走訪花蓮市吃完好吃的臭豆腐之後我與家人散步前往花蓮市博愛街，

路上一株淡紫色蒜香藤開得很美吸住了大家的目光，特為它停頓了一下下，

( 蒜香藤又名張氏紫薇或紫鈴藤 )

到了人氣冰店 五霸焦糖包心粉圓 ，黃色招牌十分亮眼；

初訪此店，對人氣招牌冰品感到十分好奇。

入口的邊桌上貼著目錄，寫著 人氣必點招牌 五霸包心粉圓焦糖煉乳刨冰 。

店內空間簡單的桌椅陳列，壁面滿滿的獎狀、感謝狀與報導。

看資料說店名 五霸 其實是來自 台語的有飽 ，初訪的我們直接就來份必品招牌 五霸包心粉圓焦糖煉乳刨冰 。

冒著熱煙的鍋內煮著包心粉圓，老闆有說店裡只有他一個在弄，製作比較費時，所以要吃要等他一下下；等待時間順便瀏覽牆壁上的文章，文章寫著 五霸包心粉圓焦糖煉乳刨冰 由內餡、糖水、焦糖、煉乳採三段式工法均勻鋪上，手工壓實，並利用豆花、仙草夾層隔離現燙的粉圓，使剉冰不易因熱度而融化。

等一會兒老闆就送上來我們期待已久的 五霸包心粉圓焦糖煉乳刨冰 ， 棋盤狀格紋的焦糖煉乳刨冰看起來十分漂亮。

焦糖煉乳刨冰吃的時候湯匙往下整個挖起來品嚐，有豆花、仙草、粉圓，每一次都挖到不同的組合餡料，讓人覺得每一口都是驚喜；我與家人覺得苦甜交織的五霸包心粉圓焦糖煉乳刨冰不會過甜，剉冰融的也不快，份量足剉冰漂亮也好吃，整體十分喜歡。

店家資訊👇👇👇

五霸焦糖包心粉圓

地址： 970花蓮縣花蓮市博愛街165號

營業時間： ( 不接受訂位 )

星期日 11:30–21:30

星期一 11:30–21:30

星期二 11:30–21:30

星期三 休息

星期四 11:30–21:30

星期五 11:30–22:00

星期六 11:30–22:00

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