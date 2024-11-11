除了逛觀光工廠和南方澳漁港還有很多地方好玩喔！

蘇澳位於宜蘭縣南部，是一個充滿魅力的旅遊勝地。這裡最著名的景點之一是蘇澳冷泉，夏季吸引了大量遊客前來消暑。除了冷泉，蘇澳還有許多美食小吃，如鮮肉小籠包、阿賽喇冰、阿英小吃部的魚雜和合豐天津蔥抓餅。這些在地美食不僅價格實惠，還能讓你品嚐到最地道的宜蘭風味。來蘇澳旅遊，不僅能享受自然美景，還能大快朵頤，絕對是一次難忘的旅行體驗。

珊瑚法界

珊瑚法界博物館是一座小型的家庭式博物館，紀錄著台灣珊瑚的輝煌歷史。它於1999年1月23日開幕，由南方澳著名的珊瑚雕刻家賴榮興先生創立，博物館的名稱「法界」是由靈鷲山創辦人心道法師所命名，旨在通過珊瑚的佛教藝術創作來體現宗教與佛法的真實世界，它展示了許多精彩的珊瑚作品，並以南方澳在地文化和濃濃人情讓來訪旅客感受這裡的氛圍。

珊瑚法界在做什麼？ 博物館共有三層樓：

1樓：珊瑚咖啡館及相關解說

2樓：精工手作體驗區，這裡提供各種金工體驗課程，讓訪客可以親手製作屬於自己的金工飾品。

3樓：典藏珊瑚藝術館，主要收藏展出館長數十年寶石珊瑚精雕刻創作的作品。

珊瑚法界聯絡資訊

珊瑚法界博物館(預約)

評分： / 4.3

/ 4.3 地址：270台灣宜蘭縣蘇澳鎮南安路220號( 地圖 )

電話：03 996 3355

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 休息,

星期三: 10:00 – 12:00,

星期四: 10:00 – 12:00,

星期五: 10:00 – 12:00,

星期六: 10:00 – 12:00,

星期日: 休息

星期一: 休息, 星期二: 休息, 星期三: 10:00 – 12:00, 星期四: 10:00 – 12:00, 星期五: 10:00 – 12:00, 星期六: 10:00 – 12:00, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

南方澳的珊瑚產業曾是全球珊瑚產業史上最光耀的一頁，由於台灣周遭海域有全世界相當少數的寶石珊瑚，盛產的珊瑚原料在質地上非常細緻，色階豐富完整，產量更是高居全球之冠。

南方澳的珊瑚產業始於日治時期，當時日本漁民在台灣海域發現了豐富的珊瑚資源，在民國60-70年代，南方澳的珊瑚產量佔世界80%，當時有約300多艘漁船在此打撈珊瑚。這些珊瑚經過加工後，成為高價值的寶石珊瑚，並出口到世界各地。然而，隨著過度採集和環境保護意識的提升，台灣政府在民國98年起對珊瑚漁業實施嚴格的管理和監管，目前已不再發照給採珊瑚船，不過我們仍然可以在南方澳港口看到現有僅存的珊瑚船蹤跡。

說到這邊我們有個疑問，珊瑚不是保育類的嗎？為什麼可以採呢？

目前接手經營的館長兒子說，用來製作珊瑚雕刻以及飾品的珊瑚和保育類珊瑚礁不一樣，並且珊瑚飾品主要的珊瑚品種包括紅珊瑚、桃紅珊瑚、粉紅珊瑚、白珊瑚和沙丁珊瑚。這些珊瑚大多生長在深海中，水深約在110至800米之間，和我們潛水看的珊瑚礁是不同的，也需要特殊的工具才能『釣珊瑚』。

因為珊瑚產業的盛行，蘇澳一帶老一輩的彌月禮、嫁妝、手尾錢等，常常會用珊瑚，以前珊瑚加工業就會接到來自左鄰右舍拿來，請店家幫忙裁切要分給子孫的珊瑚，以當時來說是越紅越值錢，不過歐洲也有一陣子流行過白珊瑚。

聽完解說後，我們來到三樓參觀館長珍藏的藝術創作，這也是我第一次看到珊瑚雕刻，簡直大開眼界！

和過去看過的木雕、石雕、玉雕不同，因為珊瑚質地較軟也可以雕刻的更精細，認真仔細看的話甚至可以看到每一尊人物或佛像都有雙眼皮呢！

珊瑚雕刻的主流是以佛、道教的故事為內容，不過館長也有發揮自己的巧思創意刻了一些不一樣的珊瑚雕刻，推薦大家可以去細細品味一下，看看這些精細又神奇的珊瑚創作品。

精工手作DIY體驗

除了參觀珊瑚，我們今天還預約了精工戒指DIY體驗，館長先拿了一枚珊瑚戒指的完成品給我們看，表示因為當地居民家中蠻多有一些零碎的珊瑚收藏，可以帶來協助他們製作成珊瑚飾品，讓傳家珊瑚有另一種保存方式。

