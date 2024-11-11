113. 7. 17 (三) 知花樂

七月份是閨蜜雪莉的生日月，一起吃飯約會兼慶生是很重要的行程

雖然我總是龜速寫文，但仍想要記錄美好的時刻

位於捷運芝山站附近的「知花樂」是我收藏已久的名單

行前討論時，小齊也覺得這裡很適合我們約會

一推開門忍不住驚呼，真的好美啊！

目前的主題是紫藤花園，是老闆親手佈置的，每隔一段時間就會更新主題

數大就是美，雖然是假花，依舊美得令人讚嘆

每一區座位都被紫藤花包圍著，彷彿置身紫色花園中

這天小齊特別排休假跟我們約會，真是太感動了

名符其實的網美咖啡廳，賞心悅目讓用餐心情更愉快

花若盛開，蝴蝶自來

浪漫唯美，快門停不了...

老闆娘特別規劃的拍照區，用心程度100分

除了紫藤花背景，還提供拍照道具，人人都可以拍出專屬網美照

雪莉從小齊讀國小看著他長大，現在的合照更像"偽情侶照"

拍完照，我們的餐點也陸續上桌了

經典班尼迪克蛋早午餐 $380

份量十足又豐盛的早午餐盤，視覺味覺一次滿足

舒肥雞青醬義大利麵 $290

青醬濃郁可口，搭配鮮嫩舒肥雞好吃極了！

西班牙海鮮燉飯 $330

滿滿的海鮮讓小齊吃得津津有味

熱拿鐵 $130

餐後稍作休息，再請服務生送上我們預訂的季節限定雙人午茶

首先上桌的是四層午茶架，由下而上依序拍餐點特寫照

墨西哥酪梨鮮蝦餅 / 培根蔬菜焗烤法棍 (鹹食)

紫薯芋泥蒙布朗

紫晶藍莓花塔

紫蝶花葡萄馬卡龍 / 藍莓餅乾

萊姆葡萄司康 / 瑪德蓮

明太子山藥海苔酥 / 藍莓慕斯脆脆杯

星空棉花糖葡萄氣泡飲

洛神花茶

MF夢幻下午茶雙人套餐 $1480

店家貼心附上午茶品項介紹，餐點內容比我們預期還要多

幸好有小齊幫忙解決，若只有我們兩人肯定吃不完

紫色系夢幻午茶令人陶醉，是一場美好的視覺饗宴

獻給我最愛的閨蜜雪莉～祝福妳天天快樂、平安健康

我沒有親姐妹，從小我就很羨慕同學有姐姐可以分享祕密

感謝老天讓我認識妳，情同姐妹的我們互相扶持、鼓勵、分享喜怒哀樂...

志同道合的我們也喜歡一起吃喝玩樂，人生旅途因為有妳變得更多采多姿

我的小情人一轉眼就長大了，看到你在職場發揮所長，令我非常欣慰

最愛你品嚐美食的模樣，從小到大都是"吃貨"無誤

當時捷運中山站商圈有迪士尼主題裝置，結束午茶我們一起踩點趣

互動藝術裝置可以擺POSE融入其中，畫面生動有趣

充實快樂的一天，至今仍回味無窮...

＜知花樂＞台北市士林區福國路47巷2號

(02) 2836 - 1369 營業時間10:00～21:00

捷運芝山站1號出口，步行約5分鐘

FB粉絲頁：Mystique de flora丨知花樂

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