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[食記。嘉義西區]碳少年。超浮誇赤味噌豬排三明治/月見脆骨牛肉丸/沖繩山苦瓜/獨家經典「黑嚕嚕」套餐。創意日式居酒屋料理 #嘉義垂楊路

居酒屋 碳烤 串燒 日式料理 more
2024-11-10 13:10:00 文字：小狐尼 NiNi
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小狐尼 NiNi

小狐尼 NiNi

202409 嘉義西區 碳少年

位於嘉義垂楊路的日式串燒居酒屋「碳少年」

取台語諧音「趁(Thàn)少年」，意味趁年輕時把握時光，珍惜每次歡聚時光

不僅有厚豬排三明治、月見牛肉丸、佃煮味噌牛雜等經典日本料理，還有結合居酒文化、經典台菜和異國風味的特色菜餚

獨家「黑嚕嚕套餐」更是有創意又具品牌代表性的組合，值得推薦

 

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餐廳名稱：碳少年(嘉義市西區垂楊路317號)

餐廳連結：FB粉絲專頁  Instagram

營業資訊：05-2163088 16:30-1:00

餐點介紹：開胃菜/飯類/麵類/湯類/炒物/串燒/烤物/炸物/飲品/酒品 ※禁止酒駕    ※理性飲酒

※低消NT 200/ 人(兒童120 cm以下免) 

用餐日期：2024.09


檢視較大的地圖

 

202409 嘉義西區 碳少年

▲碳少年 店面

位於嘉義垂楊路和民生北路兩條大路的十字路口處，明亮又大面的黃色招牌很是顯眼

碳少年門口前的人行道很寬敞，旁邊就有不少汽機車路邊停車格，十字路口斜對面也有付費停車場

距離嘉義市最熱鬧的商圈「文化路夜市」僅約500 m，附近也有公車站牌「文化路口站」和「新光三越遠東站」

不論步行、自駕車、搭公車都十分方便

202409 嘉義西區 碳少年

▲碳少年 用餐環境

外觀看起來建築物門面雖寬，但實際內部環境是不大的

門口左半邊是點餐櫃台和廚房區，右半邊是室內座位區，有四組四人座、兩組兩人座、一組八人座

最讓人無法忽略的就是一面牆上的大字箴言「今晚練肝」

明亮的橘紅色霓虹燈光將室內照的暖紅通通

 

碳少年 菜單(拍攝日期：2024.09)   

202409 嘉義西區 碳少年

▲碳少年 黑嚕嚕套餐

「碳」起初是取自台語「趁著(Thàn)」諧音，同時代表著居酒屋的食物多為碳烤、碳燒的烹調方式

碳少年的菜單有個非常有創意又符合「碳」形象的「黑嚕嚕套餐」

內容：煤塊櫻花蝦炒飯、碳炸雞配火種塔塔、蘿蔓剁椒皮蛋、小黑炭烤麻糬、肥宅快樂水×2

適合2~3人分食，且貼心地將主餐、肉類、鹹食、甜食、飲料全都包含到

人客若是第一次來、沒有特別想法時，十分推薦可以嘗試這個具代表性的套餐

202409 嘉義西區 碳少年

(黑嚕嚕套餐)煤塊櫻花蝦炒飯

黑到似乎發光的米飯壓成圓餅狀，上面鋪滿櫻花蝦、蔥花和紅辣椒絲

炒飯給我的印象是高油高澱粉的食物，但是碳少年的炒飯(以及其他我這次吃的餐點)少油乾爽

少了很重的油味和油膩以外，米飯粒粒分明、不太會彼此沾黏，且飽滿、略有彈性和咬勁，是我超尬意的口感!

和蔥花、乾櫻花蝦快炒，吃起來仍舊有經典台式炒飯的鹹香與鍋氣的韻味

202409 嘉義西區 碳少年

(黑嚕嚕套餐)碳炸雞配火種塔塔

裹上加了墨魚汁的純黑麵糊的帶皮炸雞塊，搭配粉紅色塔塔醬，是碳少年的推薦手路菜之一!!

