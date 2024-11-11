為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > [ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦 ｜桃園大園聚餐餐廳推薦

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦 ｜桃園大園聚餐餐廳推薦

2024-11-11 10:41:00 文字：湯勺
share
湯勺

湯勺
close

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

天氣越來越冷，就要喝熱呼呼的湯來暖暖胃~勺勺要來推薦桃園大園美食

位於在大園菓林夜市旁的蒸煮流胡椒豬肚雞鍋，是勺勺超愛的鍋物餐廳

他們胡椒豬肚雞鍋是必點招牌鍋物，

湯頭呈現乳白色，還飄散白胡椒的香氣，喝起來很溫醇不嗆辣，冷天還能養胃

喜歡喝香濃系湯底的朋友超推薦蒸煮流胡椒豬肚雞鍋，你們一定會喜歡!!! 

[ 奶粉分享 ] 愛他美3歐洲第一品牌奶粉 | 後生元X益生

[ 奶粉分享 ] 愛他美3歐洲第一品牌奶粉 | 後生元X益生

幫忙 勺勺吃喝玩樂 按個讚

追蹤我的IG : https://www.instagram.com/pooh._.w

合作請洽信箱or INSTAGRAM小盒子

opera5088@gmail.com

IG: Pooh._.w

[ 奶粉分享 ] 愛他美3歐洲第一品牌奶粉 | 後生元X益生

蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 菜單

店內人氣招牌"胡椒豬肚雞鍋"，還有麻辣鍋、鴛鴦鍋可以選擇

麻辣鍋底4人以上不收鍋底費，鴨血、豆腐無限續

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

套餐價格是選擇鍋底+套餐價格計價，例:豬肚鍋680+兩人套餐650

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 個人鍋物

蒸煮流還有提供個人鍋物系列，價格155元起

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 環境介紹

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

用餐空間分為1、2樓，聚餐還有包廂空間

店內提供個人桌、4人桌、6人桌與大圓桌

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

(2樓空間照片取自於店家臉書)

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

 

付費停車場

店家隔壁就有停車場超級方便，消費滿1000元折抵1小時

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 餐點介紹

這次我們點了鴛鴦鍋(胡椒豬肚雞、麻辣鍋)、黑豬胸腹肉、Prime嫩肩牛

海鮮拼盤、綜合蔬菜盤、菌菇拼盤、手工花枝丸、千張豆腐、蒸煮麵

鯛魚煲仔飯

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

自助醬料區

可自行調配醬料，可依照自己喜好來調製

不過鍋底都很夠味，我個人是不加醬料了

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 湯底介紹

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

胡椒豬肚雞鍋

濃郁胡椒豬肚雞鍋是很適合秋冬溫補的，口感非常濃厚，白胡椒香氣十足

湯底料加入中藥材、上等烏骨雞、帶骨雞肉以及豬肚一同熬製8小時

雞肉燉的很軟，肉質也很嫩

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

其實我不太敢吃豬肚，但是他們家的豬超好吃的，口感Q彈有嚼勁

最重要是完全沒腥味

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

蒸煮流麻辣鍋

蒸煮流的麻辣鍋辣、麻、煮任何食材都超香

鍋底的豆腐與鴨血也很入味，吸附滿滿的麻辣湯汁

咬下一口真的會爆汁 (小心食用以免燙嘴)

而且還可以無限續

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

Prime 嫩肩牛

口感紮實、脂肪低，涮至粉色即可夾起入口

多汁鮮美，還有濃郁的牛肉味

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

超大一片超級爽~~

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

黑豬胸腹肉

油脂均勻，口感飽滿香甜，使用黑豬肉不會有豬腥味，我很喜歡

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

吃起來肉質軟嫩不乾澀，不喜歡太多油脂的朋友也接受

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

海鮮拼盤

超新鮮的海鮮拼盤，有白蝦、蛤蠣、鱸魚，新鮮度肉眼所見

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

蛤蠣顆顆飽滿鮮甜，煮在胡椒豬肚雞鍋底讓湯頭更加鮮甜、有層次

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

白蝦肉質不軟爛，吃起來也很彈牙

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

新鮮鱸魚Neo一口接一口，他個人就包辦了半份

鱸魚肉質細緻鮮甜，孩子吃的津津有味

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

綜合蔬菜盤

季節食蔬，可以品嚐多種蔬菜，玉米也很甜

 

 

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

菌菇拼盤

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

手工花枝丸

吃起來跟一般花枝丸真的差很多耶!!每一顆都能吃到Q彈花枝

口感香甜多汁，煮在麻辣鍋超對味~~

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的花枝丸勺勺吃了兩顆都覺得不夠~

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

千張豆腐皮

吃火鍋必點的千張豆腐皮，涮入鍋中3秒即可夾起\

吸飽濃郁的湯汁超讚的!!!

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

蒸煮麵

口感滑順喜歡吃辣的朋友可以放入麻辣鍋裡

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

鯛魚煲仔飯

每日限量，需先預訂的鯛魚煲仔飯，現場點製作需要40分鐘，建議前往先訂購

濃郁的鯛魚香氣配上鹹甜鹹甜的醬汁，上面還有雞蛋絲

食用前先均勻攪拌，讓醬汁與堡仔飯完美融合

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

這鍋鯛魚煲仔飯也是Neo的愛，吃完還會說我還要呢!!!

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

蒸主流胡椒豬肚雞鍋 | 用餐心得

蒸主流胡椒豬肚雞鍋是我回訪數次的餐廳，因為他們的湯頭真的太好喝了

溫醇的湯頭不會嗆辣，口味也恰到好處，第一次去的時候就愛上了!!!

近期他們還推出了真空包裝湯底可以帶回家享用

到店購買還有優惠價格~~~ 

現在天氣也漸漸變冷吃鍋真的好暖活，如果你也喜歡胡椒豬肚雞

真的要來蒸主流喝喝看他們的胡椒豬肚雞鍋~~~

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦

店家資訊

蒸主流胡椒豬肚雞鍋

地址:  桃園市大園區菓林路19號

電話: 03 383 9388

營業時間: 週一~週日11:00-14:00(假日到14:30)

                17:00-23:00(最後接單為22:00)

                (週四公休)

臉書: https://www.facebook.com/jhengjhuliou/  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

文章標籤
蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 蒸煮流 桃園大園美食 菓林美食 菓林夜市 桃園鍋物 大園鍋物 桃園大園鍋物 大園美食 桃園美食 胡椒豬肚雞 桃園聚餐 大園聚餐 菓林聚餐 大園個人鍋物 菓林個人鍋物 菓林火鍋
創作者介紹
創作者 勺勺 的頭像
勺勺

勺勺吃喝玩樂

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

[ 桃園食記 ] 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋｜桃園好喝胡椒豬肚雞推薦 ｜桃園大園聚餐餐廳推薦
相關商家

蒸煮流胡椒豬肚雞鍋

phone
place桃園市大園區菓林19號
4.73 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.67
CP值
4.67
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up