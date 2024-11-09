開幕時就火到爆的一間店，一直到最近才想起來帶女朋友過來嘗鮮，店家很重視衛生，所以點餐是用點餐機，可以減少接觸到錢的機會。菜單的選項多元，讓我目不暇給，有螺絲粉、肉夾饃、雪花冰、茶飲、特調飲品、鮮榨果汁、豆花甜湯和冰沙等等，每一款都超讓人心動，不論你是想吃飽、吃冰、豆花、甜湯，還是想喝飲料，都可以在這邊找到喔！

我們先是點了青檸蜜夏跟芒果戀雪，看見網路上說的一副多好吃多棒的樣子，吃了才知道，真心覺得比網路上評價的更好吃才對 🤣，他的雪花冰OMG真的是新鮮水果現榨成汁後, 急速冷凍製成雪花冰的，比雪花冰更像是雪花冰, 非常綿密細緻。他的芒果冰的‘冰’是黃色的，女朋友一直再說，好妙是黃色的，我想起評論說是用新鮮果汁做的，吃下去後我們都覺得很棒，真的芒果味十足，芒果塊給量也給的很大方，吃起來好滿足，搭配一整顆店家自製的奶酪，口感更多元層次！現在的芒果冰隨便都要250元，在夏雪覓境的芒果戀雪只要180元，其他的水果雪花冰也只要150元。其實我有看見他桌上有寫打卡五星送，我也忘了什麼，但是我希望評論是真實的，因此我就也沒有去要了，真心覺得好吃，肯定是我之後會常去的店。

店內的環境乾淨明亮，舒心植栽的文青風格，呈現出空間的清新質感，運用大片玻璃的開放式設計，給人活潑明亮的簡約印象，桌面用質感的大理石紋路設計，搭配亮眼的橘色座椅增添活力氛圍，還有綠意植栽的巧妙點綴以及會想要合影的大兔子，整體讓人感到很舒適放鬆，店家還會不定時舉辦親子活動，看到來這裡的小朋友那種歡愉的表情，就可以知道整體空間可以讓人歡愉的。

這裡也要讚美一下老闆娘，因為賣雪花冰的緣故，人家都叫她雪花妹，不但手藝好, 人又年輕長得又漂亮，也是夏雪覓境的一大亮點，是那種能讓人眼睛為之一亮的美，且不好意思一直看的那一種，還好雪花妹人很親切，跟我們海闊天空的聊了起來，聊到忘了時間，肚子不知不覺也餓了起來。

還好夏雪覓境也有好吃到爆的餐點喔！螺絲粉與肉夾饃都是這裡必點的餐點，與別家有很大的不同，不僅是新鮮現做，不是使用料理包，且都是選用上等的食材，味道相當美味，要不是太大碗了，真的會再吃第二碗，建議必點餐點。

吃完後，又外帶幾碗豆花甜品，他們家的甜品清爽不甜膩，真的大推！，尤其是必喝的紅豆茶凍鮮奶以及芋頭泥豆花一定要點，滿滿的配料超滿足，紅豆熬煮後的自然綿密，搭配Q彈的茶凍，剛剛好的甜度，滿足的每一口，真心推薦