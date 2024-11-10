▲假日的黃昏時刻，與友人來到士林夜市逛逛，就在文林路101巷的入口，被『雞老闆士林店』店家屋頂的黃色大招牌吸引了。

▲大招牌上：清酒*梅酒無限暢飲1小時399 元 / 生啤酒買 2 送 1 /學生吃雞$399 元 / 壽星消費免費送桶仔雞 / 消費 2500 元也免費送雞。

▲實在太優了，都說人生要活在當下，立馬與友人們前往聚餐小酌。

▲我們從劍潭捷運站一號出口，走來文林路101巷，是士林夜市的入口，走來約5分鐘腳程，會介紹那麼詳細，是建議饕客們來這裡小酌，就不用開車了。（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

『雞老闆士林店』

地 址：台北市士林區文林路101巷2號

電 話：02 2881 0777

營業時間：PM5:00~凌晨 02:30

粉絲團： 雞老闆 桶仔雞

▲『雞老闆』門口工作人員把烤爐的烤雞，吊取出爐。

▲整隻外皮金黃色澤非常誘人，剛出燼的「桶仔雞」熱騰騰的香氣四溢，讓人口水直流。

▲前門旁的半開放的料理區，師傅動作熟稔、俐落的塗醬翻烤串物，直至烤串變成焦糖金黃美味色澤，烤肉香氣瀰漫，溫馨滿屋。

▲燒烤香氣讓人垂涎，烤肉醬是串燒的靈魂，店家是採用自製獨特的烤肉醬，就是不一樣。

▲店家入口門廳，熱鬧活潑的和風佈置，溫馨迎賓，瞬間讓人愉悅起來。

▲豪氣的雞老闆，生力生啤買二送一。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲入門左邊櫃子上是清酒、梅酒無限暢飲區，大氣的雞老闆提供優惠：

1、呷雞起家，壽星送桶子雞的活動：凡當月壽星消費滿 1800 元(不含酒水)，就送桶仔雞乙隻。

2、不是壽星也有天天送桶子雞活動：消費達 2500 元(含餐點酒水)，送桶仔雞一隻，消費5仟元就送二隻。

3、清酒梅酒無限暢飲：一人一小時 399 元，二小時 699 元，後面每多加一小時 300 元(需同桌客人一併參加)

4、學生吃雞只要 399 元：需消費滿 600 元/不限人數時間/含酒水/限內用)

5、 生啤酒買 2 送 1，(以上限士林店/萬隆店內用)

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲1​7:00 剛開始營業，很高興我們是到達的第一組客人，才能拍到如此用餐區全貌。

▲熱鬧的日式和風裝潢，質感的原木桌椅，整間佈置色澤，用餐的氛圍，滿滿溫馨與放鬆。

▲用餐空間不大，店裡有可合併的四人方桌，也有多人的長桌，以及雙人座位，靈活的座位併排選擇，可以滿足不同人數的用餐需求。

▲金黃色柔和燈光灑下室內，大螢幕上播放流行曲目，讓人心情也跟著輕鬆愉悅，所以無論是聚餐、慶生，小酌解壓休閒，都是很適宜。

▲店家後方的冰箱裡，有各式各樣的飲料，想喝什麼都是自取的，無論是碳酸飲料、茶飲、可爾必思，或解渴的酸梅湯，買單時再一併結帳即可 。

▲ 酒品的選項也很多，無論是韓國酒、日本酒，台啤或海尼根，應有盡有；每一款飲品都有明碼標價，讓人可以輕鬆選擇其所愛。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲「Menu」菜單分為菜色、,手工水餃、藥膳雞湯鍋、蔬菜、烤物、蔥花/哇沙米、明太子/鹹蛋黃、炸物、海鮮、下酒小菜、湯、湯泡飯、拼盤、清酒、清酒/梅酒無限暢飲、威士忌、特調玫瑰紅、生力生啤酒 天天買二送一...等，品項非常的豐富，最主要的是價格親民，尤其銅板價的串燒讓人驚豔。

