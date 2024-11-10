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慢悠享食~ 五霸焦糖包心粉圓︱層次豐富、苦甜交織棋盤冰︱走訪花蓮必吃~

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2024-11-10 18:00:00 文字：夢旅獅
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夢旅獅

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痞客幫封面.png

走訪花蓮市吃完好吃的臭豆腐之後我與家人散步前往花蓮市博愛街，

路上一株淡紫色蒜香藤開得很美吸住了大家的目光，特為它停頓了一下下，

花蓮玉里橋頭臭豆腐 16.png

( 蒜香藤又名張氏紫薇或紫鈴藤 )

花蓮玉里橋頭臭豆腐 17.png

到了人氣冰店  五霸焦糖包心粉圓  ，黃色招牌十分亮眼；

花蓮五霸包心粉圓 03.png

初訪此店，對人氣招牌冰品感到十分好奇。

花蓮五霸包心粉圓 04.png

入口的邊桌上貼著目錄，寫著  人氣必點招牌  五霸包心粉圓焦糖煉乳刨冰 

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店內空間簡單的桌椅陳列，壁面滿滿的獎狀、感謝狀與報導。

花蓮五霸包心粉圓 06.png

花蓮五霸包心粉圓 09.png

花蓮五霸包心粉圓 11.png

 

看資料說店名  五霸  其實是來自  台語的有飽  ，初訪的我們直接就來份必品招牌  五霸包心粉圓焦糖煉乳刨冰 

花蓮五霸包心粉圓 07.png

冒著熱煙的鍋內煮著包心粉圓，老闆有說店裡只有他一個在弄，製作比較費時，所以要吃要等他一下下；等待時間順便瀏覽牆壁上的文章，文章寫著  五霸包心粉圓焦糖煉乳刨冰  由內餡、糖水、焦糖、煉乳採三段式工法均勻鋪上，手工壓實，並利用豆花、仙草夾層隔離現燙的粉圓，使剉冰不易因熱度而融化。

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等一會兒老闆就送上來我們期待已久的  五霸包心粉圓焦糖煉乳刨冰  棋盤狀格紋的焦糖煉乳刨冰看起來十分漂亮。

花蓮五霸包心粉圓 12.png

焦糖煉乳刨冰吃的時候湯匙往下整個挖起來品嚐，有豆花、仙草、粉圓，每一次都挖到不同的組合餡料，讓人覺得每一口都是驚喜；我與家人覺得苦甜交織的五霸包心粉圓焦糖煉乳刨冰不會過甜，剉冰融的也不快，份量足剉冰漂亮也好吃，整體十分喜歡。

花蓮五霸包心粉圓 13.png

 

店家資訊👇👇👇

  五霸焦糖包心粉圓  

地址： 970花蓮縣花蓮市博愛街165號

營業時間： ( 不接受訂位 )
星期日    11:30–21:30
星期一    11:30–21:30
星期二    11:30–21:30
星期三    休息
星期四    11:30–21:30
星期五    11:30–22:00
星期六    11:30–22:00

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五霸焦糖包心粉圓

phone03-8322929
place花蓮縣花蓮市博愛街165號
3.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.10
服務品質
3.83
裝潢氣氛
3.40
CP值
3.83
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