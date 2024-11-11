前言

天氣漸涼，秋風微微吹起 ~

又到了山坡上「芒草」，隨風飄逸的季節 ~

雖然天氣不太好，但是大漠閒閒沒事做，所有就決定來去「五分山氣象雷達站」探索一下，瞧瞧這 「芒草秘境」交通環境到底是如何 ❓❓

聽說道路盡頭，可是「雷達站」的大門口，感覺超酷的 😎

一、半山腰

由「瑞平公路」轉進「靜安路四段1巷」就等於進入了「五分山氣象雷達站」的腹地 ~

在「半山腰」上，就可以感覺到此處的視野良好，可以飽覽群山 ~

但是本日天氣不好，甚麼都看不太清楚，照片拍起來也不怎麼好看 😅

再往上走一點，就可以看到遠方山頭上的「五分山氣象雷達站」了 ~

二、「五分山步道」終點處

如果是騎「機車」，可以將車停在「五分山步道」終點處 ~

終點處路面較寬，有點路肩可以容納「機車」 ~

至於開車的話，就盡量找到不影響「車輛迴轉」的位子吧 ~

雖然看到了滿滿的「芒草」，但是這壞天氣的加持下「豪不起眼」😂

不過可以感覺到大晴天，似乎有點意思 😏

好哩家在❗❗今日是來探點的，「沒有期待，沒有失望」😄

三、五分山氣象雷達站

停好車後，繼續延著道路往上走 ~

就會來到道路的終點「五分山氣象雷達站」大門口 😂 真的超酷 😎

球形的外觀其實不是「氣象雷達」本體，那只是它的「保護罩」~

屋頂上還有另一顆「氣象雷達」~

雲霧暫時散去，可以看見遠處的「基隆嶼」~

其實大漠覺得「五分山氣象雷達站」很像山頂上的「城堡」😆

路邊停了汽車，就變單線道了 ❗❗

所以「覺得自己開車技術」或「不太會窄巷迴轉」的人，還是騎機車來就好 😖

發現有如「汽車廣告的場景」😀

四、五分山步道

來去來「五分山步道」看看，體驗假裝登頂的感覺 😂

從終點處進入「五分山步道」，只要十分鐘左右抵達「五分山瞭望亭」完成登頂 😂

這裡也是可以看見「氣象雷達站」 ~

大霧要來了 😖「氣象雷達站」都被吃掉了 😱

為了確保行車安全，大漠要趕緊閃囉 ~

地圖

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