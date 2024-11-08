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「Herbelle龍潭湖畔悠活園區」是「宜蘭台塑觀光工廠(台塑悠活園區)」也是高人氣免費景點、宜蘭免費觀光工廠。用了73個貨櫃組成巨型白色波浪狀貨櫃屋，在藍天白雲綠地的襯托下還滿壯觀的，同時也變成了一個夢幻的拍照景點。建築物的賣場以販售台塑生醫的相關產品為主，建物除了有個挑高11米的觀景平台可以將龍潭湖美景盡收眼底。旁邊有潭酵天地觀光工廠，附近有龍潭湖風景區、大碗公溜滑梯、千萬別錯過龍潭湖花蓮玉里臭豆腐~特色泡菜＋蘿蔔絲＋九層塔風味絕佳!
台塑悠活園區｜景點資訊
- 地址： 262宜蘭縣礁溪鄉漳福路155號 ( 礁溪龍潭湖區)
- 營業時間：08：00-17：00
- 電話：0800-059-588
台塑悠活園區｜交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「龍潭湖畔悠活園區」即可到達
- 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
台塑悠活園區｜空間環境
到這裏有兩個可以停車的地方，一個是從台化(目前免費)，一個是龍潭湖畔的收費停車場。當天也有不少人是直接開進湖區裏，再停在兩旁的道路上
園區裏椰林大道，其實滿美的耶，樹齡應該很久了吧
湖畔才是正門的入口處
天氣好大家都坐在草坪上曬太陽
全台最大的白色貨櫃屋群
這裏是建築物的背面!! 但其實好看的是在這面啊
白色貨櫃屋在藍天白雲綠地襯托下還滿不錯看的
這個叫地中海工業風吧!!
HoWine & Cafe
這部份是HoWine & Cafe 觀景咖啡廳，上面有挑高11米的觀景平台，龍潭湖美景一覽無遺~
HoWine & Cafe 提供咖啡、茶飲、點心鬆餅之類的，以風景區的價位來說還算合理
裏面的陳設很簡單
Herbelle 品牌概念店
觀景台旁邊是「Herbelle 品牌概念店」，簡單說就是販售台塑生醫的各項產品，包含保健、保養、居家清潔用品
裏面的人潮多到嚇人
這裡販售洗髮精、沐浴乳、手工皂~~
商場內還有設置洗手台，可以試用他們 家的產品~
這裏有面香草牆面
賣場中也有影片介紹台塑生醫團隊研發各式保養保健產品的過程
香草走廊
貨櫃後方的「香草走廊」兩側擺滿各式各樣香草植物，吸引好多人來拍照啊
哈哈，這幅壁面太有趣了
這個彩繪牆面，主題是「女子單身宿舍的日常」
原來是描述當時因通訊不發達，住宿舍的員工排隊等著打電話與親朋好友報平安的畫面。真的非常妙吧，和從前男生當兵時排隊打電話的情形幾乎一模一樣~~
台塑悠活園區｜附近景點美食
參觀完龍潭湖畔悠活園區後，也可以至附近景點走走唷～
龍潭湖大碗公溜滑梯
好久沒來龍潭湖了，這裏整理的愈來愈美了
山上的黃帝神宮也是個眺望龍潭湖美景的地方
這裡還有像碗公般的大溜滑梯，沒有固定的滑道，所有人都得爬上至高點然後下滑，這個溜滑梯超級快樂！
龍潭湖花蓮玉里臭豆腐
在龍潭湖入口處，開了一間龍潭湖花蓮玉里臭豆腐，用的是花蓮玉里臭豆腐，一旁也有龍潭湖停車場，非常好找！
炸的金黃香酥的臭豆腐，外表比較偏淺，外皮香酥，內餡鬆軟，但還是保留相當的口感，感覺味道不重
加上紅、白蘿蔔絲與泡菜和九層塔的配色與調味，有點像是泰菜中的青木瓜絲，也多了幾分清爽的風味
- 附近景點：礁溪免費足湯、幾米兔公園、潭酵天地、水鹿親子館、狐狸小姐、蒔花咖啡、金車水產
- 附近美食：碗公無菜單、龍潭包子、宜蘭玉里臭豆腐、玉仁八寶冬粉、MU TABLE、華金斯太太
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