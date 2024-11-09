

南機場的小吃美食，相較於台北市的其他幾處大型夜市，這整體而言讓人感覺平價許多，也有人稱它為〝台北市高CP值的夜市〞，且其中還有多道被米其林所推薦的小吃。今天要介紹的這家，環境與態度都不ok，但卻是24H營業有著在地超高人氣，麵、米粉湯20元，大盤黑白切也只要50元銅板價！真是太便宜，更是手頭緊和月底時用餐的超級救星~

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▲店外觀

店家位在南機場夜市內，

但較靠外圍不在人潮擁擠的核心區。

沒有店名招牌，

因24小時營業，

且以物美價廉的黑白切聞名，

因此大多稱它為「南機場24小時黑白切」~







▲排隊人潮

擁有在地的超高人氣







▲價目表

攤位上的價目表，

顯得有點髒舊。

仔細一看，

米粉湯、乾麵、陽春麵、油麵、粿仔，

竟只要20元！

店家的招牌〝黑白切〞，

也只要30元的銅板價。

真的是很便宜，

何況這還是在台北市內，

更是不可思議的價格!!







▲黑白切品項區

有：脆管、小腸、粉腸、天梯（豬牙齦）...等







▲黑白切品項區II

有：豬心、豬舌、肝連...等







▲滷味小菜區







▲建議直接跟店家點黑白切（拼盤）

讓店家幫你配，

幾乎每種品項都會給一點，

不用想怎麼點又很划算。







▲用餐環境

雖是店面，

但或許是生意太好加上又便宜，

人力吃緊下，

桌面有些濕黏，

餐具狀況，

看起來也讓人不是很放心。







▲這一桌才180元！

有：米粉湯、乾油麵、麻醬麵、黑白切（大）、油豆腐、燙青菜，

是不是便宜到破表！

且是在台北市出現的不可思議價格～







▲乾麵（20元）

不小一碗只要20元，

這不要說在首都台北市，

是便宜到爆，

連在其他地區也很少見。

即便有一碗才賣20元，

大多也才3~4口的份量。







▲乾麵，特寫







▲燙青菜（35元）







▲油豆腐







▲麻醬麵（30元）

也只比乾麵多10元

還是很便宜～







▲麻醬麵，特寫







▲米粉湯（20元）

比一般市面的20元米粉湯，

份量多不少。







▲米粉湯，特寫

相當濃郁的湯頭







▲黑白切（大，50元）

店家的招牌黑白切，

裡面包含有許多豬的不同部位（視店家當天狀況分配），

有：脆管、大腸、天梯（豬牙齦）、豬皮、豬心、三層肉...等。

這樣一大盤，

在一般店面大概也要百元了吧，

這竟只要50元銅板價！







▲黑白切（大，50元），局部

豬心、豬皮、脆管、大腸







▲留影

這家麵、米粉湯和黑白切，

真是超級便宜，

且還是24H營業，

擁有在地的超高人氣。

口感上，

一開始覺得還不錯吃，

但越吃到後面，

越口乾舌燥，

不知是否是因成本的關係，

味精放的比較多，

或是有其他的原因，

另，

店家環境和態度也不是很理想。

不過這樣超便宜的價位，

份量也不少，

也不好多要求其他方面。

這是一家，

在月底或手頭緊，

也不在意上述幾項缺點時，

用餐的絕佳好去處~





【營業時間】24小時營業

【地 址】台北市中正區中華路二段311巷28號

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