炸雞麵皮薄而酥脆、有調味過的香氣和鹹的尾韻；肉質並非多汁，但細緻柔軟；

我覺得最厲害的是他們的油炸功夫，炸雞放涼後仍舊乾爽且有脆度、完全無出油現象，風味和口感依舊

塔塔醬香甜順口，有小小的洋蔥丁增添脆脆的口感，並有添加甜菜根而呈現漂亮的粉紅色

202409 嘉義西區 碳少年

(黑嚕嚕套餐)蘿蔓剁椒皮蛋

特製的剁椒皮蛋醬，搭配蘿蔓生菜一起食用

皮蛋醬顆粒細緻，以紅油、剁椒、蒜頭等調味，一入口就浮現皮蛋獨特香氣，隨後是剁椒溫和的辣感刺激及鹹味作為尾韻，風味層層遞進

儘管碗底有累積一層紅油，但皮蛋醬本身並無厚重油感；單吃就好涮嘴，但的確會感到越來越鹹，搭配蘿蔓生菜非常合適

202409 嘉義西區 碳少年

(黑嚕嚕套餐)小黑炭烤麻糬

黑糖麻糬非常柔軟、延展性極佳，柔軟而不黏牙，比較像是蕨餅而非糯米製的麻糬；搭配適量煉乳、墨魚粉和杏仁片

主要是煉乳的奶甜和黑糖的香氣

202409 嘉義西區 碳少年

赤味噌豬排三明治

每個之前曾吃過碳少年的朋友，第一句居然都先問：「你有吃他們的豬排三明治嗎?」

我在今天這餐前不曾吃過這種切成四個小方塊的炸豬排(或牛排)三明治(カツサンド)，這是我頭一次吃嚐鮮

雖然之前就曾看過不少照片，知道就是個豬排會比吐司厚，不像大多早餐店或超商那乾扁的夾料

202409 嘉義西區 碳少年

▲親眼見到這平均3 cm的超厚大里肌豬肉排，視覺的衝擊讓我們震懾與驚呼不已

炸面衣乾爽薄脆、精瘦的大里肌肉排扎實帶點咬勁，需要咀嚼，但不乾澀、吃不太出一絲絲里肌紋理

兩片白吐司上各有抹少量豬排醬和美乃滋，儘管少量，但在咀嚼時還是能嚐的到豬排醬的鹹鮮、美乃滋的奶甜及白吐司味道，

白吐司和美乃滋讓我有種「超商、早餐店」的三明治意像，而熱炸豬排和豬排醬又告訴我現在正在吃的是現做的日式熟食

這兩種既定意象的衝擊與甜鹹交融的滋味，讓我覺得有很不一樣的體驗!!

 

※炸豬排三明治(カツサンド/katsusando)

是源自日本的國民美食，由炸肉排(かつ/katsu)和三明治(サンドイッチ/sandoitchi)的合體字，通常かつ是指炸豬排(豚カツ/とんかつ/tonkatsu)。

在銀座的多種類型餐飲店家都很常見到菜單有豬排三明治，舉凡知名的炸豬排老店、酒吧或三明治專賣店，故有一說法發跡於銀座

202409 嘉義西區 碳少年

月見脆骨牛肉丸

原還以為是像貢丸、瑞典肉丸的那種球狀、有彈性的肉丸子，但其實是蛋形的牛肉挽肉(漢堡肉)

表面烤到微酥，內部則有點鬆散、濕潤多汁，能吃得到絞肉和少量軟骨顆粒感；沾裹新鮮的整顆生蛋液，多一番鮮美甘甜滋味

202409 嘉義西區 碳少年

廣島炸牡蠣

五顆現炸大牡蠣，搭配塔塔醬

麵衣厚度合宜、乾爽硬脆，炸功一絕!當心咬下第一口爆出的熱燙湯汁

202409 嘉義西區 碳少年

沖繩炒苦瓜  [食記。嘉義西區]碳少年。超浮誇赤味噌豬排三明治/月見脆骨牛

沖繩家常菜之一就是炒山苦瓜(ゴーヤーチャンプルー)，通常就是山苦瓜、雞蛋、豆腐、豬肉片炒成一盤，跟台式的鹹蛋炒苦瓜不太一樣

碳少年的沖繩炒苦瓜更加升級，除了苦瓜、少量雞蛋、邊長約1.5 cm的方塊雞蛋豆腐、形似雞胗或貓耳朵的片狀豬肉，並加碼爆多的柴魚片。

山苦瓜炒到軟中帶點脆；柴魚片輕薄細緻，很快能吸附醬汁與湯水，不會多或厚到乾澀或黏牙；豬肉片和雞蛋豆腐的表面微微焦脆，內部軟嫩細緻，照燒醃漬搭配柴魚片使之的風味超像「章魚燒」的烤章魚，非常特別

202409 嘉義西區 碳少年

鳳梨莎莎雞腿肉

帶少量雞皮的腿肉柔軟細嫩，本身以甜甜的醬汁醃漬

搭配鳳梨、番茄、洋蔥、檸檬等製成的鳳梨莎莎醬，清爽多汁帶甜味，我覺得少了點酸和辣的韻味，有一點可惜

202409 嘉義西區 碳少年

日式味噌牛雜

有牛肉(牛腱為主)、牛肚、大腸、小腸和馬鈴薯塊和味噌醬汁燉煮；類似大阪鄉土料理土手燒(どて焼き)，只不過土手燒通常是用牛筋

牛肉精瘦、肉質軟但有一點乾；牛肚和腸類則都煮到夠軟、好咀嚼；馬鈴薯塊煮透到細綿入味

202409 嘉義西區 碳少年

鹹檸粱 ※禁止酒駕    ※理性飲酒

高粱、雪碧、檸檬汁調酒，杯緣沾有鹽巴

 

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以上。

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