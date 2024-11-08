台中美食推薦│KATZ卡司‧美術園道 (韓藝料理) │這肯定是目前吃過最高質感，但價格卻平易近人的韓式料理，來到【KATZ卡司‧美術園道店】絕對會感受到一場美食與藝術融合的衝擊，尤其是雪花中的黑嚕嚕炸醬麵+拉絲超過50公分的蒸蛋料理+全台首創馬鈴薯燉雞（超嫩無骨雞腿肉）、手捏海苔飯糰的趣味及美味，韓式炸雞配啤酒的基本標配，滿足了一日韓國歐膩（언니/ Eon-Ni）魂。

【KATZ卡司‧美術園道店】以獨創特色的韓式料理為主打，尤其馬鈴薯燉雞為全台唯一首創，超有秒飛韓國的當地味道，那帶有甜甜辣辣的韓式辣醬味至今依舊令人垂涎，還有那不可思議的雪白炸醬麵的視覺衝擊及美味，讓人好想知道韓式春醬到底是怎麼做的，炸醬麵怎麼會這樣好吃，難怪能成為韓國的國民美食代表之一。

【KATZ卡司‧美術園道店】不僅製作出韓式料理的獨特美味，更添加了巧思、創意，讓一頓餐變得更有『藝』思，讓『吃』不再是果腹止餓，而是促進腦袋多巴胺分泌的行為，讓人從藝術及美味中感到驚喜與歡樂感。

【KATZ卡司‧美術園道店】就位在台中那充滿藝術及綠蔭的美術園道區大街，美術園道區可說是台中西區異國料理的一級戰區，街道兩旁有很多特色餐廳及各國料理，但【KATZ卡司】卻能從中脫穎而出，成為高口碑料理真的很不簡單。來到此用餐周邊也有很多停車格，算是蠻好停車的。





【KATZ卡司‧美術園道 (韓藝料理) 】台中美食 台中韓式料理

電話：(04) 2372 3055

地址：台中市西區五權西四街110號

營業：周一至周日11:30～21:30（最後點餐20:30）

官網：https://www.facebook.com/KATZ.Life1

ＩＧ：@katz.life

訂位：https://yumii.tw/index.html?key=4e7994254

大片落地窗及充滿設計感的門面，光是從外頭裝潢就覺得是間充滿藝術感的餐廳，



一開始還沒意會過來，想說這紅色的110有什麼特殊的警示意思嗎？後來發現～是門牌號碼啦！五權西四街110號



禁帶外食、寵物、禁止吸菸~~~竟然還罕見的看到禁奧客~哈哈哈~非常直白~但奧客認真也不會知道自己是奧客吧！



【KATZ卡司‧美術園道店】餐廳主要賣的酒還是以韓國啤酒及燒酒為主，炸燒啤好想搭配一下啊！但〝套中島〞還是來點清涼的啤酒就好～



入門就有寬敞的座位區，很適合多人聚餐的空間～



牆上的燈飾實在太美～發現店家很喜歡善用燈光、鏡面及斜角做主要視覺～看起來就很有設計感





座位下方也有可以放包包的籃子～讓用餐起來更加舒適寬敞～



卡司的取名及品牌介紹~挺有意思的。KATZ 發音恰似響脆，有如中文的譯音『卡司』之意。品牌源自韓國首爾的卡司KATZ，引進韓國流行美食，講求視覺到味覺的感受，將五味中的「酸甜苦辣鹹」，與五色中的「紅黃綠黑白」融入菜色，多樣韓國特色佳餚，讓菜色有著繽紛色彩，從卡司的人氣韓式炸雞，傳統料理、鍋物、拌飯及各式韓國流行料理，豐富選擇滿足所有人的胃。多元層次表現韓式美味，聚餐首選是有內『韓』的選擇最對味！



點餐方式是透過掃描QRcode 節省了人力及等待點餐的壓力，當然有問題可以隨時詢問服務員，還蠻客氣跟仔細的介紹! 也可以先參考 線上菜單



連餐巾紙都印上了韓文~~韓式料理，食物與藝術的結合~



經典中的經典~韓國最常見到不太會流汗的冰水壺~不知怎麼的韓國的水永遠都會是提供冰水~當然~熱熱的天配上經典的CASS韓國啤酒最對味~



而喝啤酒肯定要配炸雞的啊！自從韓劇「來自星星的你」千頌伊總是討著都敏俊要吃－炸啤，炸雞配啤酒即成為吃韓式炸雞的標配，這樣吃最對味了，點了兩種口味的炸雞『檸檬椒鹽炸雞』、『韓式甜辣紅醬炸雞』兩塊的份量搭配都是薯片～



