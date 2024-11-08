為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川菜料理，香辣麻每一道菜都很下飯-信義遠百A13｜Ruby說美食享受旅行(@tou…

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川菜料理，香辣麻每一道菜都很下飯-信義遠百A13｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

四川吳抄手 吳抄手 米其林必比登 必比登推薦 more
2024-11-08 13:54:00 文字：Ruby說美食享受旅行
share
Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行
close

組合圖.jpg
這家獲得米其林必比登推介的川菜餐廳，一直是Ruby的愛店，

無論是在味道還是菜品的呈現上，都深刻展現了正宗川菜的魅力。

餐廳位於信義遠百A13，環境現代卻有復古的氛圍，

讓人感受到獨特的懷舊氛圍。

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川

菜單有冷盤小菜、湯品、海鮮類、蔬菜類、豆腐及茄子，

主食類有炒手與餃子類、炒飯及湯麵類等可選擇。

吳炒手線上菜單請點此

怪味雞 $395
雞肉鮮嫩的口感，香辣的醬汁微酸又帶有甜味，

與雞肉的嫩滑形成絕妙平衡。配上花生、芝麻等配料，口感層次豐富。

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川

翡翠海鮮羹 $320
海鮮羹湯頭清爽，色澤翠綠如翡翠，味道鮮美。

蝦子切塊狀，整體口感滑順，既清爽又不失豐富的海鮮鮮味，

是一道適合開胃的湯品。加紅醋味道更有層次。

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川

藤椒鮮魚片 $480

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川
魚片滿嫩口，但有稍微一點的魚腥味，騰椒的辣味直擊味蕾，

帶有一點微微的麻感及酸感，每一口都能感受到川菜的獨特風味。

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川

宮保四季豆 $280
四季豆炸至金黃脆口，宮保口味香辣十足，

配上乾辣椒，剛好能提升四季豆本身的鮮美。

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川

鹹魚雞粒炒飯 $260

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川
鹹魚的鹹香味與雞肉的鮮嫩非常融洽，炒飯的粒粒分明，

既有鹹香又不失清爽，是一道非常有飽足感的主食。

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川

擔擔麵 $85

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川

紅油炒手 $105

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川
來吳炒手一定要點擔擔麵和紅油炒手，皮薄餡多，

濃濃的醬料香氣，紅油的麻辣口感十分過癮。

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川

四川吳抄手無論是味道還是用餐體驗，都讓人印象深刻。調味都十分精緻，

能夠感受到四川風味的菜色，特別適合喜歡重口味和辣味

的饕客們品嘗，果然是米其林必比登推薦美食。

 

【店家資訊】
👉四川吳抄手 信義店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台北市信義區松仁路58號信義遠百A13 4樓
🚈近捷運市政府站
☎️02 8786 2426
⏰AM11:00~PM14:00 ；PM17:00~PM21:00

 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

【】｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530) 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

文章標籤
四川吳抄手 捷運美食 台北美食推薦 台北餐廳推薦 台北美食 約會行程 台北美食餐廳 信義區美食 吳抄手菜單 米其林必比登 必比登 信義區餐廳 信義區 信義遠百餐廳 信義遠百美食 信義遠百美食街 四川料理
創作者介紹
創作者 Ruby說美食享旅行 的頭像
Ruby說美食享旅行

Ruby說美食享受旅行

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#四川吳抄手
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

【信義區美食】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦美食，正宗川菜料理，香辣麻每一道菜都很下飯-信義遠百A13｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

 下一篇chevron_right

開心果奶蓋不用錢！ODD ONE OUT「開心果鐵觀音鮮奶茶」期間限定免費加開心果香緹奶蓋。
相關商家

四川吳抄手 信義店

phone02-8786 2426
place台北市信義區松仁路58號34樓
4.58 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.64
服務品質
4.71
裝潢氣氛
4.64
CP值
4.29
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up