說起新竹的美食街，想必會有超多人會直接聯想到巨城的美食街啦!

不過，對胖達來說新竹的美食街更應當是坐落在新竹科學園區附近的「金山街」!

金山街裡充斥的各式各樣的美食與小吃，

來一飽竹科的數以萬計的工程師與各種從業人員~

來當新竹美食街一哥~真的當仁不讓~~!

今天胖達準備來開箱一家以雞肉為主的店家「津叁雞肉飯」~

之前在試營運階段胖達在竹科的朋友就推薦給我啦~

今天有空趕緊來聞香聞香~~!

津叁雞肉飯

津叁雞肉飯專注於製作雞肉餐盒，而主食雞肉更是採用雞腿肉，

讓我們吃下的每一口更能享受到鮮嫩多汁的口感喔!

且津叁雞肉飯在烹煮的過程中多採用水煮的方式，

吃起來健康少負擔，讓想吃健康餐的朋友也可以多一個選擇~!

津叁雞肉飯 環境介紹

津叁雞肉飯有著兩個小圓招，與其他店家比鄰，

路過時需要稍微留意一下避免錯過囉!

外觀來說可能會有點像外帶店，實際上是有內用區的喔!

*由服務人員帶入內用區，展現完全不同的文青感，白色系的刷牆，

搭配著綴飾，簡單而雅緻。

*加入好友後可以使用線上點餐，外帶或外送都可以使用喔!

津叁雞肉飯 菜單

主打的雞肉飯有四種口味，除了經典雞肉飯之外還有「蒜香麻辣」、「咖哩」、

「口水雞」這三種風味、單點雞肉、小菜、飲品、湯品等可以挑選。

*收銀機旁邊會有點餐單可用於內用點餐，餐點完成後會有震動器提醒取餐喔!

*喜歡吃辣的朋友在雞肉的選擇上可以挑選蒜香麻辣與口水雞喔!

最後胖達選定了「蒜香麻辣雞肉飯」、「單點經典雞肉」、

「蒜香川燙時蔬」、「蘿蔔湯」、「冬瓜檸檬飲」，線上送餐後~就等餐點來啦~!。

津叁雞肉飯 蒜香麻辣雞肉飯

蒜香麻辣雞肉飯整個餐點的配餐很不錯且色澤豐富光看就開胃，

配菜有川燙的花椰菜、玉米筍還有滷蛋。

雞腿肉軟嫩而不柴，雞皮口感Q彈，淋上蠔油後，

在品嘗起來的口感上更多了多汁感；

雞腿肉上方添加了店家自製的辣醬，聞起來非常辛香，

在原味的基礎上，有了這些許辣醬，辣而爽口，

初次嘗試可以選擇中辣，搭配起來剛剛好，不會過於辣口喔。

滷蛋裏裏外外滷的非常入味，不會有那種入味一半，

後續吃起來沒什麼味道，表現得很不錯!!

川燙時蔬也好吃，留有時蔬的脆口與水分，

玉米筍上有抹上一層蒜蓉，在甘甜的味道下多了一層蒜香，特別提味。

*單點經典雞肉，簡單蠔油調味也不錯吃喔!

津叁雞肉飯 蒜香川燙時蔬

當天的時蔬是高麗菜，川燙後的高麗菜口感上留有脆度偏軟一些，

加上蒜頭碎，兩者風味加起來，在清淡的脆甜之中多了一點蒜香與鹹香。

津叁雞肉飯 蘿蔔湯

蘿蔔燉的蠻軟，軟中帶脆，非常好入口，

搭配喝起來很鮮甜的湯底，讓蘿蔔吸附湯汁之後在入口上甘甜許多。

津叁雞肉飯 冬瓜檸檬飲

冬瓜自帶的甜味與檸檬的酸味，入喉所帶來的酸味先行，甜味漸出，

在用餐中喝上一口真的超解膩，酸溜加上不會太甜的滋味，推薦用餐就來一瓶～!

津叁雞肉飯 結語

津叁雞肉飯雖然在金山街開業沒有非常長的時間，

不過在短時間內已經累積了非常多的GOOGLE評論且評價都很棒，

這讓有美食沙漠之稱的新竹又多了一片綠洲，也分享大家去吃吃看啦~~~!

胖達也分享相關資訊給大家囉~~

店名: 津叁雞肉飯

地址: 新竹市東區金山八街35號1樓

電話: 03 612 6212

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