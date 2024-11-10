{南投住宿}OWL Hostel 貓頭鷹旅店/ 日月潭首創最chill的膠囊旅館，絕對CP值爆表，不管獨旅、情侶、家庭旅遊都很可以！

這次臨時起意想去日月潭走走，決定要帶著小孩來挑戰人生第一次的膠囊旅館，

「OWL Hostel 貓頭鷹旅店」在日月潭伊達邵碼頭附近的膠囊旅館，

從外觀、公共空間以及膠囊房間處處都充滿設計感，有單人、雙人到加大雙人膠囊都可以選擇，

膠囊小巧乾淨舒適，公共空間寬敞明亮，廚房、交誼廳、遊樂空間、自助洗衣、露天陽台通通有，

不管是背包客享受獨旅，還是情侶的兩人空間，或是親子共遊絕對是物超所值，來日月潭旅行的住宿首選啊！

OWL Hostel 貓頭鷹旅店

地址：南投縣魚池鄉文化街45號

電話：0911225763

入住時間：下午三點～九點，隔日11點前退房

官網：OWL Hostel 貓頭鷹旅店

粉專：OWL Hostel 貓頭鷹旅店

IG:sunmoonlakeowl

「OWL Hostel 貓頭鷹旅店」是日月潭住宿區少有的膠囊旅館，

從外觀到內部設計都相當特別，還曾經榮獲pair Design Awards 2021的銀獎，真的是太厲害了！

旅店的位置就在日月潭最熱鬧的伊達邵碼頭附近，走路1分鐘就到達最熱鬧的文化街上，不管是用餐、逛街、搭船、環湖腳踏車都超級方便。

交通方式也非常方便，可以搭乘遊湖巴士到伊達邵站走路2分鐘就可以到旅店，也可以從水社碼頭搭船至伊達邵碼頭也很方便，

騎騎單車、機車還是重機的朋友，旅店後方可以免費的停車空間，單車的話也可以停到旅店公共空間中，

如果是開車的朋友，旅店有合作的停車場，可以從當日六點停至隔日11點退房，或者可以尋找周邊白線停車。

」一進旅店就可以感受到貓頭鷹旅店的青春洋溢氣息，

工業木質風加上綠樹點綴相當有設計感，在大廳還有設置小型的音樂饗宴，不定期都會舉辦live駐唱表演！

24小時全自動報到退房機

來到貓頭鷹旅店，除了有一樓大廳櫃檯可以進行check in之外，

最特別的就是旅店有24小時的全自動報到與退房機，不管幾點到旅店，或者是一大早趕行程，都可以使用自助機，超級方便。

在使用自動報到機台check in 會拿到兩張房卡Ｌ，還有一張住宿的明細表，

上面會有住宿的房號、以及全館的免費wifi密碼，以及旅館內的一些注意事項。

如果有需要置物櫃的話，也可以跟櫃檯拿置物櫃的感應卡，相當貼心。

旅店本身沒有提供早餐，不過也有提供代購早餐的服務，相當貼心。

另外貓頭鷹旅店也有跟日月潭附近的業者合作，像是腳踏車、環湖船票、SUP或者是九族纜車以及九族文化村通通都有。

誠實商店

提倡環保的貓頭鷹旅店，不再提供一次性的備品，衛浴設備有提供洗髮精跟沐浴乳，

其他如果有需要的備品，可以在一樓大廳有設置誠實商店，依照價目表將費用投入錢箱即可，

這邊要特別提醒大家，旅店沒有提供浴巾，大家可以自備，或者也可以直接在誠實商店租用浴巾，相當方便。

交誼廳

旅店內的一樓有超大的公共空間，樓中樓設計讓超過50個座位的開放空間相當舒適寬敞，

不管是三五好友談天說地、闔家觀看影片，還是到街上買好餐點來到交誼廳一邊吹冷氣一邊大快朵頤超可以！

除此之外，在一樓交誼廳電視旁的櫃子上還有超多款的桌遊可以借用。

開放式廚房

在一樓大廳後方有一個超大的開放式廚房，有提供冰箱、飲水機，還有免費享用的咖啡機與紅茶包，

一旁還有各種電器與廚具可以使用，電鍋、烤箱、微波爐一應俱全，

在櫥櫃內還有鍋碗瓢盆可以借用，完全就像是自己家一樣啊！

二樓交誼廳

走上二樓，可以走在滿滿黑膠唱片的階梯好有質感，

樓中樓的挑高設計，可以在二樓小交誼廳上談天說地，還能不時俯瞰著live演場，根本就是演唱會等級的VIP好位。

樓層交誼廳

在各樓層的都有一個小型的小平台活動區，木質地板還有各種懶骨頭與桌椅，

不管是小孩來放放電，還是三五好友相聚聊天都很可以。

住宿區

貓頭鷹旅店在每一層住宿樓層都將牆壁粉刷成各種繽紛的色彩，充滿青春洋溢的氣息，

