發現平日往宜蘭跑~完全不用怕塞車耶

雖然我是宜蘭人，但我也超怕塞車的

塞車真的超可怕！要嘛就是怕想上廁所，要嘛就是怕想睡覺

但平日往宜蘭走，真的不用擔心這件事

請大家多多益善(?)

九號咖啡石城館

地址:宜蘭縣頭城鎮石城路19號之6

電話:03-9699569

營業時間: 10:00~17:00

開車請導航：九號咖啡石城館停車場

粉絲頁：https://www.facebook.com/No9Cafeshicheng/

二樓採《線上預約制》《恕無法指定座位》

※ 2人桌 / 500元 、四人桌/1000元、六人桌/1500元為每桌低消規定。

****低消計費方式以”桌“計價 / 不計算人頭哦!!

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哈哈~講得我好像是宜蘭大使一樣

但宜蘭真的很Chill，就算帶寵物也很ok

這一天我們跑到宜蘭去啦~

戴比就是標準的上車睡覺，下車放空的代表

而且上車一定要睡在我腿上~害我都不敢亂動

我們這次有先預訂九號咖啡石城館二樓

記得~若想要坐二樓看美美的海景

一定要先訂位唷！沒有訂位坐不到

如果沒有訂位，臨時想要用餐就是只能現在排一樓的位子

而且二樓不是有預訂的客人，是無法上樓參觀的唷

我想這應該就是九號咖啡想要給二樓客人一個舒適的用餐空間吧？

二樓真的很美~這個海景真的超級美的

索拉在袋子裡頭往外看，超級無敵可愛的~~~

當然我一定不能錯過這麼漂亮的美景啦！

一定要留下美美的照片才可以

姐弟倆難得合協~一定要快點按下快門才可以

對了對了！這裡是寵物友善餐廳

只要寵物不落地即可~

所以我也幫我的帥兒子拍了很多帥氣照片

姐姐戴比就不給力啦！不太願意被拍~

跟媽媽一樣只想要放空享受貓生.....

陽光灑進來的感覺真的很美

是不是超級美？

我都忍不住想要睡了~((其實是奶爸拍不好！哈))

來這裡用餐，真的可以拍美美的照片~

超級賞心悅目的

除了點飲料外，我覺得9號咖啡的炸物拼盤也很值耶

有三種：魚肉、雞柳條、花枝丸，而且魚肉是我愛的白帶魚！超級好吃

單吃比較沒有什麼味道可以沾著他們附的醬一起吃

炸物蠻好吃的！海鮮很新鮮所以我覺得炸物拼盤很可以~

雞柳條就是我們平常吃的那種檸檬雞柳條

我個人還蠻愛的！

可能我太愛炸物了！我真的覺得這個炸物拼盤超級划算

這個花枝丸的口感很Q彈耶！

而且超級札實的！

沒有沾醬就很好吃了說....

對了！他們家的醬料有一點點泰式的感覺

跟海鮮超級對味~

而且他們家的炸物拼盤裡還有白帶魚

我一整個超級愛！不准許錯過啊

這裡真的很舒服~

若是平日來！真的不用人擠人

又可以看到美麗的海景~超級推