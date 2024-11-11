宜蘭蘇澳一日遊這樣玩！蘇澳必吃美食鮮肉小籠湯包 〉超刺激越野沙灘車體驗 & 海陸烤肉大餐 〉蘇澳冷泉湯屋「冷熱雙泉」 & 海鮮蒸籠美食！

宜蘭蘇澳景點好多好好玩，特別整理出蘇澳一日遊行程，很適合週休二日來趟輕旅行！最新啟用的蘇澳冷泉湯屋，頂級日式湯屋可以享受蘇澳冷泉和溫泉，泡湯完享用超浮誇海鮮蒸籠好滿足！還有露境東岳超刺激親子沙灘車體驗和海陸烤肉大餐！蘇澳必吃美食溫飽鮮肉小籠湯包，爆汁湯包吃過一次就會上癮！好吃好玩好好拍的蘇澳一日遊快跟著晨晨喬喬玩起來！

◆ 蘇澳一日遊 第一站 ∣溫飽鮮肉小籠湯包

蘇澳必吃美食就在「溫飽鮮肉小籠湯包」！溫飽鮮肉小籠湯包最大特色就是每顆湯包都會「爆漿」超級多汁！老闆娘每天手工現包新鮮湯包，從餅皮到內餡通通自己來，內餡選用溫體豬後腿肉，特別降低肥瘦比例，不油膩好好吃！手工桿製的湯包餅皮好薄好薄，超越黃金18折的功夫感受得到老闆娘的用心！敢吃辣的朋友推薦一定要加溫飽自製的辣椒醬，香辣滋味一級棒！

【溫飽鮮肉小籠湯包】

地址：宜蘭縣蘇澳鎮新市路37-1號

溫飽鮮肉小籠湯包位於蘇澳冷泉附近，手工湯包每日限量供應，大部分遊客都喜歡先來吃湯包，再去蘇澳冷泉走走。

有內用座位。

老闆娘堅持每天手工製作湯包，從餅皮到內餡都不假手他人，因為老闆娘的女兒愛吃湯包，所以老闆娘在原料和製作上很講究天然和原味，讓顧客吃得安心又健康！

超美的湯包，老闆娘的功夫太厲害了！

老闆娘說剛蒸好的湯包會像氣球一樣鼓起來，超可愛！

美味的鮮肉小籠湯包上桌啦！

晨晨喬喬平常還滿挑嘴的，今天居然一人嗑掉一籠湯包，可見有多好吃！！

每顆湯包都會「爆漿」，金黃湯汁是精華，搭配鮮肉湯包一起吃下肚，大滿足！！

敢吃辣的朋友非常推薦一定要試試「溫飽手作辣椒醬」，又香又辣的辣椒醬讓湯包更有層次更好吃了！

紅棗白木耳枸杞飲也很推薦，養顏美容好好喝！

◆ 蘇澳一日遊 第二站 ∣露境東岳 越野沙灘車體驗 & 海陸烤肉大餐

蘇澳一日遊第二站來到南澳「露境東岳」，我們要來挑戰騎越野沙灘車囉！露境東岳是位於宜蘭南澳的露營區，腹地廣大群山環繞風景優美，有大草皮可以搭帳，也有露營拖車、四人帳雨棚、印第安帳可以選擇，還有天然湧泉戲水池可以玩！

來到露境東岳千萬不能錯過超刺激的全地形越野沙灘車體驗，有專業教練指導和帶領，超快感體驗非玩不可！還有全台最快速泰山滑索、獨木舟和SUP立槳可以體驗唷！園區內另有海陸烤肉套餐組可以選購，好吃好玩好過癮！

【露境東岳】

地址：宜蘭縣蘇澳鎮南澳鄉蘇花路五段一巷5-1號

露境東岳營區空間好大好舒服，群山環繞風景好美，這次特地帶晨晨喬喬來挑戰騎越野沙灘車，好期待呀！

騎乘越野沙灘車的報到處就在營本部吧檯。

越野車體驗有幾種車型可以選擇，ATV輕型150c.c. 和 ATV重機300c.c. 可乘坐兩人，UXV重機700c.c. 可乘坐兩人或四人，另外還有教練騎乘的保母車，後座可乘坐四位。

騎乘越野車年齡限制需滿18歲-60歲，UXV副駕年齡限制為3-70歲(UXV副駕可抱3歲以上小朋友)，ATV副駕年齡限制為3-65歲。可以針對自己的需求及條件來選擇適合的越野車。

UXV重機700c.c. 可乘坐 2-4 人。

因為我和把拔都想體驗自己騎乘越野車，所以我們選ATV輕型150c.c.可坐兩人，一大一小騎ATV剛剛好！

正式騎乘越野沙灘車之前，需要先觀看影片了解騎乘越野沙灘車的注意事項。

第一次挑戰騎越野車真的超緊張，教練會先帶領大家在營區草地上練習，確定大家都熟悉操作方式才會出發！

越野沙灘車體驗時間約60分鐘，全程都有專業教練帶領很安心，沿途會經過林道小徑、小溪和礫石路面，一路上顛顛簸簸非常刺激！玩過一次就會上癮！

原來親子也可以體驗騎乘沙灘車，真的超好玩，非常推薦大家來露境東岳挑戰騎越野沙灘車，有專業教練指導和帶領，就算是新手也可以玩得很開心，快來露境東岳留下難忘的回憶吧！