不過我們沒有珊瑚，而且珊瑚戒指的製作包含到鑲嵌工藝，需要花費較多的時間，我們就簡單體驗個銀戒製作吧！

我和阿寶結婚的時候就有體驗過戒指的精工手作，上次製作銅戒，這次體驗的是銀戒。

金屬製作飾品最重要的一環就是『燒』，用火焰讓金屬變軟才能依照我們的需求製作成想要的樣子，這個過程會不斷重複，如果小朋友要體驗的話最好是大人也一起幫忙喔！

現場也有提供英文字母和數字，可以刻在自己的戒指上，看是要刻名字或紀念日都可以。

經過一系列製作戒指的前段手續後，就可以把多餘的部分切割下來，這部份也是有點危險的，要小心自己手的安全。

全部製作完後就是打磨啦！到這邊就差不多完工了，最後館長會幫忙做戒指的細磨和清潔，我們只要到樓下喝咖啡聊天等待就可以了。

自己手工做的戒指和買來的就是很不一樣，充滿了獨一無二的手工感，還有滿滿的紀念價值！重點是珊瑚法界的戒指都不貴，我們做的銀戒一只800元，烏比莫斯環也只要1000元而已，比起北部的精工體驗便宜很多呢！

阿寶說現在已經有銀和銅，就差一個金了，看阿寶啥時要買嘿！

蘇澳冷泉公園

▲上次來的照片

蘇澳冷泉位於宜蘭縣蘇澳鎮，是世界上少數幾個冷泉之一，另一處在義大利。蘇澳冷泉的水溫常年維持在22度左右，屬於低溫碳酸泉。這裡的泉水無色無臭，水質清澈透明，並且池底不斷冒出潔細的氣泡，彷彿浸泡在無糖的汽水裡。 蘇澳冷泉公園內設有大眾池和個人湯屋，適合不同需求的遊客。

蘇澳冷泉公園聯絡資訊

蘇澳冷泉公園

評分： / 3.8

/ 3.8 地址：270台灣宜蘭縣蘇澳鎮冷泉路6之4號( 地圖 )

電話：03 996 0645

營業時間

星期一: 09:00 – 20:00,

星期二: 09:00 – 20:00,

星期三: 09:00 – 20:00,

星期四: 09:00 – 20:00,

星期五: 09:00 – 20:00,

星期六: 09:00 – 20:00,

星期日: 09:00 – 20:00

星期一: 09:00 – 20:00, 星期二: 09:00 – 20:00, 星期三: 09:00 – 20:00, 星期四: 09:00 – 20:00, 星期五: 09:00 – 20:00, 星期六: 09:00 – 20:00, 星期日: 09:00 – 20:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

蘇澳冷泉公園在2024年更換委外經營單位，整個收費和硬體和之前略有不同，我們來這天剛好又是天氣變涼的時候，因此大眾池區已經關閉，剩下湯屋可以選擇。

免費泡腳池

如果沒有想要泡澡只是想泡泡腳的話，可以在中庭這邊的泡腳池泡一下，或到附近的阿里史冷泉泡也可以。

VIP湯屋

兩個人的話蠻推薦可以使用VIP湯屋，湯屋和大眾池最大的不同是有提供熱水，如果不想單純泡冷泉還可以泡一下熱湯，有兩個水龍頭的就是熱湯池。

頂級湯屋

頂級湯屋和VIP湯屋的差別在…空間大非常多，就冷泉公園這邊的工作人員說，頂級湯屋最多泡過12個人，簡直就可以在裡面開趴了呀！

頂級湯屋同樣有冷池和熱池，空間相較於VIP湯屋大上許多，蠻適合三五好友一起來泡的，冬天的話如果只泡熱湯一個小家庭也夠了。

之前我們就介紹過蘇澳冷泉，泡下去的感覺和泡冷水不太一樣，而且蘇澳冷泉有氣泡，可以看到皮膚上有一顆顆小小的氣泡顆粒，聽在地人說夏天來泡一下可以涼爽一整天呢！

如果不想泡冷泉也可以泡一泡熱湯，這樣就算冬天來也可以快樂的享受大池泡澡的樂趣。

除了湯池之外還有烤箱可以使用，冷池泡一泡感覺冷了進去烤一烤出個汗，然後出來再繼續泡，根本就不用去三溫暖了。

泡完冷泉之後可以在一樓的販賣部買點吃的或飲料，他們的冰釀咖啡還蠻好喝的喔！

溫飽鮮肉小籠湯包

蘇澳溫飽鮮肉小籠湯包是宜蘭縣蘇澳鎮的一道地方特色美食。他們的湯包以其皮薄肉多、鮮美多汁而聞名，內餡選用在地三星蔥和溫體豬後腿肉，搭配老母雞高湯熬製的皮凍，讓每一口都是爆漿的美味。店家的辣醬也非常受歡迎，許多顧客甚至會購買帶回家。

