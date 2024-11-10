此食記為花見團子造訪「品夜現代居酒屋」 (造訪日期 : 2024/11)



「品夜現代居酒屋」串燒、日料、啤酒，蘆洲串燒推薦

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品夜現代居酒屋



地址 : 新北市蘆洲區中原路53號1樓

電話 : 02 8285 0517

時間 : 17:30–02:00

團子最近和朋友相約到蘆洲開幕不久的「品夜現代居酒屋」聚餐，店家位於中原路上，離捷運蘆洲站、徐匯中學站都不遠，附近很多公車都有直達，交通很便利。店家主打日本傳統風味結合現代創意料理，餐點料理多元，從牛、豬、雞串燒到創意的居酒屋料理，全部選用新鮮的食材，現點現做，價格親民，且不收服務費，小資族吃起來也沒有負擔。店家營業時間從晚上5點半到凌晨2點，特別適合下班小酌一杯或和朋友家庭聚會，放鬆的享受美食及美酒。 一進門就能感受到店家的用心裝璜，保留了居酒屋的傳統溫暖感，並融入現代的設計，大理石壁面及桌子搭配皮質座椅，點綴著藍色燈光簡約又時尚，讓人有種走進高級餐酒館的錯覺。

用餐區域非常寬敞舒適，室內室外都有，有多組單人吧台位，適合一個人來享受慢時光，也有2人、4人座位，朋友多的話還可以併桌，想小酌一杯或來場歡樂的聊天聚會都很適合，每個用餐角落都讓人覺得放鬆且舒適。

店家採用開放式廚房，讓人可以近距離欣賞師傅的料理過程，「品夜現代居酒屋」的串燒一份有兩串，使用爐烤的方式進行燒烤，可以讓食物受熱更均勻，吃起來也更健康，串燒的調味有鹽燒、醬燒、明太子、起司等多種選擇，吃得到肉質鮮美原味，看著食材在火焰間翻動，簡直就是視覺和味覺的雙重享受！

店內有提供免費wifi，邊享用料理邊上網也沒問題！另外，店內還有特別設置的打卡牆，只要揮手，牆上的特製看板便會閃爍出星光，吸引不少網美網帥們的拍照打卡！

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！！

紫蘇梅酒 / Kirin生啤酒

「紫蘇梅酒」帶有淡淡紫蘇香氣，清甜又不失酸爽， 可以淡淡品微醺，很適合女生享用；來居酒屋怎能少了來一杯「Kirin生啤酒」，入口後泡沫十分細緻，口感清爽，啤香十足，搭配串燒、料理都超match。

手作明太子飛捲泡菜

「手作明太子飛捲泡菜」明太子與飛捲的鹹香搭配酸爽的泡菜，味道一拍即合，再配上紫洋蔥及蔥花，吃起來相當清爽，讓人胃口全開。

紫蘇梅凍漬小番茄

「紫蘇梅凍漬小番茄」的組合口感充滿驚喜，飽滿多汁的小番茄，醃漬後帶著淡淡的酸甜，紫蘇梅凍更是畫龍點睛，Q彈又爽口，夏日迷人風味就此展開！

烏魚子美乃滋薯條

「烏魚子美乃滋薯條」薯條炸到外酥內軟，沾上店家自製的烏魚子美乃滋醬，海味鮮明，讓平凡的薯條立刻高了許多檔次，每一口都香濃無比，團子大推這個醬料，越吃越涮嘴！

酥炸皮蛋豆腐卷

「酥炸皮蛋豆腐卷」吃得到主廚真功夫！春捲外皮炸得金黃酥脆，內餡包裹滑嫩有嚼勁的豆腐，還有皮蛋及蔥花點綴提味，輕咬下去皮蛋的香氣四溢，每一口都能感受到酥脆與嫩滑的絕妙結合，是道別出心裁的特色小點。

起司雞腿 \ 明太子雞腿

「起司雞腿」雞腿肉烤到恰到好處，配上炙燒過起司更顯濃郁甜香，美味程度又再提升；「明太子雞腿」明太子和雞腿肉可以說是天作之合，在口中交融出絕妙的味道，完全抓住了我的味蕾，鹹香味美。

沙嗲猪五花 \ 鹽烤豬五花

「沙嗲猪五花」 沙嗲醬汁完美滲透入豬五花之中，香甜不膩口，充滿南洋的風味，每一口讓人欲罷不能。「鹽烤豬五花」僅用適量的鹽簡單調味，豬五花口感軟嫩，肉香純粹，絕對是肉食愛好者的心頭好。

