地址：沖縄県中頭郡読谷村儀間560

訂房專線：+81 50 3134 8096

入住時間：1500 之後

退房時間：1200之前

服務態度：4.5🌟

客房舒適度：4🌟

CP值：4🌟

房型、價位：Tin 海景標準雙床房，如果有需要的話可以在辦理入住手續時跟櫃檯人員說把雙人床合成一張大床，大約一人台幣6萬4千元兩晚，含早晚餐

訂房資訊：星野集團官方網站 星野集團官方網站 | Hotels ＆ Resorts

http://hoshinoresorts.com

交通：

1。自駕

2。那霸巴士總站搭乘LIM-B 或那霸機場交通至沖繩虹夕諾雅站下車，步行2分鐘（回程也一樣）

沖繩Limousine 網站預買車票：

https://tc.tabirai.net

選擇路線B沖繩讀谷村方向

那霸巴士總站 - 11月台，LIM-B 至沖繩虹夕，車程大約1小時10分鐘

在那霸公車總站搭乘巴士前往星野虹夕諾亞

前往星野的公車站牌是第11號，這裡會有一位服務人員站在這裡協助立刻上下巴士以及提取行李

大約行駛了一個小時10分鐘至15分鐘就抵達了星野虹夕諾雅。沖繩虹夕客房數目100間，擁有三間餐廳，有提供水療付費按摩，一個超大的無邊際泳池，也有小孩子的遊樂區，以及很多的需要付費的活動可以體驗。因為是搭乘巴士前來星野，所以出入有些不方便就直接在預定房間的時候，房價已經含了早晚餐

飯店的外觀以及入口處

巴士抵達飯店渡假村的時候，渡假村的工作人員已經在巴士站等候房客到來以及協助搬運行李，非常的服務周到

飯店的大廳海洋藍色為主題，搭配一些陽光照射之下，舒服的氛圍感十足

辦理入住後直接前往飯店的道場，這裡是招待泡泡茶(ぶくぶく茶)的地點，象徵著旅客入住度假村的儀式

喝完泡泡茶就前往兩個晚上要住宿的客房

客房鑰匙也挺有設計感

進入客房是一個小客廳可以在這裡辦公閱讀喝咖啡茶，這裡也是一個小廚房

提供一個冰箱，咖啡機及煮水爐

如果房客是在房間裡享用晚餐就需要使用微波爐加著食物

處理的茶具杯子都很講究，有一定星野的水準

走入客房是兩張單人床，公主有要求服務人員把兩張床合成一張大床。睡床枕頭屬於中軟度，尤其枕頭不會是公主喜歡的，通常公主會拿條新毛巾放在枕頭上面加高枕頭的高度

衣櫃裡，有兩套室內衣服，換上了可以在飯店範圍內走動

還有提供一個保險箱

洗手間是乾濕分離，還有泡澡的浴缸

所有的盥洗用品用具，吹風機，護膚品跟面膜以及沐浴露洗髮露潤髮乳都有供應

浴室花灑，浴室非常寬敞，水的力度很好，虹夕有附泡澡的鹽巴以及面膜，非常好用

來到星野簡直是不用擔任何的更換衣物或者是個人護膚保養品，這裡什麼都有 呵呵

客房看出去的風景就是一望無際的海洋

小客廳走出去的陽台看出去的風景也是一望無際的海洋，這次來的這兩天剛好是以上沖繩的雨季，所以天色不是很好拍照出來的效果也沒有很多的藍天白雲

在客房呆了一下子就出去走走，熟悉一下環境，從客房走到吃晚餐的地方差不多需要10分鐘的步行路程，一路上都有很多樹木花草觀賞，非常的讓人放鬆心情舒心

這裡也種植了，很多馬來西亞的國花，馬來西亞人民稱他為大紅花

來到無邊際泳池，這裡真的是太美了，遠看會有一種感覺，覺得泳池跟海洋就是一條平行線

這裡絕對是拍照打卡最佳地點，也可以找個自己喜歡的位置坐在這裡放空一個下午，非常棒

泳池旁邊就是集館，集館是24小時開放的公共空間，有供應咖啡茶飲、餅乾小點，可坐著閱讀休息或喝咖啡。喜歡的餅乾小點心都可以再集館裡的小麥布可以購買把他們帶回家

每日傍晚六點半左右在集館的「薄暮之宴」會有不同的演出，表演時間大約為20至30分鐘，一邊欣賞著表演跟品嚐著著泡盛酒

這一次公主有預約早上的騎馬體驗，日圓6050一人，可是因為下雨而被取消了，真心覺得好可惜沒有體驗到騎馬

公主的另一個體驗活動是空手道，日圓4840一人

琉球空手，活動時間大約1小時，出一身汗，運動一下，也可以體驗到原來真正要學習好跆拳道不是一件容易的事情，很多基本功以及正確姿勢必需練習好

教課的爺爺應該年紀蠻大的，可是好有體力精力，好佩服





公主後記：

這一次的虹夕諾亞沖繩住宿體驗，對於公主來說會比較可惜的是飯店沒有溫泉設施，這是公主覺得比較星野集團其他地點的飯店渡假村稍微遜色了一點，可是星野沖繩提供了很多其他的活動可以參與，這些活動都需要付費，如果真的都要參與時間上也會補充足，因為有些活動的時間是重疊的，所以就需要取捨。如果有參與潛水活動的朋友們，出海的時間就會以當天的天氣為準，而決定是早出發或晚出發

飯店網路有一點弱，時常收不到網絡 對於需要網絡滑手機的朋友們就會有些不方便了

隔音效果，當然是一級棒，除了鳥聲海浪聲，基本上沒其他聲音，客房就連電視機也沒有，在這裡就是完全放鬆心情，好好渡假

如果自己覺得有需要的話，公主建議買些零食飲料，因為周圍沒有便利商店或超商，除非是自駕旅遊可以隨時出入飯店





謝謝閱讀。分享。推薦度：4🌟

（餐廳介紹會在另一篇，敬請大家期待一下）