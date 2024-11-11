天氣越來越冷，就要喝熱呼呼的湯來暖暖胃~勺勺要來推薦桃園大園美食
位於在大園菓林夜市旁的蒸煮流胡椒豬肚雞鍋，是勺勺超愛的鍋物餐廳
他們胡椒豬肚雞鍋是必點招牌鍋物，
湯頭呈現乳白色，還飄散白胡椒的香氣，喝起來很溫醇不嗆辣，冷天還能養胃
喜歡喝香濃系湯底的朋友超推薦蒸煮流胡椒豬肚雞鍋，你們一定會喜歡!!!
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蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 菜單
店內人氣招牌"胡椒豬肚雞鍋"，還有麻辣鍋、鴛鴦鍋可以選擇
麻辣鍋底4人以上不收鍋底費，鴨血、豆腐無限續
套餐價格是選擇鍋底+套餐價格計價，例:豬肚鍋680+兩人套餐650
蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 個人鍋物
蒸煮流還有提供個人鍋物系列，價格155元起
蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 環境介紹
用餐空間分為1、2樓，聚餐還有包廂空間
店內提供個人桌、4人桌、6人桌與大圓桌
(2樓空間照片取自於店家臉書)
付費停車場
店家隔壁就有停車場超級方便，消費滿1000元折抵1小時
蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 餐點介紹
這次我們點了鴛鴦鍋(胡椒豬肚雞、麻辣鍋)、黑豬胸腹肉、Prime嫩肩牛
海鮮拼盤、綜合蔬菜盤、菌菇拼盤、手工花枝丸、千張豆腐、蒸煮麵
鯛魚煲仔飯
自助醬料區
可自行調配醬料，可依照自己喜好來調製
不過鍋底都很夠味，我個人是不加醬料了
蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 湯底介紹
胡椒豬肚雞鍋
濃郁胡椒豬肚雞鍋是很適合秋冬溫補的，口感非常濃厚，白胡椒香氣十足
湯底料加入中藥材、上等烏骨雞、帶骨雞肉以及豬肚一同熬製8小時
雞肉燉的很軟，肉質也很嫩
其實我不太敢吃豬肚，但是他們家的豬超好吃的，口感Q彈有嚼勁
最重要是完全沒腥味
蒸煮流麻辣鍋
蒸煮流的麻辣鍋辣、麻、煮任何食材都超香
鍋底的豆腐與鴨血也很入味，吸附滿滿的麻辣湯汁
咬下一口真的會爆汁 (小心食用以免燙嘴)
而且還可以無限續
Prime 嫩肩牛
口感紮實、脂肪低，涮至粉色即可夾起入口
多汁鮮美，還有濃郁的牛肉味
超大一片超級爽~~
黑豬胸腹肉
油脂均勻，口感飽滿香甜，使用黑豬肉不會有豬腥味，我很喜歡
吃起來肉質軟嫩不乾澀，不喜歡太多油脂的朋友也接受
海鮮拼盤
超新鮮的海鮮拼盤，有白蝦、蛤蠣、鱸魚，新鮮度肉眼所見
蛤蠣顆顆飽滿鮮甜，煮在胡椒豬肚雞鍋底讓湯頭更加鮮甜、有層次
白蝦肉質不軟爛，吃起來也很彈牙
新鮮鱸魚Neo一口接一口，他個人就包辦了半份
鱸魚肉質細緻鮮甜，孩子吃的津津有味
綜合蔬菜盤
季節食蔬，可以品嚐多種蔬菜，玉米也很甜
菌菇拼盤
手工花枝丸
吃起來跟一般花枝丸真的差很多耶!!每一顆都能吃到Q彈花枝
口感香甜多汁，煮在麻辣鍋超對味~~
ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的花枝丸勺勺吃了兩顆都覺得不夠~
千張豆腐皮
吃火鍋必點的千張豆腐皮，涮入鍋中3秒即可夾起\
吸飽濃郁的湯汁超讚的!!!
蒸煮麵
口感滑順喜歡吃辣的朋友可以放入麻辣鍋裡
鯛魚煲仔飯
每日限量，需先預訂的鯛魚煲仔飯，現場點製作需要40分鐘，建議前往先訂購
濃郁的鯛魚香氣配上鹹甜鹹甜的醬汁，上面還有雞蛋絲
食用前先均勻攪拌，讓醬汁與堡仔飯完美融合
這鍋鯛魚煲仔飯也是Neo的愛，吃完還會說我還要呢!!!
蒸主流胡椒豬肚雞鍋 | 用餐心得
蒸主流胡椒豬肚雞鍋是我回訪數次的餐廳，因為他們的湯頭真的太好喝了
溫醇的湯頭不會嗆辣，口味也恰到好處，第一次去的時候就愛上了!!!
近期他們還推出了真空包裝湯底可以帶回家享用
到店購買還有優惠價格~~~
現在天氣也漸漸變冷吃鍋真的好暖活，如果你也喜歡胡椒豬肚雞
真的要來蒸主流喝喝看他們的胡椒豬肚雞鍋~~~
店家資訊
蒸主流胡椒豬肚雞鍋
地址: 桃園市大園區菓林路19號
電話: 03 383 9388
營業時間: 週一~週日11:00-14:00(假日到14:30)
17:00-23:00(最後接單為22:00)
(週四公休)
臉書: https://www.facebook.com/jhengjhuliou/