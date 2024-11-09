台南沙茶火鍋又多了一間新選擇

高雄老字號 汕頭泉成沙茶火鍋 旗下汕頭泉成沙茶潮鍋 首間台南街邊店

鄰近台南市府、美食戰區，鍋物新選擇

還有超過30樣的自助吧鍋物料、蔬菜、麵食

每日熟食隨機供應，飲料、冰淇淋無限暢飲

汕頭泉成沙茶潮鍋-府前安平店可以鴛鴦共鍋、個人鍋

這裡還有包廂可容納20人，大型聚餐、商務聚會都可以先預訂

汕頭泉成沙茶潮鍋-府前安平店

位置：台南市安平區府前四街111號

電話號碼： 06 297 5588

營業時間：

週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:00

週六、週日 11:00~22:00

線上訂位：https://inline.app/booking/

粉絲團：Facebook

汕頭泉成沙茶潮鍋 台灣沙茶火鍋第一家

百年汕頭泉成老字號，台南的朋友吃火鍋又有新選擇

附近都有收費停車場，聚餐、吃火鍋真的很方便

旁邊就是星野肉肉鍋，還能享用和牛肉肉吃到飽

汕頭泉成沙茶潮鍋-府前安平店

百年鍋物老店，強勢登陸台南

試營運期間 | 11/8(五) – 11/10(日) 全館消費享9折優惠，

開幕同樂 | 11/11(一) – 11/15(五) （上午12:00前入場，晚間17:30～18:00入場） 點合鍋者，凡消費滿2000元，即贈20盎司大肉盤(限量20組,以現場排隊為主) 點選個人鍋或雙人歡樂鍋者，消費滿1500元，肉量升級：

6盎司升級為8盎司、8盎司升級為10盎司

個人鍋、共鍋區塊都會分開來，少人用餐、多人圍爐，都可以在 汕頭泉成沙茶潮鍋搞定

很多人都會特地到高雄吃 汕頭泉成沙茶潮鍋，傳承超過80年的鍋物品牌

首度進駐台南，大坪數的街邊店，讓聚餐吃鍋物更便利

讓大家都很喜歡的蔬菜鍋物料自助吧，喜歡吃菜菜的饕客可大口大口吃

喜歡的菜盤鍋物料自己夾取，像我跟姊妹都很愛吃大量菜菜

孩子、老公都愛吃鍋物料，就會夾取很多鍋物料、丸子類的

絕對超值、絕對滿足的汕頭鍋物美食就在這

少人可以點個人鍋、多人聚會一樣可以共鍋

深受很多家庭客喜歡，假日常常都要訂位

四款麵食可以挑選

王子麵、科學麵、蒸煮麵、冬粉

飲料也超過數十種可以選，還有熱咖啡、奶茶

現在吃過大家都愛自助吧

醬料區也是很歡樂，喜歡大量的蔥花、洋蔥

一定要用特製獨門沙茶醬，芝麻醬也超濃唷!

