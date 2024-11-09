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免出國，台中就能吃到日本爆紅「第5種起司蛋糕」，冰淇淋口感超綿密！ - 吃關關

2024-11-09 21:03:00 文字：跟著關關看世界
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跟著關關看世界

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免出國，台中就能吃到日本爆紅「第5種起司蛋糕」，冰淇淋口感超綿密！ - 吃關關

免出國，台中就能吃到日本爆紅「第5種起司蛋糕」！大家有聽過第5種起司蛋糕嗎？它是由日本星級主廚所研發，有別於重乳酪、輕乳酪、生乳酪、巴斯克乳酪蛋糕，有著獨特的冰淇淋口感，入口就能感受濃郁奶香，但尾韻卻清爽不膩口，還能隨溫度變化吃到不同口感，超特別的第5種起司蛋糕居然來台中快閃，趕快分享給身邊的起司控朋友

 

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ChizCheese 第5種起司蛋糕｜40秒影片搶先看

ChizCheese 第5種起司蛋糕在哪裡？

ChizCheese 第5種起司蛋糕首發快閃就在台中新光三越，快閃時間從2024/11/5~12/2為期一個月，櫃位就在B2手扶梯旁，一下來轉個彎就會看到

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ChizCheese 第5種起司蛋糕價格

ChizCheese 有原味跟淡雪莓果兩種口味，快閃都是優惠690元，不過莓果口味要等11/12才開始販售

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莓果起司蛋糕是以九州新鮮莓果為主角，將清甜果香與芝士綿密結合，呈現出甜中帶酸的輕盈風味，看著櫥櫃裡的蛋糕模型覺得好饞啊，下禮拜再來把你帶回家ＸＤ

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ChizCheese 第5種起司蛋糕贈品

快閃期間只要購買任一盒就贈送不織布保冷袋，蛋糕本身是冷凍的，直接附贈保冷袋這樣攜帶更方便

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買兩盒還會贈送超可愛的不鏽鋼蛋糕刀鏟，單買一支180，當然是直接買兩盒更划算（笑～）

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蛋糕都會放在冷凍櫃保存，盒內還多放一塊保冷冰磚，真的很貼心啦

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回家就迫不及待想品嚐第五種起司蛋糕到底有多厲害！

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肉眼看起來是冰淇淋質地，但它不會融化喔，退冰就變成口感綿密的起司蛋糕

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ChizCheese 第5種起司蛋糕嚴選北海道乳業 Luxe 奶油乳酪製作，加上希臘優格，以細膩工法還原出如雪般柔軟的質地

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冷凍吃是冰淇淋蛋糕口感，入口有明顯優格香氣很特別，吃起來清爽不膩

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半解凍則保留中心的冷凍紋理，口感更富有層次！完全解凍吃起來像慕斯口感，不需要咬，舌頭一壓就直接化在嘴裡，並盈滿濃濃的乳酪香氣，吃起來風味最濃郁，但因為優格平衡了起司的濃膩，所以雖然很濃，但口感又很清爽，濃而不膩真的很好吃

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我覺得原味就很好吃，口感真的跟過往吃到的起司蛋糕不一樣，讓我更期待淡雪莓果口味，下週還要再去買！

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(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

 

即時文章 : 免出國，台中就能吃到日本爆紅「第5種起司蛋糕」

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ChizCheese 第5種起司蛋糕快閃

▋地址 : 台中市西屯區台灣大道三段301號(台中新光三越B2手扶梯旁)

▋快閃日期 : 2024/11/5～12/2

▋營業時間 : 週一~週日 11:00 ~ 售完為止

▋粉絲團 : ChizCheese

 

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