台中最新個人燒肉，位在一中商圈的『燒肉壹宗』低消一份燒肉套餐，就能享有飲料無限暢飲、小菜和蔥鹽無限續、昆布湯喝到飽、每人多一碗白飯，還不用服務費！一直以來都覺得個人燒肉很方便，邊緣人想吃好料隨時說走就走，選自己喜歡的餐點、照自己的步調烤肉，一個人去吃飯也不尷尬

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燒肉壹宗｜50秒影片搶先看

燒肉壹宗在哪裡？

燒肉壹宗位在一中益民商圈，就是之前燒肉smile跟串王爺的位置，不是一中最熱鬧的區域，用餐時間也不用人擠人

燒肉壹宗｜店內環境

店內空間不大，有個人燒肉區跟四人座位區，無論你是獨自前往或是跟朋友一起聚餐都沒問題喔！

最裡面有無限暢飲的飲料機，如果需要啤酒請洽服務人員

燒肉壹宗菜單

燒肉壹宗菜單很簡單，只有七種套餐，先決定吃豪華還是吃簡單就很好點餐了，最便宜的套餐只要340元！有時突然想吃燒肉又揪不到朋友，這種簡單的一人燒肉最棒了，還不用收服務費～

燒肉壹宗｜嚴選雙豚盛合 $340元

雙豚盛合套餐340元就有兩種肉品，還附三樣小菜跟七葉蘭香米，蔥鹽也是直接給一碟

怕吃不飽還能免費續一碗白飯

好喜歡一人一個小烤爐，小小的爐子好可愛，而且想吃什麼、想烤多久都自己決定！

小菜跟蔥鹽可以無限續加，吃不夠都可以再跟店員索取，我們這天吃到的是韓式泡菜、牛蒡跟百香青木瓜

百香青木瓜還蠻特別的，酸酸甜甜吃起來很清爽

雙豚盛合的肉品有豬五花＋豬梅花！我自己喜歡油脂較多的豬五花，烤肉時火焰一直竄出來，肥嫩肥嫩的好邪惡～

除了沾店家準備的椒鹽或燒肉醬外，我覺得搭配泡菜也很解膩，有那種韓式烤肉的感覺

豬五花本身會比較油潤，不想吃那麼油的話，也可以把烤好的肉先舖在白飯上，不僅能降低五花肉的油膩感，白飯也會帶有豬油拌飯的香氣，吃起來特別香～

豬梅花就是比較瘦的部位，口感會比五花肉更扎實些，香氣也是很夠的

全部烤完作成燒肉丼飯，直接變成白飯殺手耶！

燒肉壹宗｜台灣松阪豬 $160元

想要單點肉品的話，我覺得台灣松阪豬還不錯，肉片是有厚度那種

把外層烤得有點焦香，吃起來QQ脆脆的，松阪豬本身帶點油脂但又不會太油膩，還蠻好吃的

燒肉壹宗｜海陸牛肉 $888元

另外點的海陸牛肉套餐，餐點內容有海鮮以及六種肉品，肚子餓想吃豐盛點就直接點這套吧，一次品嚐多種風味

個人燒肉擺上三層架看起來就蠻厲害的，別桌大家也都吃得好豐盛ＸＤ

海鮮的部份有干貝、花枝，蝦子還去了殼，烤完就能直接入口！原本以為花枝口感會較為Q韌，結果一入口意外地軟嫩耶

霜降牛肉、去骨牛小排、醬燒五花牛，三種部位肥瘦兼具，滿足牛肉控的味蕾

霜降牛肉油脂較少

去骨牛小排口感軟嫩

醬燒五花牛是油脂最豐腴的，烤的時候可以肥瘦交錯，或是搭配小菜一起吃，變換不同口味才不容易膩！

最後一盤有去骨雞腿肉、松阪豬和鵝胸肉，松阪豬前面有說過是厚切那種，喜歡的話也可以另外單點

有點特別的是鵝胸肉，好像比較少在燒肉看到

雞腿肉會需要烤久一點，烤到外皮焦焦香香的，外酥內嫩的口感最好吃

燒肉壹宗｜上等蔥鹽牛舌 $280元

單點的部分也有蔥鹽牛舌，上面蔥超多的，我們都沒有另外加就這麼多ＸＤ

薄切的牛舌不用烤到太熟，包上蔥鹽Q脆多汁

燒肉壹宗｜櫛瓜 $60元 、 香菇 $60元

覺得一直吃肉很膩也可以單點蔬菜，不過蔬菜品項比較少只有三種選項，但香菇蠻厚的

台中新開的燒肉壹宗個人燒肉，很適合平常下班，或是自己一個人想大口吃肉時，可以說走就走的燒肉餐廳！不複雜的套餐品項能迅速做好決定，小菜、飲料無限續，多一碗白飯讓你吃飽飽，不是位在最熱鬧的商圈，用餐時間也能享受一個人自在的烤肉氛圍，一中個人燒肉邊緣人快收下吧！

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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燒肉壹宗

▋地址 : 台中市北區錦南街19號1F

▋電話 : (04) 2225-8111

▋營業時間 : 週一~週日 17:00~23:30

▋粉絲團 : 燒肉壹宗

▋注意事項 : 低消每人一份套餐／不收服務費

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