在每一樓層也都會有衛浴、置物櫃、飲水機，

而且要進到房間都必須刷房卡才能進到所屬的住宿區，不管是隱私還是安全都很有保障。

在

衛浴設備

在每一層樓都有專屬的衛浴空間，當然如果所屬的樓層客滿，也是可以到其他樓層使用，

梳妝區有提供大風量的吹風機，還有基本的棉花棒等等，衛浴空間也相當明亮乾淨舒適，清潔做得非常好啊！

雖然是膠囊旅館，不過卻有提供超高等級的免治馬桶，大大加分，

在盥洗室的空間也都相當乾淨，還有提供超好用的「上山採藥」洗髮與沐浴用品。

不過要提醒大家，旅店內沒有提供拖鞋，非常建議大家要戴塑膠拖鞋，往返房間與衛浴空間會比較方便，

如果真的沒有帶也沒有關係，可以到一樓誠實商店購買。

行李置物櫃

如果行李比較多的朋友，像是我們一家四口推著行李箱，旅店也可以免費提供置物櫃，

採用磁卡感應方式，有大小兩種尺寸，不管是手提高還是行李箱都放得進去啊。

住宿區

一進到住宿的房間區，真的是太可愛了，

每一層樓不同繽紛的馬可龍色彩，搭配冷氣管線的配置，就好像卡通裡的房子一樣相當逗趣，

房間內有上下鋪的設計，彷彿回到大學時代生活，好懷念啊！

進房門需要先感應房卡，感應後房間門就會自動開啟。

這次入住的是雙人房型，空間比想像中的大許多，一進到房門，插入房卡就可以使用房間內的電燈開關，

雙人房型的配置上有張10公分厚的Sonmil天然的全乳膠床墊，躺起來意外的舒服柔軟，

相當透氣舒適，支撐性也非常好，不管是枕頭還是棉被也都超級舒服，一整晚都超級好睡。

他們家的隔音設備也比想像中的膠囊飯店好很多，

每一面牆都有10公分厚的隔層板，進出房門也必須感應刷卡，個人隱私也很有保障。

房間內也有提供簡易的衣架、掛鉤以及兩個插座，兩人同時需要充電都沒有問題。

另外也去探訪了同行友人的單人房與特大雙人膠囊房型，

空間上都比想像中大蠻多的，尤其三人房加大kingsize的180*210，不管是三人行，還是一家三口同住都很可以。

大部分的膠囊房間都沒有對外窗，如果想要有對外窗房型的話，可以在訂房的時候特別註明，工作人員會依照當天的住宿情況，盡量的協助安排喔！

這次住宿的房間正好是一上一下，在整理行李的時候，兩姐弟就一直爬上爬下超級興奮，

一直說樓上的房間是他們的秘密基地，晚上也異口同聲的說要睡在秘密基地（樓上的房間裡）。

自助洗衣

在旅店的頂樓有自助式的投幣洗衣機可以使用，對於longstay 或者環島旅行的朋友都超級方便。

頂樓露台

旅店的頂樓是半開放的露台，白天可以看到伊達邵附近的湖、山美景，

晚上加上燈光的點綴之後更添增不少浪漫情懷。

晚上可以走到伊達邵的街上，享受各種在地美食，

像是總統魚捲酥、飯飯雞翅、杜啦白鰻棍，每一種都好好吃啊！

也可以搭遊湖艇，欣賞日月潭的美景。

還有一定要租上一台腳踏車，感受一下被評比為全世界十大最美的自行車道的日月潭環湖車道，

一路上風光明媚，湖色山光美景真的是太美了，如果是親子旅行的話，真的非常推薦大家直接可以租用電動腳踏車，輕鬆自在享受親子互動的樂趣。

貓頭鷹旅店的退房時間是早上11:00，一樣可以使用全自助的機台進行退房，相當方便。

即使在退房之後，也可以暫時將行李寄放在旅店，去享受一下日月潭的各種活動。

在準備退房的時候，帶著孩子選了一張明信片，為這次旅行留下紀念，

而且只要頭到後方的信箱裡，旅店還可以幫忙寄送，真的是太貼心了。

這次第一次帶著孩子嘗試膠囊旅館，原本還有些膽怯怕孩子無法適應，沒想到完全多慮了，用少少的價格就可以獲得滿滿的回憶與樂趣，

貓頭鷹旅店的位置超級好，就在日月潭最熱鬧的伊達邵附近，走路1分鐘就可以到達商店街，

旅店的整體裝潢相當明亮乾淨又舒適，膠囊房型也意外的寬敞，在寢具也使用知名的記憶床墊，一整晚好睡到不行！

公共空間更是讓人驚艷，碩大的交誼廳，提供了電視以及各種桌遊，還會不定時的邀請駐唱歌手，

開放式的共用廚房各種電器、廚具應有盡有，直接開火煮飯也沒有問題，

還有最特別的24小時無人自助式報到退房機，快速check in超級方便，非常推薦給來日月潭旅遊的朋友，

不管是獨旅、情侶、家庭，還是一群好友共遊，日月潭的貓頭鷹旅店，絕對是物超所值CP值爆表的膠囊飯店首選啊！