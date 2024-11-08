不知道有沒有人跟我有一樣困擾，在家想跟三五好友聚在一起吃火鍋、燒肉，但是油煙常常熏的整個客廳都是味道，直到最近開箱這台「Reaice 2way可攜式抽油煙機」，小體積好攜帶、三檔調節吸力、方便清潔，重點2way用法，不管在室外露營、室內煮火鍋燒烤，都可以把油煙通通吸走！完全解決了我的困擾！

▼2way可攜式抽油煙機

開箱內容物有四樣，主機、腳架、活性碳過濾網*2、USB3.0 60W充電線

比我預想的體積還要小，重量也不重~算是輕巧蠻好攜帶的！

這台真的夠美，奶茶色完全就是我的色！

主機上面有皮革吊繩，質感UP！而且可以掛著~超適合露營時使用！

使用高分子活性碳過濾網，吸附力強，不管是油脂、煙霧、水氣都能一把罩住！讓油煙不再四處飄散！而且我覺得很環保的一點是~濾網竟然是可清洗重複利用的！可用洗碗精沖洗乾淨後再晾曬~曬乾後就能再使用囉！

簡易操作！按鈕就可使用！採用3段式調節抽風，若是煮火鍋可以開第二段，炒或烤可以開到第三段，至於大家在意的會不會很吵~意外的不會很大聲！

完美呈現在家煮火鍋、燒烤的儀式感！而且把油煙通通抽走超療癒！

整體來說，不管是在家火鍋聚會使用、或是室外露營使用都非常方便！室外也只要插著行動電源就可以使用了！而且對於沒有廚房的租屋族更是救星！輕鬆下廚不用再被油煙困擾著！而且Reaice提供12個月保固售後服務好安心！

【 Reaice 】

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