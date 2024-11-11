天氣越來越冷，就要喝熱呼呼的湯來暖暖胃~勺勺要來推薦桃園大園美食

位於在大園菓林夜市旁的蒸煮流胡椒豬肚雞鍋，是勺勺超愛的鍋物餐廳

他們胡椒豬肚雞鍋是必點招牌鍋物，

湯頭呈現乳白色，還飄散白胡椒的香氣，喝起來很溫醇不嗆辣，冷天還能養胃

喜歡喝香濃系湯底的朋友超推薦蒸煮流胡椒豬肚雞鍋，你們一定會喜歡!!!

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蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 菜單

店內人氣招牌"胡椒豬肚雞鍋"，還有麻辣鍋、鴛鴦鍋可以選擇

麻辣鍋底4人以上不收鍋底費，鴨血、豆腐無限續

套餐價格是選擇鍋底+套餐價格計價，例:豬肚鍋680+兩人套餐650

蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 個人鍋物

蒸煮流還有提供個人鍋物系列，價格155元起

蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 環境介紹

用餐空間分為1、2樓，聚餐還有包廂空間

店內提供個人桌、4人桌、6人桌與大圓桌

(2樓空間照片取自於店家臉書)

付費停車場

店家隔壁就有停車場超級方便，消費滿1000元折抵1小時

蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 餐點介紹

這次我們點了鴛鴦鍋(胡椒豬肚雞、麻辣鍋)、黑豬胸腹肉、Prime嫩肩牛

海鮮拼盤、綜合蔬菜盤、菌菇拼盤、手工花枝丸、千張豆腐、蒸煮麵

鯛魚煲仔飯

自助醬料區

可自行調配醬料，可依照自己喜好來調製

不過鍋底都很夠味，我個人是不加醬料了

蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 | 湯底介紹

胡椒豬肚雞鍋

濃郁胡椒豬肚雞鍋是很適合秋冬溫補的，口感非常濃厚，白胡椒香氣十足

湯底料加入中藥材、上等烏骨雞、帶骨雞肉以及豬肚一同熬製8小時

雞肉燉的很軟，肉質也很嫩

其實我不太敢吃豬肚，但是他們家的豬超好吃的，口感Q彈有嚼勁

最重要是完全沒腥味

蒸煮流麻辣鍋

蒸煮流的麻辣鍋辣、麻、煮任何食材都超香

鍋底的豆腐與鴨血也很入味，吸附滿滿的麻辣湯汁

咬下一口真的會爆汁 (小心食用以免燙嘴)

而且還可以無限續

Prime 嫩肩牛

口感紮實、脂肪低，涮至粉色即可夾起入口

多汁鮮美，還有濃郁的牛肉味

超大一片超級爽~~

黑豬胸腹肉

油脂均勻，口感飽滿香甜，使用黑豬肉不會有豬腥味，我很喜歡

吃起來肉質軟嫩不乾澀，不喜歡太多油脂的朋友也接受

海鮮拼盤

超新鮮的海鮮拼盤，有白蝦、蛤蠣、鱸魚，新鮮度肉眼所見

蛤蠣顆顆飽滿鮮甜，煮在胡椒豬肚雞鍋底讓湯頭更加鮮甜、有層次

白蝦肉質不軟爛，吃起來也很彈牙

新鮮鱸魚Neo一口接一口，他個人就包辦了半份

鱸魚肉質細緻鮮甜，孩子吃的津津有味

綜合蔬菜盤

季節食蔬，可以品嚐多種蔬菜，玉米也很甜

菌菇拼盤

手工花枝丸

吃起來跟一般花枝丸真的差很多耶!!每一顆都能吃到Q彈花枝

口感香甜多汁，煮在麻辣鍋超對味~~

ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的花枝丸勺勺吃了兩顆都覺得不夠~

千張豆腐皮

吃火鍋必點的千張豆腐皮，涮入鍋中3秒即可夾起\

吸飽濃郁的湯汁超讚的!!!

蒸煮麵

口感滑順喜歡吃辣的朋友可以放入麻辣鍋裡

鯛魚煲仔飯

每日限量，需先預訂的鯛魚煲仔飯，現場點製作需要40分鐘，建議前往先訂購

濃郁的鯛魚香氣配上鹹甜鹹甜的醬汁，上面還有雞蛋絲

食用前先均勻攪拌，讓醬汁與堡仔飯完美融合

這鍋鯛魚煲仔飯也是Neo的愛，吃完還會說我還要呢!!!

蒸主流胡椒豬肚雞鍋 | 用餐心得

蒸主流胡椒豬肚雞鍋是我回訪數次的餐廳，因為他們的湯頭真的太好喝了

溫醇的湯頭不會嗆辣，口味也恰到好處，第一次去的時候就愛上了!!!

近期他們還推出了真空包裝湯底可以帶回家享用

到店購買還有優惠價格~~~

現在天氣也漸漸變冷吃鍋真的好暖活，如果你也喜歡胡椒豬肚雞

真的要來蒸主流喝喝看他們的胡椒豬肚雞鍋~~~

店家資訊

蒸主流胡椒豬肚雞鍋

地址: 桃園市大園區菓林路19號

電話: 03 383 9388

營業時間: 週一~週日11:00-14:00(假日到14:30)

17:00-23:00(最後接單為22:00)

(週四公休)

臉書: https://www.facebook.com/jhengjhuliou/