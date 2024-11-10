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【台北食記】豆花林 - 石牌50年在地老店，必吃傳統手工有機豆花

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2024-11-10 22:12:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【台北食記】豆花林

 

石牌一帶最有名氣的豆花甜點店除了水龜伯外，這間豆花林也是在地近50年的超級老店，店家使用傳統手工有機豆花，配料種類多元新鮮，在附近吃完彈芽麵阿財鍋貼後來碗冰涼清爽的豆花超讚！

 

搭乘捷運至石牌站下車2號出口步行約5分鐘，開車前往可停附近的168Parking 停車場石牌二場

 

【台北食記】豆花林

【台北食記】豆花林

▲豆花林的招牌上有三顆黃豆，白底綠字辨識度很高。

 

【台北食記】豆花林

▲當天假日晚上生意非常好，排隊的人潮沒有斷過。

 

【台北食記】豆花林

【台北食記】豆花林

▲豆花店提供室內用餐空間和外面的騎樓座位，本地人幾乎都是外帶回家吃。

 

【台北食記】豆花林

▲豆花林菜單：傳統手工有機豆花可選三種配料，加煉乳和加料再加10元，刨冰可選4種配料。

 

【台北食記】豆花林

【台北食記】豆花林

▲豆花和剉冰的配料放在不同區域，想吃甚麼料直接跟店員點。

 

【台北食記】豆花林

傳統手工豆花 50元：豆花可加清冰並選三種配料，傳統手工豆花湯底是糖水，豆花綿密扎實，黃豆的香氣蠻明顯的。

 

【台北食記】豆花林

【台北食記】豆花林

【台北食記】豆花林

 

【台北食記】豆花林

▲配了選了芋圓、粉粿和愛玉，芋圓有黃色和紫色兩種，口感偏軟香氣不明顯(目前吃過最好吃的還是九份阿柑姨芋圓)，粉粿給了很大一塊口感也是偏軟爛，愛玉比較有固體的口感些。

 

【台北食記】豆花林

 

【台北食記】豆花林

黑糖養生豆花 55元：加入黑糖湯底後多了濃濃的黑糖香氣，與豆花非常的搭，冰沙是粗顆粒類型，咬起來有顆粒感。

 

配料.jpg

▲其他配料選了粉粿、小芋圓和花生，小芋圓的口感較Q也比較香，比大芋圓好吃許多，花生已熬製軟爛，幾乎肉口即化，整體甜度適中，黑糖的香氣非常搶味。

 

雞蛋糕短評：豆花扎實糖水甜度適中，豆花可加碎冰，黑糖吃起來很香，配料新鮮，粉粿口感偏軟，花生香氣十足，芋園有Q度蠻好吃的。


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★★


【豆花林美食資訊】

地址：台北市北投區裕民一路49號1樓
電話：0228208811
官網：facebook
營業時間：14:00–22:30
外送：foodpanda
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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place台北市北投區裕民一路49號
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美味度
3.93
服務品質
3.71
裝潢氣氛
3.57
CP值
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