▲還有各式各樣價格平實的酒類，任客人擇其所愛，暢飲盡興喝到飽​。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲沒一會兒，店裡就客滿了，所以想要來嚐鮮的朋友們，先打電話預定比較好，以免久候。

▲居酒屋風的『雞老闆士林店』有個很特別的地方，就是裡面居然附有有KTV設備，用手雞掃螢幕上的QR CODE，就可以線上點歌，正版授權音樂的MV畫面超好看的，讓人一面享受美食小酌之外，還可以嗨歌盡興呢，

▲上菜了：烤白蝦、青椒串、鳳梨蝦球、20串肉串拼盤、鹽烤吳郭魚、酒蒸蛤蜊微辣、桶仔雞(約兩斤半)、四季豆、酥炸肥腸、竹筊魚一夜干、明太子馬鈴薯、牛小排、節瓜串、甜不辣串、奶油金針菇、人蔘雞湯鍋、鹹蛋黃牛肉串、培根包蔥、孜然牛肉串、鹽烤牛肉串、明太子牛肉串。

▲「生啤酒」買 2 送 1 ；是士林店和萬隆店限定的超值活動。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲店裡供應的生啤酒是「生力生啤酒」，小麥啤酒花金黃典藏色澤香氣，綿密細緻泡沫，滑順好入口，冰涼爽口，是吃燒烤串燒最好的良伴。

▲小酌前先來碗「手工麻油麵線」、「雞油拌飯」暖一下胃。

▲取代一般的豬油，「雞油拌飯」淋上香濃的雞油，與店家高成本甘甜不死鹹的純釀造醬油，再灑上一把青蔥粒，米飯吃起來鹹中帶香郁油滋順口，這碗雞油拌飯讓人不禁的一口接一口吃個精光。

▲「手工麻油麵線」

▲吸滿麻油濃郁香氣的手工麵線，Q中帶滑，油蔥酥增添脆香層次，滑潤滋補，暖心暖胃，懷舊古早味，溫暖上心頭。

▲「酥炸肥腸」香酥的肥腸，外皮酥香內柔Q脆口感，完全不會油膩，是道很棒的下酒菜。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲「鳳梨蝦球」

▲蝦球很大顆，酥脆的外皮，被美奶滋包覆滑柔香甜鮮味，蝦肉彈牙紮實，鳳梨片增添水果酸甜清新層次口感，很好吃呢。

▲「烤白蝦」、「青椒串」

▲不管是什麼食材，用碳火烤出來的肉，總是會特別的香；炙烤後的白蝦，肉質鮮香彈牙，被炙燒至微焦的青椒，不辣獨特的香氣很迷人，是吃烤肉時，增添最好的時蔬營養，挺好的。

▲「桶仔雞」(約兩斤半)

▲其實也不用刻意找壽星，只要點滿$2500元，店家即送上一隻烤得外皮金黃酥香的桶仔雞，只能說店家太大氣了呀。

▲載上店家提供厚手套，以及透明手套，扒開桶仔雞，外皮酥香，呈現油亮鮮嫩多汁的肉質，讓人垂涎三尺。

▲桶仔雞肉質的外酥內嫩，烤得香甜四溢，來這裡就有現烤現吃的幸福。

▲就喜歡吃原汁原味的鮮甜烤雞， 就連雞胸肉一點都不柴，反而很軟嫩可口。

▲沾上店家附上的雞油及胡椒鹽，油滋香噴美味，讓人覺得世間美好。

▲「奶油金針菇」 溫熱中，柔嫩帶Q脆口感，非常好吃。

▲「20串肉串拼盤」

▲這次我們是幾個好友來聚餐，有選擇障礙的人，可點這種拼盤；仔細看很多串燒的竹籤，塗有不同的顏色，原來是細心的店家，在竹籤上做記號，紅色是牛肉、黑色是豬肉、藍色則是羊肉，雞肉就是竹籤原色，讓有些人不吃牛、豬或羊成份的客人分辨，真是貼心度一百分。

