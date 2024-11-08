【新竹食記】日出而作朝食

日出而作朝食位在竹科關埔一路上，第一次看到店名就忍不住想接下一句：日落而息(笑)，這間不僅是早餐店，而且開到下午兩點，很適合假日睡到自然醒的早午餐族覓食，他們的脆皮蛋餅是必吃招牌，蛋餅煎得又酥又脆有多層次的口感，還有各式漢堡和吐司選擇很多元，當天兩個人點了三份餐結果吃不完打包...想吃的太多無奈胃太小，心有餘而力不足阿！

開車前往可停附近路邊停車格或Times 新竹埔頂一路停車場。

▲日出而作朝食位在關埔特區的豪宅一樓店面，大樓很高級外觀不用太多裝潢就很有質感。

▲進門右手邊有一面植生牆，牆上的LOGO據說是老闆娘親自設計，真的很有藝術天份阿！

▲店內用餐空間不大桌椅排得有些緊密，不過氛圍營造得不錯，有兩人~四人座位也有吧檯座位區，店內有提供兒童高腳椅。

▲日出而作朝食菜單：有各類型的套餐，價格都在200元內，其他還有漢堡類、吐司類、蛋餅類，還有各種飯麵，種類相當多。

▲鮮奶茶 55元：奶味和茶味蠻明顯的，甜度適中，飲料皆是去冰。

▲日出紅茶：套餐附的飲料也很大杯，紅茶香醇，與一般早餐店喝起來淡淡的很不同。

▲蛋餅我們點了燻雞起士雞肉蛋餅和日出招牌蛋餅。

▲日出招牌蛋餅(脆皮) 90元：蛋餅可選脆皮加價10元，餅皮是厚皮的，外層比較像中式抓餅有酥酥的口感，招牌蛋餅內有九層塔、煎蛋和豬排，九層塔的香氣非常明顯，與蛋香融合得非常好，豬排肉質軟嫩，煎得很入味，蛋餅附了沾醬可搭配使用。

▲燻雞起士雞肉蛋餅(脆皮) 80元：這道我們也是加購脆皮，多了酥酥的口感好吃許多，起士經過加熱直接與煎蛋和燻雞融合，吃起來超香，蛋餅的份量頗多，一份吃下來很有飽足感。

▲法式套餐 170元：套餐有乳酪軟法、蔬果沙拉、炒蛋、薯條、紅茶和燻雞，盤子擺得滿滿的看起來很豐盛，配色蠻美的。

▲乳酪軟法有使用烤箱烤過表層有點酥酥的，吃起來有濃郁的乳酪香氣，麵包口感鬆軟有層次，燻雞配上起士非常入味，配上脆口的生菜吃起來很清爽。

▲炒蛋有著鮮豔的金黃色，保有軟嫩口感熟度不會過熟或過焦，表層的胡椒很提味。

▲薯條炸得金黃，口感很酥脆，吃起來沒有油膩感。

雞蛋糕短評：必吃的是日出招牌蛋餅系列，外皮煎得酥酥的，裡面有滿滿的料，起司香氣與肉香融合得很好，飲料有中上水準，用餐環境乾淨明亮。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★☆



【日出而作朝食美食資訊】

地址：新竹市東區埔頂一路143號

電話：035678929

官網：facebook

營業時間：06:30–14:30(周一~周五)(周二公休)、06:30–13:30(六日)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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