薯片乍看之下還以為是蒜片～結果是真的馬鈴薯片～吃起來就像洋芋片一樣卡滋卡滋的～



《韓式甜辣紅醬炸雞》喔母～好經典的甜辣紅醬，直接讓人懷念起到韓國吃炸雞的味道，外頭拌上的醬好濃郁好均勻～～相當重口味，搭啤酒非常適合～



雖然裹上了醬，但一咬下去還是有脆皮的口感～



雞肉非常的鮮嫩厚實，油脂鎖在裏頭一點也不乾柴



『檸檬椒鹽炸雞』相對起來就屬於比較習慣吃的中式炸雞口感，口味沒有紅醬那樣重，清香清香的～



上頭撒上的特製調料，味道相當好，不是常吃到的椒鹽胡椒粉，而是還有七味粉的感覺～



外皮炸到酥脆～皮又不會太厚給人油膩的感覺，一咬下去真的是發出KATZ 卡司（卡茲）的聲響感，



裏頭雞肉整個就是爆汁般的鮮嫩，跟某家被披薩耽誤的炸雞為主打的速食店口感很像，就是那樣的多汁又嫩～



隨著餐點陸續上桌~眼睛就像是先被大飽眼福一番~~這質感也兼顧的太好了吧~



《馬鈴薯辣燉雞鍋》基本上光這份量就足夠給人飽~~招牌馬鈴薯燉雞搭配白飯~



紅通通的辣燉雞鍋，光色澤就令人瘋狂分泌唾液~本來以為會很辣，但對本身會吃一些辣的人來說，這不會很辣唷！反而是很有韓式大醬湯的那種甜辣鹹香的味道，湯頭喝起來也很順～



用了少許的綠蔥做為點綴～裏頭不僅有年糕、馬鈴薯、雞肉，還有一些蔬菜（不確定是不是直接使用泡菜）！總之很入味～很好吃



趁熱吃的年糕～最為Ｑ彈，喜歡韓式年糕還有一個原因，就是不會黏牙



Ｑ彈口感吃起來像在齒間跳舞～像極了韓國街頭的韓式辣炒年糕



燉雞肉非常推薦～完全吃起來就是無骨雞腿肉～好嫩 整個也非常的入味～這超級下飯～



馬鈴薯整塊整塊的入甕～吃起來好軟嫩綿密～不會爛爛糊糊的 超喜歡這口味的馬鈴薯~好夠味



看起來紅通通的湯頭喝起來卻是意外的有種清爽感~可以喝的大醬湯~整個瞬間更加開胃了~



經典料理《馬鈴薯辣燉雞（附麵包）》＋捏飯糰DIY~這實在太可愛了~



一開始還搞不太懂這是什麼捏飯糰的概念~ 而且海苔飯加上這樣多的美乃滋，這味道不會偏甜嗎？結果意外的好吃～毫無甜膩感耶！



一開始沒有意會過來～直接拿湯匙就口的一口吃，窩Ｄ媽耶～這海苔飯也未免太好吃，海苔帶酥脆的油炸香味，有來自大海奔放的感覺，米飯粒粒分明，搭上美乃滋的滑潤～意外的好吃～



後來發現店家附上的手套～才想到～對耶～這是捏飯糰，是可以玩起來的食物，趣味十足～



但到底怎麼捏成好吃的三角飯糰樣子～這太難了～一把抓了成什麼型就什麼型～就往嘴裡塞，這時自身討美味的程度已經大過於搞藝術了～



【KATZ卡司‧美術園道店】的經典料理《馬鈴薯辣燉雞》味道跟馬鈴薯燉雞鍋差不多，相當濃郁的大醬味，但醬汁是屬於比較濃稠版本，



馬鈴薯一樣燉煮的超級軟嫩綿密，裏頭保留了馬鈴薯本身的味道，不用吃飯也很有飽足感



帶皮的燉雞肉，一樣吃起來就是無骨雞腿肉~肉質非常的軟嫩



搭配烤的微焦的酥脆麵包片，被浸潤的麵包體，吸附了滿滿的大醬湯汁，屬於韓國特有的甜辣香味~麵包本體就很不錯吃了，這麵包再給我十個可能都可以沾著醬吃完~



《卡司蒸蛋》超火紅的起司蒸蛋，這在網路上造成轟動的拉絲蒸蛋，這次也是特別為了它而來，挑戰自己到底可以拉到多長，太喜歡起司拉絲~~



卡司蒸蛋剛開始上桌時~非常的燙~開一個縫裡透的蛋液還在沸騰著~



滿到炸出來的烘蛋及起司，在絕熱的溫度中交織融合著~隨著蒸蛋愈鼓愈大~~上頭的起司也開始融開



看時機成熟~~準備~~拉絲~~~~~



真的可以拉的有夠長~~~站起來手都要不夠長了~~看起來就好香好好吃~~尤其空氣中又瀰漫著蛋的香氣



實在拉不上去了~直接用嘴纏繞的方式~邊拉邊吃了~趁熱吃的濃起司真的非常鹹香的美味，



上頭還有炙燒過的痕跡，吃起來帶有一點點的焦香味道，這絕對稱得上兼具美感、驚豔及必推的料理之一



蒸蛋被熱氣(石鍋)悶熟後~形成了非常有厚度的蒸蛋，搭配魚卵~~海洋滋味再度浮現~蒸蛋吃起來滑嫩又香~這道即便後來被打包了~回家用蒸熱的方式加熱，也非常好吃，有種日式玉子燒的感覺~



