

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭台塑觀光工廠Herbelle》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐~玩

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

【土城親子館】PaPark爬爬客親子樂園-土城日月光店-彩虹瀑布、四層樓高攀爬空間、天際滑軌，服務人員超親切｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
keyboard_arrow_up