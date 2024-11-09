東北角的範圍不小，自基隆開始一路往瑞芳南至宜蘭，一邊臨海一面臨山，因臨海關係，漁業活動相當豐富；我也很愛往東北角跑，來到這看山看海都很方便，這回跟著海洋大學的腳步，深入漁村社區，一起來發掘漁村的美吧



＊*漁村深度小旅行

多年前因水保局推廣農村社區小旅行很夯，走過不少農村社區，這回改來探訪漁村社區，走訪有奇岩的南雅社區、不靠海的龍門社區及擁有海女文化的卯澳社區，社區走跳耗費體力當然要適時補充，來到漁村廚房-鮮物本舖享用尚青的魚鮮

南雅社區～海岸邊的秘密綠洲

南雅社區為瑞芳區的一個迷人小社區，一面臨山一面臨海，有著豐富的文化和獨特的自然美景，南雅奇岩、傾斜岩層、南子吝步道、提古燈踩庄、王爺誔辰、月桃繩…，認真說來到這可以探索好半天



＊*南雅社區可以探索一整天哦



＊*社區信仰中心~~南新宮

其中最特別的就是月桃繩，月桃繩是在尼龍繩尚未普及的年代時，是用來固定船隻的工具，製作過程繁複，這項即將失傳的在地特色，透過耆老的回憶，修復了編打月桃繩的器具，成功重現近六十年來近乎失傳的傳統技藝；來到南雅社區除了欣賞自然美景外，預約體驗月桃繩活動，體驗使用傳統打繩機編打月桃繩，感受其製作中的辛難，或設計自己親手編織的保家索，留下一份當時過去保家、保船的保平安的象徵意義及精神



＊*月桃繩就是來綁王船的



＊*編織月桃繩體驗



＊*將三股合為一股



＊*保家索禮盒

體驗月桃繩(南雅社區)資訊～～

預訂電話：0932-041264 二個星期前預訂

月桃繩體驗500元/人

保家索禮盒每盒 520元

地址：新北市板橋區南雅南路二段1號

鮮物本舖～從產地到餐桌

在金沙灣附近的鮮物本舖除了宅配事業外，亦致力打造成東北角漁村廚房（食魚教育）；跟著老闆李勝興大哥的腳步感受大海饋贈的好食，加上自己動手料理，光盤行動執行中

李大哥以海水養殖有九孔、白蝦、海膽、海葡萄等，除了從產地到餐桌外，實際走訪產地，更可體驗餵食九孔樂趣



＊*食魚教育~從產地到餐桌



＊*鮮物本舖就在濱海公路旁



＊*炙燒九孔(貢寮鮑)



＊*餵食樂



＊*陸上養殖區

鮮物本舖資訊～～

預訂電話0980-868608 三個星期前預訂

產地體驗+用餐1000元/人

產地體驗400元/人

地址：新北市貢寮區美灔山街65-3號

官網：https://www.nicestore.com.tw/

ＦＢ：https://www.facebook.com/nicestore888/

龍門社區～與雙溪河互相輝映的漁村人文

龍門社區是個很特別的社區，雖然是漁村社區但卻不臨海，社區居民多以漁業為生，早期以漁業為主要經濟收入，以牽罟、捕鰻苗、小舢舨船等沿岸漁業為主；隨著時代的變遷過去些傳統的捕魚法也漸漸式微，但隨著青年的返鄉或許有些技藝無法全找回，但部份精神還是可以持續進行



＊*社區走讀與牽罟飯DIY體驗

走讀龍門感受雙溪河的靜謐與活力，牽罟飯的文化與記憶發展為食魚教育體驗活動，參與、聆聽文化導覽介紹並且親自體驗包牽罟飯的過程，藉此認識在地的漁村文化，再藉由品嘗牽罟飯感受的漁村技藝與漁業記憶



＊*黃家古厝~~蔡總統曾在這包過肉粽



＊*百年古井，這古井超大的



＊*雙溪河中的石頭當建材建成的房子



＊*龍門吊橋在這還挺有名氣的



＊*這牽罟飯好好吃哦

龍門社區資訊～～

電話 : 0937-867206

地址：新北市貢寮區龍門街60-1號

ＦＢ：https://www.facebook.com/profile.php?id=100071529818047

卯澳社區～海女文化的生活故事

我一直想來卯澳社區探訪，因為被那百年石頭厝與海女的故事吸引，但因為好遠一直未能成行，這回跟著海大的腳步來到此，終於能一嚐宿願；可惜的是因訪的時間偏晚，來不及完整品味完社區的美好



＊*認識海女文化好所在



＊*利洋宮~~全台唯一提籃觀音就在卯澳社區

周遭水域為良好漁場，盛產石花菜、珊瑚草，，亦能養殖九孔及鮑魚等沿岸養殖物種，因靠養殖九孔或捕魚維生，且保留傳統的海女文化，認識當地的海男海女生活方式以及了解石花菜的採集，所以來到此處除了欣賞百年石頭厝外，別忘了來場石花凍DIY，感受這天然的膠質



＊*這些都是石花菜哦，但因日曬時間不同顏色也不同



＊*曬石花菜一景



＊*ＤＩＹ石花凍

卯澳社區資訊～～

預訂電話 : 0910-322178

二個星期前預訂 10人成團

石花凍DIY 150元/人

社區導覽 2000元

地址 : 新北市貢寮區福興街1號

走跳心得

東北角休閒漁業每處特色都很鮮明，可以安排個兩天慢遊，好好感受漁村的美與食物的鮮

此篇文章與國立台灣海洋大學合作

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