今日最驚艷《炸醬麵》這一端上來跟腦海中的炸醬麵一點都不一樣~~~太違背了，韓式炸醬麵不是應該黑嚕嚕~吃起來嘴巴會滿是黑醬的那樣嗎？這般雪白沒道理啊！實在非常視覺衝擊～而且這學白的實在太美了～



撥開上層的雪白奶油～～挖賽～～就像是在雪地中挖出黑金一樣～超級對比～



這才是我認知中的韓國炸醬麵啊！！



意外的奶油並沒有讓炸醬麵變得油膩，麵的本體口感及搭配的春醬，意外的覺得清爽，這炸醬麵實在太好吃也非常的道地韓國味



好吃到還忍不住問，這醬是怎麼做的，之中還有用洋蔥及蔬菜去醃煮的唷，所以吃到的意外配料其實是洋蔥及高麗菜，醬也多了一種甜味









滿桌的料理也沒獨漏這《雪濃嫩豆腐鍋》這算是本日最清淡但又附有非常多海鮮的料理，



滿滿的海鮮加上那超級邪惡的半生蛋黃，這肯定是非常有等級的蛋種



要邪惡就直上吧！半熟生蛋根本就是戳中本姑娘的內心，直接像喝湯一樣的將蛋黃液生喝



真的太無敵的好喝蛋黃～毫無腥味～非常的滑順～這如果是一般的普通蛋根本不敢這樣吃～





《雪濃豆腐鍋》顧名思義裏頭就是滿滿的嫩豆腐，雖然很難整塊大大塊的品嚐，但軟嫩的豆腐鍋實在清爽可口，配上充滿海鮮味的湯頭，讓豆腐更加有味道



裏頭Ｑ彈的透抽圈～～海鮮食材選用的非常大器，即便石鍋不大，但用料卻非常實在～



還有好吃的韓國魚板耶！



另外點了韓式無糖的麥茶及韓國乳酸蘇打，麥茶喝起來非常舒爽～淡淡的麥香加上式無糖，對吃重口味後非常對味，乳酸蘇打就是甜～建議加冰塊喝會比較好喝唷！



吃飽喝足～環視周遭～發現【KATZ卡司‧美術園道店】在環境品管上也非常重視，定期給知名的環境衛生管理公司進行服務。如此重藝術美感的店家，環境肯定是要相對重視～



臨走前找廁所～～走上二樓～～真的是別有洞天～＠＠



這場地也未免太大太美～～桌位數超級多～台中的店都要這樣浮誇嗎？



尤其靠落窗的座位，採光明亮～就算自己安靜的來用餐也不奇怪，約會更是相當有情調



利用板凳當擺飾～非常有藝術感～連植栽也長的很好～沒有枯枝落葉感，善加的利用了採光優勢



【KATZ卡司‧美術園道店】二樓非常適合包場聚會，空間很大，座位調整的機動性也非常高



也有稍微比較隱密的座位區



廁所也是這般的藝術感十足～尤其注意到【KATZ卡司‧美術園道店】的燈光顏色都好美～基本上就是個網美餐廳



牆上簡單的擺飾都是藝術，



【KATZ卡司‧美術園道店】有外送服務～並同時為UBER的優質廠商，台中的朋友可以善加利用外送服務及優惠唷



晴朗的台中午後~【KATZ卡司】在藍天的玻璃反射倒映下格外具有藝術氣息~



吃飽剛好可以散步美術園道區，延續藝術之旅，想必這隻具代表性的甲蟲來過的人都不陌生，假日這邊也常常舉辦市集及文創活動，大家不妨來走走之餘，到【KATZ卡司‧美術園道店】享用藝術十足的韓式料理唷！



【KATZ卡司‧美術園道 (韓藝料理) 】台中美食 台中韓式料理

電話：(04) 2372 3055

地址：台中市西區五權西四街110號

營業：周一至周日11:30~22:00

官網：https://www.facebook.com/KATZ.Life1

ＩＧ：@katz.life

訂位：https://yumii.tw/index.html?key=4e7994254



相關交通與停車資訊：

1. 美術綠園道旁停車格 / 美術館停車場

2. 桃源運動用品戶外停車場『五權五街』

3. 三叉口停車場『五權三街與五權西四街交』

4. 南瓜屋餐廳旁的五權六街，24Times停車場

​​​​​​5. 台中車站出發可搭乘75號公車至-美術館(五權西路)-步行約10分鐘可到達，或於國立美術館騎乘Ubike前往。

【分店資訊】

KATZ卡司-勤美(韓拾炸雞、韓石米拌，外帶店)

電 話：04 2302 7575

地 址：台中市西區公益路171號

KATZ卡司-新時代大魯閣7F(韓藝料理)

電 話：04 2228 7786

地 址：台中市東區復興路四段186號7樓

KATZ卡司-新時代大魯閣B1美食街(韓石米拌)

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