醬燒嫩肩牛 \ 醬燒牛肋

「醬燒嫩肩牛」和「醬燒牛肋」兩款都各有特色，主廚使用秘製醬汁燒烤，烤至恰到好處，香氣撲鼻很入味。「醬燒嫩肩牛」保有水分及肉香，口感緊緻有彈性，「醬燒牛肋」肉質鮮美嫩口，肉汁很豐沛，配上鹹甜交錯的醬汁和芝麻，會越嚼越香，很是夠味。

鹽烤櫛瓜 \ 鹹蛋黃蝦卵玉米筍

「鹽烤櫛瓜」櫛瓜經過鹽烤後帶有自然甜味，口感爽脆又多汁，健康美味一級棒；「鹹蛋黃蝦卵玉米筍」香濃鹹蛋黃與鮮嫩的蝦卵覆蓋在玉米筍上，再進行炙燒，濃郁中又帶有清爽，整道菜層次豐富又不失輕盈，我們吃了稱讚連連，驚喜滿點！

香辣塔香蝦仁炒飯

「香辣塔香蝦仁炒飯」色香味俱全！ 這份炒飯創意滿分也份量十足，主廚專業技術大火快炒 ，微辣的醬香調味炒出鑊氣，入口後帶有九層塔香氣，蝦仁鮮美，還有爽口的高麗菜及雞蛋，米飯粒粒分明，嚼起來好好吃，每一口都讓我的味蕾狂歡不已。

山葵松露雞肉炒烏龍

「山葵松露雞肉炒烏龍」以奶油白醬為基底，配上香氣濃郁的松露醬，山葵保留清新的香氣但不會嗆喉，搭配的意外契合，再加上鮮嫩的雞肉和Q彈的烏龍麵，口感與香氣層次豐富又多元，可以吃的到和風和西式的完美混搭的異國好滋味。

蒜味辣炒牛筋

「蒜味辣炒牛筋」是辣辣控必點！ 牛筋最怕咬不斷，但店家處理得很軟嫩入味，搭配蒜片與特調辣醬大火快炒，每一口都能感受到牛筋與蒜香辣勁的完美融合，是一道超級適合的下酒好菜，愛吃辣的友人超級大推！

黑麻油松阪豬炒水蓮

「黑麻油松阪豬炒水蓮」 簡直是夢幻組合！軟嫩水蓮與黑麻油的濃香結合，水蓮的清新脆感配上香菇，讓整道菜品既香氣撲鼻又口感豐富，松阪豬嫩中帶脆，吃起來有很有嚼勁，與黑麻油拌香快炒，更顯豬肉鮮甜，團子推薦一定要點來嚐嚐，份量很大份，很適合多人分享共食，去油解膩，讓營養更加均衡。

酒蒸蛤蜊

每日限量的「酒蒸蛤蜊」精選大顆蛤蠣，加入清酒蒸煮，清酒的淡雅香氣會浸入蛤蠣，在蒸煮過程中蛤蠣釋放出濃郁的鮮味湯汁，搭配上蔥花點綴，蛤蠣入口後飽滿鮮美，Q彈有嚼勁，湯頭保留清酒的清新味道，有點像在喝熱清酒的感覺，為這道料理增添了畫龍點睛的美妙風味！

打卡好禮

「打卡好禮」店家有提供打卡送好禮，贈送的是每日甜品，會依照季節時令更替，本日團子品嚐到的是「黑芝麻蕨餅」，Q彈蕨餅裹上黑芝麻，香氣十足，和風調味不過甜，是大餐後收尾最佳良伴。 整體而言，團子覺得「品夜現代居酒屋」很不一樣，名稱雖是居酒屋，但風格時尚簡約，也很像高級餐酒館。主廚精選新鮮食材，精心烹製出的每一道料理都展現了獨特風味與巧思，每一道菜都讓我們驚喜不斷。除了一般菜單，店家也會依據時節、素材，推出特色料理。

這裡不只是一間居酒屋，更是朋友小聚、下班放鬆的好去處，如果你也喜愛日式料理，快相揪朋友們一起來「品夜現代居酒屋」體驗這充滿魅力的美食，無論是喜歡傳統日式風味，還是追求創意新鮮的料理，都能在「品夜現代居酒屋」找到滿意的美食和歡樂的聚會時光，讓每一口都是一場美味的冒險！

菜單

開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒



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