熟食當天有奶油乳酪雞、豬肉酸辣粉

高雄人熟悉的味道，讓很多於台南的朋友也喜歡的汕頭火鍋

現場都會飄香扁魚香氣的火鍋湯頭香氣

季節限定首推 火焰燒酒蝦和火焰燒酒雞

台南汕頭泉成沙茶潮鍋搶先可以吃到

原本想要吃其他湯頭，聞到濃郁的 火焰燒酒鍋馬上點

而且是一整罐料理米酒下去燃燒、熬煮，酒香氣味瀰漫

秋冬一定都要點 火焰燒酒蝦和火焰燒酒雞

使用麻油現場煸老薑，整個香氣讓味蕾都開了

雞肉、蝦子下去爆香過後

加入一整罐的料理米酒，讓藥膳、薑片、麻油繼續熬煮，帶出精華香氣

服務人員會在桌邊料理，接著點火

不僅可以聞到濃郁麻油酒釀香氣，熊熊火焰也超震撼

重點會一整罐下去會燃燒很久，都是手機先拍再享用

使用雞腿肉，整個帶嫩與Q度，新鮮好吃

使用的蝦子也是挑選過，很大尾釋放出新鮮滋味

湯頭帶有麻油香氣，喝一小碗整個身體就熱呼呼暖和

真的好好喝，極力推薦 火焰燒酒蝦、火焰燒酒雞

兩款湯頭的鮮味層次不同唷~~

個人鍋可以搭配肉盤或者海鮮

松阪豬

好吃無豬肉腥味，帶有脆度口感

健康沙朗牛

建議可以熬煮7~8分熟度即可

口感帶一點紮實不柴，越吃越香的健康沙朗牛

整個帶出燒酒雞湯頭香氣，不用沾醬就好吃

小漁夫海鮮船

海鮮拼盤可以點來分享吃，吃肉肉也要吃海鮮

想要吃好一點可以點單人獨享套餐，更加澎派

再搭配歡樂自助吧真的可以吃超飽~一點都不空虛

高雄人的特製沾醬，就是點一顆蛋

把蛋黃加入沙茶醬內一起沾著吃，豐富層次整個讓肉加分不少

扁魚、麻辣鴛鴦鍋

人多聚餐就很推薦鴛鴦鍋，大鍋火鍋用餐就有圍爐的感覺

一定要點扁魚，傳承超過80年的經典湯頭，真的很好喝

可以搭配麻辣鍋，麻辣鴨血、麻辣豆腐都可以無限續加，推薦給麻辣鍋控

鴨血、豆腐都很入味，不用沾醬就好吃

不僅有鍋物料，還有招牌熟食可以點來吃

滷水拼盤

麻辣鍋一定要點滷水拼盤，大份量還很新鮮好吃

牛筋霸氣切很大塊，熬煮後才不擔心撈不到

炸花枝丸

大人小孩都愛吃的花枝丸，油炸金黃色澤

咬下帶有Q度鮮甜滋味，可以沾一點胡椒鹽提味更美味

手工三餃

大推一定要點綜合餃，手工蛋餃、手工魚餃、燕餃

充滿古早味鍋物料，而且都很夠味

巨無霸痛風海鮮拼盤

頂級巨無霸級大龍壓、數十隻各式彈牙大蝦、活釣蝦、大草蝦、海肥豬蝦、大白蝦、白蝦、鮮甜孔雀貝、深海大扇貝、蛤蠣、日本生蠔

最霸氣痛風又很鮮的巨無霸痛風海鮮拼盤

宴客或者家庭聚餐一定要點啊!!!好狂~~~

7~8人吃都沒問題，超威~

食材用料新鮮度都能感受到

光是蝦蝦看了就愛上，都是精選的肥美大尾塊頭

日本生蠔

頂級巨無霸級大龍壓

月亮蝦餅

手工月亮蝦餅也好吃，薄脆口感帶鮮甜滋味

三滑(招牌花枝漿、深海墨魚滑、鮮味蝦仁滑)

記得點肉盤一起配著吃

頂級翼版牛肉

牛肉控必點濃郁香氣的頂級翼版牛肉

整個吸附麻辣香氣，咬下爆出濃厚麻辣韻味，還帶有牛肉香氣堆疊

頂級雪花牛

油脂很豐富，5~6分熟度最好吃

不要過熟，5~6分熟度軟嫩好咀嚼

無骨牛小排

滷水建議可以熬煮久一點，整個滲入麻辣湯頭的精華香氣，絕對麻辣、絕對開胃好吃

吃飽飯後還有超多款式的冰淇淋

當天霜淇淋是 黑糖奶茶

還有包廂，可以10人一間或者打通20人兩桌

強勢來襲的 台南安平府前店 汕頭泉成沙茶潮鍋

汕頭泉成沙茶潮鍋-府前安平店

位置：台南市安平區府前四街111號

電話號碼： 06 297 5588

營業時間：

週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:00

週六、週日 11:00~22:00

線上訂位：https://inline.app/booking/

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