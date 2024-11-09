子曰......

因為課程的需要,所以來了一趟台南的孔子廟.

「全臺首學」臺灣的第一座孔子廟

臺南孔子廟創建於明永曆19年（1665年），當時稱為「先師聖廟」，至今已有三百多年的歷史，由島上第一個漢人政權鄭氏王朝所創立，為的是在臺開辦教育，培養為國效命的人才。清領時期亦延續功能，為臺灣官辦的最高學府「臺灣府學」所在地。直到今日，孔廟依然是讀書人的聖廟，有著崇高的地位。

以上資料摘錄自台南旅遊網

臺南孔廟官網

https://www.tn-confucius.org.tw/

孔廟周邊不太好停車,建議各位開車來的人客,可以將車輛到台南美術館二館.

在還沒有走進孔廟前,發現對街的石坊蠻特別的.

泮宮石坊

作為「全臺首學」的臺南孔子廟，也有著全臺灣僅有的一座「泮宮石坊」。什麼是「泮宮」？這要追溯回中國周朝的制度，當時稱天子的學校為「辟雍」，地方上諸侯的學校稱「泮宮」，而臺南孔廟為鄭氏王朝所興建的地方學校，自然也屬「泮宮」。

但這座石坊並非創建時即有，而是到了清乾隆42年（1777）孔廟重修時才興建在東大成坊外，作為出入孔廟的主要通道。石坊為仿木構設計的建物，結構看似單純，但細看其實有不少細節暗藏其中：坊頂中央有一葫蘆，具避邪祈福的意義；而頂端兩側有著鴟吻，橫枋下有雀替，則借用了木構建築的特徵。此外，石坊上也刻有「加官晉祿」、「琴棋書畫」、「翔龍瑞麟」等紋飾，皆有吉祥意涵。而四根石柱的下方，則排排站了八隻小石獅，臉朝向石坊中央，彷彿表示「歡迎光臨」。

雖然石坊在日治時期因道路擴寬（今南門路）而被往東移，喪失原有空間引導的功能，但建議還是把石坊當做第一站，先穿越泮宮石坊，再從東大成坊走進去，體驗一趟古人行經的路徑。

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大成坊

大成坊有東、西兩座，外貌幾乎一致，下方是雙十字型承重牆，牆頂用燕尾收頭，再以木構造支撐懸山式燕尾屋頂。東大成坊是臺南孔廟的出入口，始建於清康熙五十四年（1715年），外側掛有「全臺首學」的金字橫匾，原件可能是日治時期大正六年（1917年）整修時所書，現懸者為複製品。此外在東大成坊外北側立有一塊下馬碑，以滿、漢文並刻「文武官員軍民人等至此下馬」十二字，可能為清康熙二十六年（1687年）所立。西大成坊則建於清乾隆十四年（1749年），在戰後因緊鄰忠義國小而一直封閉，直到2003年底忠義國小整修拆除友愛樓，而後鋪設景觀步道後才在2004年時重新開啟。

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下馬碑

在臨南門路的東大成坊，入口旁有一石碑，以漢、滿兩種文字合刻「文武官員軍民人等自此下馬」（滿文讀音：bithe coohai hafasa cooha irgen i urse ubade jifi morin ci ebu），碑上還有祥雲裝飾，莊嚴中帶有美感，為清康熙26年（1687）立石於孔廟門外，提醒文武官員、軍民百姓，此為奉旨祀典的官方廟宇，來此需下馬通行，以表達對「萬世師表」至聖先師孔子的尊崇之意。

目前全臺僅存四塊「下馬碑」，而臺南孔廟的下馬碑為年代最早，且保存最完整的一塊漢滿文並列的碑文。

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臺南孔廟占地9007平方公尺、建物面積2169.9平方公尺。臺南孔廟的格局為標準的「左學右廟，前殿後閣」的三合院，有三進兩廂，也是全臺唯一有泮宮石坊的文廟。右廟的第一進為大成門，清朝時左右設有名宦祠與鄉賢祠，第二進是大成殿，供奉孔子牌位。第三進是崇聖祠。左學為明倫堂和文昌閣，堂前原有兩廊，分列六藝齋、後建教官廨舍及齋廚，東邊建朱子祠，朱子祠在日治時期毀壞。台南孔廟櫺星門遺構於2013年時，因大成門前一棵百歲榕樹病枯倒塌而意外重見天日。