溫飽鮮肉小籠湯包聯絡資訊

溫飽鮮肉小籠湯包-蘇澳冷泉必吃十大美食

評分： / 5

/ 5 地址：270台灣宜蘭縣蘇澳鎮新市路37之1號( 地圖 )

電話：0989 625 755

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 07:30 – 16:30,

星期三: 07:30 – 16:30,

星期四: 07:30 – 16:30,

星期五: 07:30 – 16:30,

星期六: 07:30 – 16:30,

星期日: 07:30 – 16:30

星期一: 休息, 星期二: 07:30 – 16:30, 星期三: 07:30 – 16:30, 星期四: 07:30 – 16:30, 星期五: 07:30 – 16:30, 星期六: 07:30 – 16:30, 星期日: 07:30 – 16:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

冷泉公園附近有個市場，大部分店家都是營業到中午，如果下午想要吃點東西的話，這間溫飽鮮肉小籠湯包還蠻推薦的。我也是朋友介紹我來吃吃看，聽說他們的湯包很厲害呢！

我們今天來了四個人，決定點兩籠一起吃，剛蒸好的小籠包看起來很飽滿像是厚皮小籠包那種，不過一上桌就恢復成我們常看到的湯包的樣子。

本來我並不是很愛這種湯包，但咬下去爆汁的那一刻…我覺得也還挺好吃的耶！湯包皮薄餡多，主要是肉質紮實，並且整體吃起來很香不會太油膩，會越吃越涮嘴那種。

▲為了這張流湯照片阿寶戳了5.6顆湯包

雖然是皮薄的湯包，他們的皮咬起來也稍微有點Q度，不會感覺爛爛的。

飲料部分可以點紅茶、鮮奶茶和冰糖銀耳，就是配小籠湯包的飲料還不錯這樣。

另外不要錯過的是他們的自製辣椒醬，配上湯包更開胃了！

阿賽喇冰

蘇澳阿賽喇冰是位於台灣宜蘭縣蘇澳鎮的一家百年老店，以其手打綿綿冰聞名。這家店最初由老闆的祖父以挑著扁擔沿路叫賣的方式開始，後來發展成為南方澳漁港旁的固定攤位。阿賽喇冰提供多種口味的手打冰和剉冰，其中芒果牛奶冰和招牌三花冰是顧客的最愛。這家店不僅是當地居民的記憶，也成為遊客必訪的美食地標。

阿賽喇冰聯絡方式

宜蘭南方澳百年老店阿賽喇冰Asai shaved ice 黑糖刨冰（南方澳金媽祖廟口手打綿綿冰）蘇澳必吃/南方澳海鮮

評分： / 4.5

/ 4.5 地址：270台灣宜蘭縣蘇澳鎮江夏路12號靠港口( 地圖 )

電話：03 996 9063

營業時間

星期一: 10:00 – 20:00,

星期二: 10:00 – 20:00,

星期三: 10:00 – 20:00,

星期四: 10:00 – 20:00,

星期五: 10:00 – 20:00,

星期六: 10:00 – 20:30,

星期日: 10:00 – 20:30

星期一: 10:00 – 20:00, 星期二: 10:00 – 20:00, 星期三: 10:00 – 20:00, 星期四: 10:00 – 20:00, 星期五: 10:00 – 20:00, 星期六: 10:00 – 20:30, 星期日: 10:00 – 20:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

阿賽喇冰光聽到名稱一定覺得很奇怪，什麼是喇冰？朋友推薦我的時候我也很莫名其妙，但聽說是蘇澳在地有名的冰店，還是一定要吃一下的。

我們點好後，老闆拿個小臉盆開始裝料然後剉冰，看到這邊我超級多問號，為什麼是拿臉盆不是拿盤子或碗？

接下來我就知道為什麼了…

老闆把冰和料在小臉盆裡面攪拌，原來是這樣啊！台語的攪拌就是『喇』，喇冰意思是把冰和料都和再一起，有點像是基隆廟口綿綿冰的感覺。

我們今天點了招牌三花冰和李鹹冰，都是外面沒看過的，就來吃吃看囉！

三花冰是花生醬、花豆、花生粒組成所以叫三花，吃起來有濃濃的花生香氣，還有硬花生的顆粒感，很香濃又好吃，不過熱量應該也挺…可觀的。

李鹹冰其實就是蜜餞冰，近年宜蘭有很多名產，可能大家比較不記得宜蘭從以前出名的就是蜜餞，我小時候跟遊覽車到宜蘭還會特別去蜜餞工廠大採購。李鹹冰吃起來就是酸酸甜甜又帶點鹹的蜜餞味，蠻適合天熱的時候來一份，很清爽又消暑。

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哪哪麻的心得

我覺得探訪了蘇澳兩次，這邊真的像是一個隱藏版的寶藏區，不是只有到南方澳漁港去吃海鮮而已，還有很多在地特色和小吃可以來逛逛吃東西，這次沒有去看珊瑚媽祖廟有點可惜，之後有機會再到蘇澳去走走逛逛囉！

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