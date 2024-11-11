為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 捷運芝山。知花樂 Mystique de flora (夢幻網美咖啡廳)

捷運芝山。知花樂 Mystique de flora (夢幻網美咖啡廳)

知花樂 紫藤花 網美咖啡廳 捷運芝山
2024-11-11 13:12:00 文字：齊媽
share
齊媽

齊媽

113. 7. 17  (三)                                     知花樂

捷運芝山。知花樂

七月份是閨蜜雪莉的生日月，一起吃飯約會兼慶生是很重要的行程

雖然我總是龜速寫文，但仍想要記錄美好的時刻

捷運芝山。知花樂

位於捷運芝山站附近的知花樂是我收藏已久的名單

行前討論時，小齊也覺得這裡很適合我們約會

捷運芝山。知花樂

一推開門忍不住驚呼，真的好美啊！

目前的主題是紫藤花園，是老闆親手佈置的，每隔一段時間就會更新主題

捷運芝山。知花樂

數大就是美，雖然是假花，依舊美得令人讚嘆

捷運芝山。知花樂

捷運芝山。知花樂

每一區座位都被紫藤花包圍著，彷彿置身紫色花園中

捷運芝山。知花樂

這天小齊特別排休假跟我們約會，真是太感動了

捷運芝山。知花樂

名符其實的網美咖啡廳，賞心悅目讓用餐心情更愉快

捷運芝山。知花樂

花若盛開，蝴蝶自來

捷運芝山。知花樂

浪漫唯美，快門停不了...

捷運芝山。知花樂

老闆娘特別規劃的拍照區，用心程度100分捷運芝山。知花樂 Mystique de flora (夢幻

捷運芝山。知花樂

捷運芝山。知花樂

除了紫藤花背景，還提供拍照道具，人人都可以拍出專屬網美照

捷運芝山。知花樂

雪莉從小齊讀國小看著他長大，現在的合照更像"偽情侶照"捷運芝山。知花樂 Mystique de flora (夢幻捷運芝山。知花樂 Mystique de flora (夢幻

拍完照，我們的餐點也陸續上桌了

捷運芝山。知花樂

經典班尼迪克蛋早午餐  $380

份量十足又豐盛的早午餐盤，視覺味覺一次滿足

捷運芝山。知花樂

舒肥雞青醬義大利麵  $290

青醬濃郁可口，搭配鮮嫩舒肥雞好吃極了！

捷運芝山。知花樂

西班牙海鮮燉飯  $330

滿滿的海鮮讓小齊吃得津津有味

捷運芝山。知花樂

熱拿鐵  $130

捷運芝山。知花樂

餐後稍作休息，再請服務生送上我們預訂的季節限定雙人午茶

首先上桌的是四層午茶架，由下而上依序拍餐點特寫照

捷運芝山。知花樂

墨西哥酪梨鮮蝦餅 / 培根蔬菜焗烤法棍  (鹹食)

捷運芝山。知花樂

紫薯芋泥蒙布朗

捷運芝山。知花樂

紫晶藍莓花塔

捷運芝山。知花樂

紫蝶花葡萄馬卡龍 / 藍莓餅乾

捷運芝山。知花樂

萊姆葡萄司康 / 瑪德蓮

捷運芝山。知花樂

明太子山藥海苔酥 / 藍莓慕斯脆脆杯

捷運芝山。知花樂

星空棉花糖葡萄氣泡飲

捷運芝山。知花樂

洛神花茶

捷運芝山。知花樂

MF夢幻下午茶雙人套餐  $1480

店家貼心附上午茶品項介紹，餐點內容比我們預期還要多

幸好有小齊幫忙解決，若只有我們兩人肯定吃不完

捷運芝山。知花樂

紫色系夢幻午茶令人陶醉，是一場美好的視覺饗宴

獻給我最愛的閨蜜雪莉～祝福妳天天快樂、平安健康

捷運芝山。知花樂

我沒有親姐妹，從小我就很羨慕同學有姐姐可以分享祕密

感謝老天讓我認識妳，情同姐妹的我們互相扶持、鼓勵、分享喜怒哀樂...

志同道合的我們也喜歡一起吃喝玩樂，人生旅途因為有妳變得更多采多姿

捷運芝山。知花樂

捷運芝山。知花樂

我的小情人一轉眼就長大了，看到你在職場發揮所長，令我非常欣慰

最愛你品嚐美食的模樣，從小到大都是"吃貨"無誤台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

捷運芝山。知花樂

捷運芝山。知花樂

當時捷運中山站商圈有迪士尼主題裝置，結束午茶我們一起踩點趣

捷運芝山。知花樂

捷運芝山。知花樂

捷運芝山。知花樂

互動藝術裝置可以擺POSE融入其中，畫面生動有趣

捷運芝山。知花樂

捷運芝山。知花樂

充實快樂的一天，至今仍回味無窮...

 

＜知花樂＞台北市士林區福國路47巷2號

(02) 2836 - 1369    營業時間10:00～21:00

捷運芝山站1號出口，步行約5分鐘

FB粉絲頁：Mystique de flora丨知花樂

 

 
文章標籤
知花樂 Mystique de flora 網美咖啡廳
創作者介紹
創作者 齊媽 的頭像
齊媽

齊媽愛的記事簿

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#紫藤花
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

宜蘭|| 網美打卡點 頭城寵物友善餐廳 無敵海景非常Chill 九號咖啡石城館 2F預約制落地窗海景座位區
相關商家

Mystique De Flora丨知花樂

phone02-28361369
place台北市士林區福國路47巷2號
3.88 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.75
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.75
CP值
3.75
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up