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大成殿

大成殿位於大成門之內，為孔廟建築群中層級最高的建築。建立於臺基之上，由十二根柱子與三面承重牆支撐，而除了點金柱與南面中央兩根外，其餘的柱子都是附壁柱。屋頂為重簷歇山頂，正脊中央有九層寶塔，兩側有及雙龍及藏經筒。殿前有祭孔時跳佾舞的露臺，臺前為御路（螭陛），臺基角落有排水用之「螭首」。殿內中央供奉孔子之神龕，兩側供奉四配（顏子、子思、曾子及孟子）及十二哲（閔子鶱、冉雍、端木賜、仲由、卜商、有若、冉伯牛、宰我、冉有、言偃、朱熹），上方則懸有清代以來自康熙至光緒皇帝、與中華民國行憲後歷任總統所賜的牌匾。皇帝賜匾有康熙帝御筆之寶「萬世師表」、雍正帝御筆之寶「生民未有」、乾隆帝御筆之寶「與天地參」、嘉慶帝御筆之寶「聖集大成」、道光帝御筆之寶「聖協時中」、咸豐帝御筆之寶「德齊幬載」、同治帝御筆之寶「聖神天縱」及光緒帝御筆之寶「斯文在茲」等匾，總統贈匾有蔣中正「有教無類」、嚴家淦「萬世師表」、蔣經國「道貫古今」、李登輝「德配天地」、陳水扁「中和位育」、馬英九「聖德化育」及蔡英文「德侔道昌」等匾。其中道光御匾在2019年的修復工作中，發現其後另有一匾「天衡保軸」。

大成殿所在之合院兩側為東西廡，面寬五開間，室內空間為一長廊型態，其中東廡奉祀41位先賢39位先儒，西廡奉祀40位先賢38位先儒。禮器庫與樂器庫分別位在東、西廡北側，是收藏禮樂器之處。清康熙時，禮樂器收藏在西廡下，乾隆時則與典籍分藏在崇聖祠兩側，之後因禮樂器增加才又分放在東西廡北邊廂房內，亦為面寬五開間的長廊型空間。

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因為入殿參觀要收費,所以就沒有再走進去.

如果想參觀大成殿後面的崇聖祠,就必須付費才能進去參觀.

禮門及義們

禮門與義路位於大成坊之間，大成門前的步道上，步道東側為禮門，西側為義路，屋頂為硬山式燕尾，屋脊上有一對鴟尾，牆上有小花格窗。始建於康熙五十四年（1715年），過去周圍連有圍牆，自大成坊進入孔廟後得經由「禮門」及「義路」才能進入大成門及及大成殿，今貌則為民國七十五年（1986年）左右修建的結果。

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明倫堂

明倫堂為儒學的講堂，是由前方抱軒與後方本體組成的建築。前方抱軒為四根柱子支撐木構架，上承歇山屋頂，後方本體面寬三開間，採格扇門，屋頂為硬山頂，簷廊設有拱門。

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文昌閣

文昌閣位在明倫堂後方、孔廟的東北角，樓高三層，一樓為方形，二樓圓形，供奉文昌帝君，三樓八角形，供奉魁星，因而此樓又稱魁星樓。文昌閣在2004年時因結構損壞而封閉，經修復後才於2009年9月28日重新開放。

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泮池

在大成坊之間的步道以南有一半圓形泮池，泮池以北原設有櫺星門，現已不存。泮池周圍有著石欄杆，而在泮池北邊與庭園相連的磚牆上嵌有「思樂泮水」碑，在日治時期曾被拿去當作防空洞的材料，防空洞拆除後才於民國五十四年（1965年）重新鑲在牆上。

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來到這樣的歷史古蹟,現場如果有導覽員,建議是跟著導覽員走.

除非是事前有先做好功課了,不然就會像我一樣,走馬看花而已.

不過,我也有個小小的建議.

我不反對收費參觀,畢竟維護也是需要費用的.

但是請在入園前就收費,不要在入園之後想參觀某些地方,才告訴民眾要收費.