為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-11-10 21:17:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
share
跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

星野肉肉鍋台南第二間開幕囉!也是台南首間街邊店
台南安平府前店雙品牌盛大開幕 首家汕頭泉成沙茶潮鍋進駐
不用跑高雄，百年鍋物美食直接可以在 安平府前店大口享用

很多饕客都是來星野肉肉鍋吃和牛吃到飽
午餐時段只要498元，就可以痛快吃到飽
聚餐、聚會、年輕人學生都愛來享用 星野肉肉鍋
可以升級吃好一點頂級奢華系列只要638元(午餐)、698元(晚餐)
就可以享有和牛吃到飽，只要加138元，還可以享受八種海鮮無限放題

星野肉肉鍋(安平府前店)
位置：台南市安平區府前四街111號
電話號碼： 06 293 9898
營業時間：
週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:00
週六、週日11:00~22:00
線上訂位：https://inline.app/booking/
粉絲團：Facebook

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

不用跑百貨商城，星野肉肉鍋(安平府前店)  街邊店來囉!
擁有百坪用餐環境，大型聚餐聚會就來用餐，真的很方便

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

門口也有菜單可以參考

可以利用線上訂位，也有電子菜單與價格
線上訂位：https://inline.app/booking/

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

星野肉肉鍋 安平府前店是台南首間街邊店
也融入了台南在地的元素、景點

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

用餐環境很舒適，還使用了 升降鴛鴦鍋，非常有趣也新奇
升降鴛鴦鍋是全台星野肉肉鍋首創，後來很多鍋物店家都陸續模仿
多人聚餐、家庭聚會、愛吃火鍋的饕客，來自高雄的 星野肉肉鍋

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

盤點最常排隊的鍋物吃到飽推薦 星野肉肉鍋
安平府前店 街邊店用餐很方便，附近還有收費停車場

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

一個人來用餐也不孤單，有個人座位區唷!

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

星野肉肉鍋是鍋物吃到飽

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

肉肉使用線上點餐，蔬菜、鍋物料、熟食都在自助吧上自取

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

超過50多種以上的鍋物料、季節性蔬菜，選擇性真的很多

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

自助式檯面讓鍋物吃起來很超值，讓菜盤可以無限量痛快吃
像我個人很愛吃蔬菜，高達數十種蔬菜可自選，實在太愛了

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

熟食有煮物、炸物，都是店家隨機供應

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

四款麵食可以挑選，還有孩子愛的王子麵、科學麵，熬煮牛奶鍋很好吃

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

飲料樣式很多，還有特色的經典汽水系列
咖啡、奶茶也都有，通通都是喝到飽

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

經典的特製沙茶醬，沾肉、沾海鮮都很開胃
很濃厚的花生香氣，帶有顆粒濃稠口感與香氣

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

先吃熟食，還有炸物唷!

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

壽喜燒牛肉丼飯

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

唐揚雞也很大塊，使用雞腿肉口感帶有嫩度

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

升降鴛鴦鍋，挑選了
巴蜀麻奶鍋、起司牛奶鍋

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

另外加點 星野熊，就可以熬煮麻奶鍋或者讓起司牛奶鍋更濃郁

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

獨家的星野熊，適合麻奶鍋、起司牛奶鍋搭配

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

超萌可愛好拍，星野熊超大隻~~~熬煮下去會融化，記得攪拌唷!

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

麻辣鍋底可以無限續加，很夠味

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

來這裡都要體驗一下升降鍋，真的很方便
大量食材丟入鍋內熬煮，熟透後就可以升降鍋物
就可以輕鬆撈料囉~~~太棒了!

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

酒香厚雞丁

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

長木盤 冷藏霜降板腱牛、冷藏厚脂雪花牛

木盤肉肉、最萌巨大牛奶星野熊，都在星野肉肉鍋

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

光是長木盤上桌，現場就哇~~先拍照!

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

肉品等級都會用顏色作區隔，和牛就會用大盤子裝更霸氣

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

極品松阪豬

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

肉的厚薄度剛剛好，所以可以涮很快

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

特級梅花豬

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

肉盤都是現點現切，吃喜歡的就馬上持續加點

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

凍牙東坡肉

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

豪野櫻桃鴨

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

鍋物吃到飽首選 星野肉肉鍋，真的很澎派
用餐時間100分鐘，絕對夠吃

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

特選沙朗牛

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

頂級羊雪花

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

肉片都算很大塊，涮完不擔心過於縮小唷!口感也是豐富~

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

牛肉控最開心

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

冷藏厚脂雪花牛軟嫩帶有油脂香氣，吸附麻奶湯頭

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

冷藏霜降板腱牛帶有Q度口感，牛肉香氣格外渾厚
整個帶出乳香鹹香

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

冷藏厚脂雪花牛

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

健康低脂牛

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

冷藏霜降板腱牛

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

澳洲和牛後腿肉

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

和牛肉吃到飽，一定要痛快吃啊!!!持續點好幾次澳洲和牛後腿肉、澳洲黑毛和牛

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

澳洲黑毛和牛

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

和牛油花細膩，肉肉口感很豐富

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

大口享用和牛肉，就在星野肉肉鍋

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

記得把星野熊加入熬煮

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

升降鍋好好玩，讓吃鍋物增加歡樂互動

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

星野熊整個會讓湯頭更濃厚充滿乳香，連孩子都喜歡唷!

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

最療癒的熊熊泡湯

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

和牛大口吃起來，星野肉肉鍋最霸氣吃法

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

澳洲黑毛和牛很大塊，整個牛肉香氣都湧上來

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

澳洲和牛後腿肉口感帶一點Q度，不柴帶出和牛香氣

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

松阪豬肉好吃無腥味，帶有微微脆度口感

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

可以升級138元，海鮮鍋物料可無限加點
手工花枝滑、無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、香脆鴨腸、軟嫩沙巴魚、鮮嫩牛百頁、珍珠雪螺肉、QQ小花枝

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

手工花枝滑

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

香脆鴨腸、鮮嫩牛百頁、珍珠雪螺肉

海鮮也會讓湯頭越熬煮越香甜唷!
最喜歡點 無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、珍味雪螺肉，蝦蝦控一定要升級海鮮

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

手工花枝滑、軟嫩沙巴魚、無毒白蝦、鮮甜蛤蠣

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

記得要留一點胃口給冰淇淋，三個品牌冰淇淋、還有霜淇淋

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

飯後也可以很滿足

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

 

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

 壽星專屬優惠：  送三倍濃星野熊
 四人同行，一人半價優惠

來這裡慶生聚餐很划算，難怪很多家庭客也都會來用餐、慶生吃鍋

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

星野肉肉鍋(安平府前店)
位置：台南市安平區府前四街111號
電話號碼： 06 293 9898
營業時間：
週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:00
週六、週日11:00~22:00
線上訂位：https://inline.app/booking/
粉絲團：Facebook

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

台南首間 星野肉肉鍋 安平府前店 街邊店，和牛吃到飽、超過50種鍋物料無限放、超萌星野熊、升降鴛鴦鍋 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
相關商家

星野肉肉鍋 安平府前店

phone06-2939898
place台南市安平區府前四街111號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up