113. 7. 17 (三) 知花樂
七月份是閨蜜雪莉的生日月，一起吃飯約會兼慶生是很重要的行程
雖然我總是龜速寫文，但仍想要記錄美好的時刻
位於捷運芝山站附近的「知花樂」是我收藏已久的名單
行前討論時，小齊也覺得這裡很適合我們約會
一推開門忍不住驚呼，真的好美啊！
目前的主題是紫藤花園，是老闆親手佈置的，每隔一段時間就會更新主題
數大就是美，雖然是假花，依舊美得令人讚嘆
每一區座位都被紫藤花包圍著，彷彿置身紫色花園中
這天小齊特別排休假跟我們約會，真是太感動了
名符其實的網美咖啡廳，賞心悅目讓用餐心情更愉快
花若盛開，蝴蝶自來
浪漫唯美，快門停不了...
老闆娘特別規劃的拍照區，用心程度100分
除了紫藤花背景，還提供拍照道具，人人都可以拍出專屬網美照
雪莉從小齊讀國小看著他長大，現在的合照更像"偽情侶照"
拍完照，我們的餐點也陸續上桌了
經典班尼迪克蛋早午餐 $380
份量十足又豐盛的早午餐盤，視覺味覺一次滿足
舒肥雞青醬義大利麵 $290
青醬濃郁可口，搭配鮮嫩舒肥雞好吃極了！
西班牙海鮮燉飯 $330
滿滿的海鮮讓小齊吃得津津有味
熱拿鐵 $130
餐後稍作休息，再請服務生送上我們預訂的季節限定雙人午茶
首先上桌的是四層午茶架，由下而上依序拍餐點特寫照
墨西哥酪梨鮮蝦餅 / 培根蔬菜焗烤法棍 (鹹食)
紫薯芋泥蒙布朗
紫晶藍莓花塔
紫蝶花葡萄馬卡龍 / 藍莓餅乾
萊姆葡萄司康 / 瑪德蓮
明太子山藥海苔酥 / 藍莓慕斯脆脆杯
星空棉花糖葡萄氣泡飲
洛神花茶
MF夢幻下午茶雙人套餐 $1480
店家貼心附上午茶品項介紹，餐點內容比我們預期還要多
幸好有小齊幫忙解決，若只有我們兩人肯定吃不完
紫色系夢幻午茶令人陶醉，是一場美好的視覺饗宴
獻給我最愛的閨蜜雪莉～祝福妳天天快樂、平安健康
我沒有親姐妹，從小我就很羨慕同學有姐姐可以分享祕密
感謝老天讓我認識妳，情同姐妹的我們互相扶持、鼓勵、分享喜怒哀樂...
志同道合的我們也喜歡一起吃喝玩樂，人生旅途因為有妳變得更多采多姿
我的小情人一轉眼就長大了，看到你在職場發揮所長，令我非常欣慰
最愛你品嚐美食的模樣，從小到大都是"吃貨"無誤
當時捷運中山站商圈有迪士尼主題裝置，結束午茶我們一起踩點趣
互動藝術裝置可以擺POSE融入其中，畫面生動有趣
充實快樂的一天，至今仍回味無窮...
＜知花樂＞台北市士林區福國路47巷2號
(02) 2836 - 1369 營業時間10:00～21:00
捷運芝山站1號出口，步行約5分鐘
FB粉絲頁：Mystique de flora丨知花樂