▲加了蔥鹽的烤肉串，獨特的青蔥辛香，與肉汁的香甜溶合，帶來更上層次的享受。

▲「孜然牛肉串」烤串都很入味，外皮微焦脆，內裡卻保柔嫩多汁口感，加了獨特的孜然香料，太香了呀。



▲「節瓜串」、「甜不辣串」

▲店家手作的燒肉醬汁，讓烤物增添鹹郁的口感，節瓜外酥內柔嫩多汁，甜不辣Q彈柔嫩美味。



▲「鹽烤牛肉串」、「鹽烤雞肉串」。

▲店家每款的烤肉串都很入味，「鹽烤牛肉串」外皮酥內裡柔中帶Q口感，非常美味有嚼勁，吃起來很是涮嘴。

▲「鹽烤吳郭魚」

▲敲開厚重的粗鹽，「鹽烤吳郭魚」瞬間釋放出烤魚帶著鹹郁的鮮香。

▲經過鹽烤被鎖住肉汁的的吳郭魚，可以說完全沒有土腥味，肉質細嫩多汁，微鹹帶鮮香美味，喜歡魚料理者，來『雞老闆』一定要點的料理佳餚。

▲「酒蒸蛤蜊」(微辣)

▲微辣蛤蜊湯汁清爽下飯，鮮甜的蛤蜊有爆漿的口感，一口一個，讓人停不下來，太香了。

▲明太子牛肉串、鹹蛋黃牛肉串、孜然羊肉串。



▲「明太子牛肉串」明太子包覆著烤牛肉，牛肉多汁有嚼勁，加上明太子的鹹郁香滑，層次口感豐富，美味無比。



▲「明太子馬鈴薯」明太子的鹹郁，包覆綿密的馬鈴薯，整個明太子的鮮香與薯泥，挑逗味蕾，是道很好滋味的烤物。



▲「牛小排」烤得外皮酥的香牛小排，灑了白芝麻增添香氣，牛小排的肉質外酥，內裡柔嫩多汁，擠上檸檬汁去油膩，點亮牛小排的油滋美味。



▲「竹筊魚一夜干」是道日式居酒屋的經典料理，用炭火烤得出海鮮風味，煙燻香氣迷人，內裡則保持著柔嫩多汁的質感，是下酒的好料。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）



▲「人蔘雞湯鍋」

▲「人蔘雞湯鍋」裡有人蔘、紅棗、枸杞...帶著淡淡當歸中藥味，溫補帶清爽，雞湯裡滿滿雞肉與金針菇高麗菜等，熱熱騰的食材，人蔘串起了美味甘甜的雞湯，湯鮮味美帶溫潤，清爽好喝，是道溫補及很好的解酒湯。

▲「黃金泡菜」微鹹酸郁爽口，吃烤串時，去油膩最好不過了。

▲Nice to meet you， My Dear Friend ：乾杯! 朋友不在多，知心談得來，就很幸福了。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲『雞老闆士林店』有個日式居酒屋舒適的用餐環境，美味平價的串燒，滿額大氣免費送桶子烤雞，親民價格，不收服務費，沒有限制時間，還可以免費歡唱，生意超好的，建議想來此聚餐的朋友，可以先致電，跟店家預約喔！

▲小酌解壓，有益健康，這天與好友們，在『雞老闆士林店』店裡嗨歌熱鬧的的氛圍中，大口喝酒，大口吃烤肉，輕鬆愉悅，讓忙碌了整天，疲憊不堪的心靈，得到慰藉與解放，那種微醺Relax的解放快感，寵愛慰勞為生活辛苦打拚的自己，真的很幸福，寫來推薦給饕客們。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

店家資訊：

『雞老闆士林店』

地 址：台北市士林區文林路101巷2號

電 話：02 2881 0777

營業時間：PM5:00~凌晨 02:30

粉絲團： 雞老闆 桶仔雞

【長春店(創始總店)】(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:PM12:00~凌晨 02:30

電話::(02)2717-5777

住址:台北市長春路 454 號



【萬隆店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:PM5:00~凌晨 02:30

電話:(02)2933-0520

住址:台北市文山區羅斯福路五段 69 號



【士林夜市店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:PM5:00~凌晨 02:30

電話:(02)2881-0777

住址:台北市士林區文林路 101 巷 2 號

# Ivenの窩食在分享

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