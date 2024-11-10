星野肉肉鍋台南第二間開幕囉!也是台南首間街邊店

台南安平府前店雙品牌盛大開幕 首家汕頭泉成沙茶潮鍋進駐

不用跑高雄，百年鍋物美食直接可以在 安平府前店大口享用

很多饕客都是來星野肉肉鍋吃和牛吃到飽

午餐時段只要498元，就可以痛快吃到飽

聚餐、聚會、年輕人學生都愛來享用 星野肉肉鍋

可以升級吃好一點頂級奢華系列只要638元(午餐)、698元(晚餐)

就可以享有和牛吃到飽，只要加138元，還可以享受八種海鮮無限放題

星野肉肉鍋(安平府前店)

位置：台南市安平區府前四街111號

電話號碼： 06 293 9898

營業時間：

週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:00

週六、週日11:00~22:00

線上訂位：https://inline.app/booking/

粉絲團：Facebook

不用跑百貨商城，星野肉肉鍋(安平府前店) 街邊店來囉!

擁有百坪用餐環境，大型聚餐聚會就來用餐，真的很方便

門口也有菜單可以參考

可以利用線上訂位，也有電子菜單與價格

線上訂位：https://inline.app/booking/

星野肉肉鍋 安平府前店是台南首間街邊店

也融入了台南在地的元素、景點

用餐環境很舒適，還使用了 升降鴛鴦鍋，非常有趣也新奇

升降鴛鴦鍋是全台星野肉肉鍋首創，後來很多鍋物店家都陸續模仿

多人聚餐、家庭聚會、愛吃火鍋的饕客，來自高雄的 星野肉肉鍋

盤點最常排隊的鍋物吃到飽推薦 星野肉肉鍋

安平府前店 街邊店用餐很方便，附近還有收費停車場

一個人來用餐也不孤單，有個人座位區唷!

星野肉肉鍋是鍋物吃到飽

肉肉使用線上點餐，蔬菜、鍋物料、熟食都在自助吧上自取

超過50多種以上的鍋物料、季節性蔬菜，選擇性真的很多

自助式檯面讓鍋物吃起來很超值，讓菜盤可以無限量痛快吃

像我個人很愛吃蔬菜，高達數十種蔬菜可自選，實在太愛了

熟食有煮物、炸物，都是店家隨機供應

四款麵食可以挑選，還有孩子愛的王子麵、科學麵，熬煮牛奶鍋很好吃

飲料樣式很多，還有特色的經典汽水系列

咖啡、奶茶也都有，通通都是喝到飽

經典的特製沙茶醬，沾肉、沾海鮮都很開胃

很濃厚的花生香氣，帶有顆粒濃稠口感與香氣

先吃熟食，還有炸物唷!

壽喜燒牛肉丼飯

唐揚雞也很大塊，使用雞腿肉口感帶有嫩度

升降鴛鴦鍋，挑選了

巴蜀麻奶鍋、起司牛奶鍋

另外加點 星野熊，就可以熬煮麻奶鍋或者讓起司牛奶鍋更濃郁

獨家的星野熊，適合麻奶鍋、起司牛奶鍋搭配

超萌可愛好拍，星野熊超大隻~~~熬煮下去會融化，記得攪拌唷!

麻辣鍋底可以無限續加，很夠味

來這裡都要體驗一下升降鍋，真的很方便

大量食材丟入鍋內熬煮，熟透後就可以升降鍋物

就可以輕鬆撈料囉~~~太棒了!

酒香厚雞丁

長木盤 冷藏霜降板腱牛、冷藏厚脂雪花牛

木盤肉肉、最萌巨大牛奶星野熊，都在星野肉肉鍋

光是長木盤上桌，現場就哇~~先拍照!

肉品等級都會用顏色作區隔，和牛就會用大盤子裝更霸氣

極品松阪豬

肉的厚薄度剛剛好，所以可以涮很快

特級梅花豬

肉盤都是現點現切，吃喜歡的就馬上持續加點

凍牙東坡肉

豪野櫻桃鴨

鍋物吃到飽首選 星野肉肉鍋，真的很澎派

用餐時間100分鐘，絕對夠吃

特選沙朗牛

頂級羊雪花

肉片都算很大塊，涮完不擔心過於縮小唷!口感也是豐富~

牛肉控最開心

冷藏厚脂雪花牛軟嫩帶有油脂香氣，吸附麻奶湯頭

冷藏霜降板腱牛帶有Q度口感，牛肉香氣格外渾厚

整個帶出乳香鹹香

冷藏厚脂雪花牛

健康低脂牛

冷藏霜降板腱牛

澳洲和牛後腿肉

和牛肉吃到飽，一定要痛快吃啊!!!持續點好幾次澳洲和牛後腿肉、澳洲黑毛和牛

澳洲黑毛和牛

和牛油花細膩，肉肉口感很豐富

大口享用和牛肉，就在星野肉肉鍋

記得把星野熊加入熬煮

升降鍋好好玩，讓吃鍋物增加歡樂互動

星野熊整個會讓湯頭更濃厚充滿乳香，連孩子都喜歡唷!

最療癒的熊熊泡湯

和牛大口吃起來，星野肉肉鍋最霸氣吃法

澳洲黑毛和牛很大塊，整個牛肉香氣都湧上來

澳洲和牛後腿肉口感帶一點Q度，不柴帶出和牛香氣

松阪豬肉好吃無腥味，帶有微微脆度口感

可以升級138元，海鮮鍋物料可無限加點

手工花枝滑、無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、香脆鴨腸、軟嫩沙巴魚、鮮嫩牛百頁、珍珠雪螺肉、QQ小花枝

手工花枝滑

香脆鴨腸、鮮嫩牛百頁、珍珠雪螺肉

海鮮也會讓湯頭越熬煮越香甜唷!

最喜歡點 無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、珍味雪螺肉，蝦蝦控一定要升級海鮮

手工花枝滑、軟嫩沙巴魚、無毒白蝦、鮮甜蛤蠣

記得要留一點胃口給冰淇淋，三個品牌冰淇淋、還有霜淇淋

飯後也可以很滿足

壽星專屬優惠： 送三倍濃星野熊

四人同行，一人半價優惠

來這裡慶生聚餐很划算，難怪很多家庭客也都會來用餐、慶生吃鍋

星野肉肉鍋(安平府前店)

位置：台南市安平區府前四街111號

電話號碼： 06 293 9898

營業時間：

週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:00

週六、週日11:00~22:00

線上訂位：https://inline.app/booking/

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