豐原超好吃的私房鍋物你吃過了嗎？！就是這家『 覓湯庭園鍋物 』，店內滿滿彩繪，還有無臉男陪伴用餐，只要＄278元起，就可以享用平價鍋物，另外也有2人、3人專屬套餐，飲品、週邊熟食通通吃到飽，隨餐附贈咖啡，飯後還可以享用超好吃的冰淇淋，不要看這家火鍋平平無奇，老闆可是每天耗時6小時熬製湯底，鮮甜好喝、用料實在，不用沾醬就很好吃，喝不完的湯底，打包帶回家還可以煮成粥享用，必點隱藏菜單『石爆蝦』，搭配自製沾粉真的超好吃！

覓湯庭園鍋物 店家資訊

覓湯庭園鍋物

評分： / 4.5

/ 4.5 地址：420台灣台中市豐原區豐東路422號( 地圖 )

電話：04 2523 5565

營業時間

星期一: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00



星期二: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00



星期三: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00



星期四: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00



星期五: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00



星期六: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00



星期日: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00

星期一: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00 星期二: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00 星期三: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00 星期四: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00 星期五: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00 星期六: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00 星期日: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00 FB、IG

備註：親子餐廳

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

線上點餐系統

掃描QR Code就可以直接線上點餐

菜單

先選擇湯底、肉品、最後附餐

備註：餐點皆附菜盤、咖啡乙杯、飯後甜點乙份，飲料喝到飽、週邊熟食吃到飽

雙人套餐

三人套餐

極致雙人套餐

極致三人套餐

台中市113敬老活動

活動時間：即日起～12.31止

活動內容：用餐出示敬老卡即享優惠

用餐環境

這家的出入口位在右側，你會看到湯婆婆油屋門簾，過橋之後、撥開門簾，就可以進到店裡用餐啦！有空也可以停下腳步看看，關於覓湯鍋物的小故事喔～

而門口的左邊，有一區小孩可以遊戲的沙坑，因為屬於半戶外，小朋友在遊玩時會需要家長陪同，以免小朋友玩太瘋跑到馬路上喔！

店內環境蠻寬敞，採光也很好，還有滿滿的彩繪，讓我最為驚艷的是，雖然說是火鍋店，但店內竟然沒有討厭的火鍋味

除了外面的座位外，再往裡面走裡還有座位，可以容納蠻多客人

有幾桌還會有無臉男陪你吃飯，拍照起來也很出片

往內走的右手邊，就會看到自助區，飲料、熟食無限享用

醬料區屬於比較基本的：辣椒、蔥花、蒜泥、沙茶、將由、白醋、烏醋，可以自己調配專屬沾醬

筷子、湯匙則在醬料區旁邊的盒子裡

在飯鍋裡的是很好吃的鴨血、豆乾，可以無限享用

飲料有奶茶、綠茶、冰沙，喝膩了一般綠茶，還可以加入不同風味的糖漿，自己DIY手搖飲，老闆還貼心地把DIY步驟貼在牆上給大家參考喔～

雙人套餐＄899

如果你跟我朋友一樣，食量大又想要多樣化，很推薦點雙人套餐，可以任選兩個風味鍋底、兩個菜盤、三盤肉品、一盤海鮮，滿滿一桌，超豐盛！

菜盤的菜量給的很足，還有少見的超長蟹肉棒～

這家店最厲害的就是他們家的鍋底，老闆每日耗時6小時熬煮，湯頭鮮甜不說，吃不完的湯底，很適合帶回家，加點白飯下去煮粥吃，我選擇蒜香風味，裡面滿滿蒜頭，湯頭越煮越濃郁，不用沾醬就很夠味

南瓜鍋也是必點之一，老闆使用新鮮南瓜下去熬煮，會越煮越濃稠，南瓜香氣濃郁順口，值得一點！

海鮮也很新鮮，透抽煮完後，不僅不縮水、沒腥味，吃起來Ｑ彈好吃

隱藏菜單｜石爆蝦 $260

這是最新推出的隱藏菜品，使用新鮮白蝦，會在桌邊製作，儀式感滿滿，等待煙霧消散後，即可開蓋享用！

每隻白蝦都很肥嫩鮮甜，蝦殼超好撥，必須搭配老闆特製沾粉，無論沾肉、海鮮，吃起來會更鮮甜喔！

想用完餐點後，隨餐都會附贈一杯自家的研磨咖啡，喝起來順口不澀

還有每次來讓我思思念念的特製冰淇淋，整個吃下來，超級飽外，還很滿足！

推薦給喜歡吃火鍋的你，下次有來豐原，可以來吃吃看喔～

一起看看影片吧！

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