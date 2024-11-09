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台南首間 汕頭泉成沙茶潮鍋 街邊店，視覺震撼火焰燒酒鍋物、個人鍋共鍋聚餐吃美食更便利、歡樂自助吧無限放題 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-11-09 10:19:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

台南首間 汕頭泉成沙茶潮鍋 街邊店，視覺震撼火焰燒酒鍋物、個人鍋共鍋聚餐吃美食更便利、歡樂自助吧無限放題 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

台南沙茶火鍋又多了一間新選擇
高雄老字號 汕頭泉成沙茶火鍋 旗下汕頭泉成沙茶潮鍋 首間台南街邊店

鄰近台南市府、美食戰區，鍋物新選擇
還有超過30樣的自助吧鍋物料、蔬菜、麵食
每日熟食隨機供應，飲料、冰淇淋無限暢飲

汕頭泉成沙茶潮鍋-府前安平店可以鴛鴦共鍋、個人鍋
這裡還有包廂可容納20人，大型聚餐、商務聚會都可以先預訂

汕頭泉成沙茶潮鍋-府前安平店
位置：台南市安平區府前四街111號
電話號碼： 06 297 5588
營業時間：
週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:00
週六、週日 11:00~22:00
線上訂位：https://inline.app/booking/
粉絲團：Facebook

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汕頭泉成沙茶潮鍋 台灣沙茶火鍋第一家
百年汕頭泉成老字號，台南的朋友吃火鍋又有新選擇

附近都有收費停車場，聚餐、吃火鍋真的很方便

旁邊就是星野肉肉鍋，還能享用和牛肉肉吃到飽

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汕頭泉成沙茶潮鍋-府前安平店

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百年鍋物老店，強勢登陸台南

試營運期間 | 11/8(五) – 11/10(日)
全館消費享9折優惠，
開幕同樂 | 11/11(一) – 11/15(五)

（上午12:00前入場，晚間17:30～18:00入場）

點合鍋者，凡消費滿2000元，即贈20盎司大肉盤(限量20組,以現場排隊為主)
點選個人鍋或雙人歡樂鍋者，消費滿1500元，肉量升級：
6盎司升級為8盎司、8盎司升級為10盎司
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個人鍋、共鍋區塊都會分開來，少人用餐、多人圍爐，都可以在 汕頭泉成沙茶潮鍋搞定

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很多人都會特地到高雄吃 汕頭泉成沙茶潮鍋，傳承超過80年的鍋物品牌
首度進駐台南，大坪數的街邊店，讓聚餐吃鍋物更便利

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讓大家都很喜歡的蔬菜鍋物料自助吧，喜歡吃菜菜的饕客可大口大口吃

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喜歡的菜盤鍋物料自己夾取，像我跟姊妹都很愛吃大量菜菜
孩子、老公都愛吃鍋物料，就會夾取很多鍋物料、丸子類的

絕對超值、絕對滿足的汕頭鍋物美食就在這

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少人可以點個人鍋、多人聚會一樣可以共鍋
深受很多家庭客喜歡，假日常常都要訂位

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四款麵食可以挑選

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王子麵、科學麵、蒸煮麵、冬粉

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飲料也超過數十種可以選，還有熱咖啡、奶茶

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現在吃過大家都愛自助吧

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醬料區也是很歡樂，喜歡大量的蔥花、洋蔥

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一定要用特製獨門沙茶醬，芝麻醬也超濃唷!

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熟食當天有奶油乳酪雞、豬肉酸辣粉

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高雄人熟悉的味道，讓很多於台南的朋友也喜歡的汕頭火鍋
現場都會飄香扁魚香氣的火鍋湯頭香氣

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季節限定首推 火焰燒酒蝦和火焰燒酒雞
台南汕頭泉成沙茶潮鍋搶先可以吃到
原本想要吃其他湯頭，聞到濃郁的 火焰燒酒鍋馬上點

而且是一整罐料理米酒下去燃燒、熬煮，酒香氣味瀰漫

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秋冬一定都要點 火焰燒酒蝦和火焰燒酒雞
使用麻油現場煸老薑，整個香氣讓味蕾都開了

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雞肉、蝦子下去爆香過後

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加入一整罐的料理米酒，讓藥膳、薑片、麻油繼續熬煮，帶出精華香氣

