

這家獲得米其林必比登推介的川菜餐廳，一直是Ruby的愛店，

無論是在味道還是菜品的呈現上，都深刻展現了正宗川菜的魅力。

餐廳位於信義遠百A13，環境現代卻有復古的氛圍，

讓人感受到獨特的懷舊氛圍。

菜單有冷盤小菜、湯品、海鮮類、蔬菜類、豆腐及茄子，

主食類有炒手與餃子類、炒飯及湯麵類等可選擇。

吳炒手線上菜單請點此

怪味雞 $395

雞肉鮮嫩的口感，香辣的醬汁微酸又帶有甜味，

與雞肉的嫩滑形成絕妙平衡。配上花生、芝麻等配料，口感層次豐富。

翡翠海鮮羹 $320

海鮮羹湯頭清爽，色澤翠綠如翡翠，味道鮮美。

蝦子切塊狀，整體口感滑順，既清爽又不失豐富的海鮮鮮味，

是一道適合開胃的湯品。加紅醋味道更有層次。

藤椒鮮魚片 $480



魚片滿嫩口，但有稍微一點的魚腥味，騰椒的辣味直擊味蕾，

帶有一點微微的麻感及酸感，每一口都能感受到川菜的獨特風味。

宮保四季豆 $280

四季豆炸至金黃脆口，宮保口味香辣十足，

配上乾辣椒，剛好能提升四季豆本身的鮮美。

鹹魚雞粒炒飯 $260



鹹魚的鹹香味與雞肉的鮮嫩非常融洽，炒飯的粒粒分明，

既有鹹香又不失清爽，是一道非常有飽足感的主食。

擔擔麵 $85

紅油炒手 $105



來吳炒手一定要點擔擔麵和紅油炒手，皮薄餡多，

濃濃的醬料香氣，紅油的麻辣口感十分過癮。

四川吳抄手無論是味道還是用餐體驗，都讓人印象深刻。調味都十分精緻，

能夠感受到四川風味的菜色，特別適合喜歡重口味和辣味

的饕客們品嘗，果然是米其林必比登推薦美食。

【店家資訊】

👉四川吳抄手 信義店

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🏠台北市信義區松仁路58號信義遠百A13 4樓

🚈近捷運市政府站

☎️02 8786 2426

⏰AM11:00~PM14:00 ；PM17:00~PM21:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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