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服務人員會在桌邊料理，接著點火
不僅可以聞到濃郁麻油酒釀香氣，熊熊火焰也超震撼

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重點會一整罐下去會燃燒很久，都是手機先拍再享用

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使用雞腿肉，整個帶嫩與Q度，新鮮好吃

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使用的蝦子也是挑選過，很大尾釋放出新鮮滋味

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湯頭帶有麻油香氣，喝一小碗整個身體就熱呼呼暖和
真的好好喝，極力推薦 火焰燒酒蝦、火焰燒酒雞

兩款湯頭的鮮味層次不同唷~~

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個人鍋可以搭配肉盤或者海鮮

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松阪豬

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好吃無豬肉腥味，帶有脆度口感

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健康沙朗牛

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建議可以熬煮7~8分熟度即可

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口感帶一點紮實不柴，越吃越香的健康沙朗牛
整個帶出燒酒雞湯頭香氣，不用沾醬就好吃

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小漁夫海鮮船
海鮮拼盤可以點來分享吃，吃肉肉也要吃海鮮

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想要吃好一點可以點單人獨享套餐，更加澎派

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再搭配歡樂自助吧真的可以吃超飽~一點都不空虛

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高雄人的特製沾醬，就是點一顆蛋
把蛋黃加入沙茶醬內一起沾著吃，豐富層次整個讓肉加分不少

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扁魚、麻辣鴛鴦鍋
人多聚餐就很推薦鴛鴦鍋，大鍋火鍋用餐就有圍爐的感覺

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一定要點扁魚，傳承超過80年的經典湯頭，真的很好喝

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可以搭配麻辣鍋，麻辣鴨血、麻辣豆腐都可以無限續加，推薦給麻辣鍋控

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鴨血、豆腐都很入味，不用沾醬就好吃

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不僅有鍋物料，還有招牌熟食可以點來吃

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滷水拼盤
麻辣鍋一定要點滷水拼盤，大份量還很新鮮好吃
牛筋霸氣切很大塊，熬煮後才不擔心撈不到

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炸花枝丸
大人小孩都愛吃的花枝丸，油炸金黃色澤
咬下帶有Q度鮮甜滋味，可以沾一點胡椒鹽提味更美味

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手工三餃
大推一定要點綜合餃，手工蛋餃、手工魚餃、燕餃
充滿古早味鍋物料，而且都很夠味

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巨無霸痛風海鮮拼盤
頂級巨無霸級大龍壓、數十隻各式彈牙大蝦、活釣蝦、大草蝦、海肥豬蝦、大白蝦、白蝦、鮮甜孔雀貝、深海大扇貝、蛤蠣、日本生蠔

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最霸氣痛風又很鮮的巨無霸痛風海鮮拼盤
宴客或者家庭聚餐一定要點啊!!!好狂~~~

7~8人吃都沒問題，超威~

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食材用料新鮮度都能感受到

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光是蝦蝦看了就愛上，都是精選的肥美大尾塊頭

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日本生蠔

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頂級巨無霸級大龍壓

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月亮蝦餅
手工月亮蝦餅也好吃，薄脆口感帶鮮甜滋味

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三滑(招牌花枝漿、深海墨魚滑、鮮味蝦仁滑)

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記得點肉盤一起配著吃

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頂級翼版牛肉
牛肉控必點濃郁香氣的頂級翼版牛肉

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整個吸附麻辣香氣，咬下爆出濃厚麻辣韻味，還帶有牛肉香氣堆疊

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頂級雪花牛
油脂很豐富，5~6分熟度最好吃

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不要過熟，5~6分熟度軟嫩好咀嚼

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無骨牛小排

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滷水建議可以熬煮久一點，整個滲入麻辣湯頭的精華香氣，絕對麻辣、絕對開胃好吃

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吃飽飯後還有超多款式的冰淇淋

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當天霜淇淋是 黑糖奶茶

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還有包廂，可以10人一間或者打通20人兩桌

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強勢來襲的 台南安平府前店 汕頭泉成沙茶潮鍋

汕頭泉成沙茶潮鍋-府前安平店
位置：台南市安平區府前四街111號
電話號碼： 06 297 5588
營業時間：
週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:00
週六、週日 11:00~22:00
線上訂位：https://inline.app/booking/
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phone06-2975588
place台南市安平區府前四街111號
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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