騎完沙灘車肚子好餓，我們決定在露境東岳吃午餐，營區有販售「楊家海鮮王國-海陸烤肉組」，烤肉套餐很澎拜約5-7人份，有「美國CAB無骨牛小排、飛魚卵香腸、五香燒烤肉片、魷魚一夜干、去骨雞腿排、生白蝦、鹹豬肉、雪花牛燒烤片」，附贈「烤肉刷、烤肉爐、木炭、烤肉醬、烤肉網、烤肉夾」，食材和用具通通都準備好了超方便！

左邊兩瓶飲料要特別介紹一下，是露境東岳獨家馬告檸檬汁，酸甜中帶有馬告清香味道，好好喝！

露境東岳有大草皮可以搭帳，也有露營拖車、四人帳雨棚、印第安帳可以選擇，是露營愛好者的首選！

園區內還有天然湧泉戲水池，終年恆溫16度，不用跑到東澳冷泉人擠人，這裡就可以玩的超嗨啦！記得帶換洗衣物唷~

◆ 蘇澳一日遊 第三站 ∣蘇澳冷泉湯屋 冷熱雙泉一次滿足＋海鮮蒸籠美食

提到宜蘭蘇澳，大家第一印象就是蘇澳冷泉，全台唯一天然冷泉就在宜蘭蘇澳！但是你知道嗎？宜蘭蘇澳不只可以泡冷泉，還可以泡溫泉喔！全新開幕的蘇澳冷泉湯屋有冷熱雙泉可以一次滿足兩種享受！蘇澳冷泉湯屋全新推出頂級日式湯屋，超美和風湯屋，有冷泉池和溫泉池雙重享受，還有烤箱三溫暖、獨立衛浴，超舒適空間很適合全家一起泡湯趣！推薦大家泡完湯可以在蘇澳冷泉公園餐廳享用美食，有超浮誇海鮮蒸籠、海鮮鍋燒麵、炒泡麵和各式飲品，吃好玩好大滿足！

【蘇澳冷泉湯屋】

地址：宜蘭縣蘇澳鎮冷泉路6-4號

全世界唯二天然冷泉就在宜蘭蘇澳和義大利威尼斯，如此珍貴的天然冷泉就在宜蘭蘇澳，每到夏天，蘇澳冷泉公園就會有大批遊客前來遊玩，全年均溫22度的天然冷泉，泡完通體舒暢自帶冷氣，超受觀光客喜歡！全新開幕的蘇澳冷泉湯屋不只可以泡冷泉，還能泡溫泉喔！

蘇澳冷泉湯屋就位於蘇澳冷泉公園二樓，湯屋售票處在一樓，購買完湯屋門票後，會有工作人員引導前往二樓湯屋。

二樓湯屋區有管制，泡湯遊客需要有工作人員帶位才能到二樓，色彩繽紛的玻璃光線映照在走廊上，好美好夢幻！

我們選擇的是「頂級湯屋」，湯屋空間超級寬敞，有冷泉池和溫泉池，還有三溫暖烤箱、淋浴區、獨立廁所，大片窗戶加植栽造景，陽光灑落超舒服！

蘇澳冷泉為碳酸氫鈣泉，全年均溫22度超冰涼，碳酸氫鈣泉有促進血液循環、改善心血管健康的效果，泡在冷泉裡會看到肌膚表面出現細小的氣泡，泡完冷泉神精氣爽超過癮，晨晨喬喬超愛冷泉池，一邊泡冷泉一邊打水仗超開心！

溫泉池一樣是碳酸氫鈣泉，碳酸氫鈣泉在22度低溫時是透明的，加熱到42度時因為泉水含鐵，會變成紅色又稱為紅磺泉，溫泉池帶有微微鐵礦味是正常的唷~

頂級湯屋裡有三溫暖烤箱，太享受啦！

梳妝台空間也好大，有鏡子、洗手台和吹風機。

頂級湯屋裡還有獨立廁所很方便。

開放式淋浴空間，有洗沐用品，只要攜帶毛巾浴巾就可以開心泡湯囉！

泡完湯後可以到蘇澳冷泉公園一樓喝咖啡，吃下午茶，假日時還會有街頭藝人表演。

蘇澳冷泉公園一樓的冷泉休憩餐廳有隱藏版美食，快跟著我們一起去瞧瞧吧！

冷泉休憩餐廳用餐空間十分寬敞，室內採光很好，在這裡用餐很愜意！

推薦大家必吃豪華雙人海鮮蒸籠、海鮮鍋燒意麵和海鮮炒泡麵，泡湯完最適合享用大餐了，晨晨喬喬已經迫不及待開動啦！

豪華雙人海鮮蒸籠滿滿海鮮超澎拜，有頂級干貝、鮑魚、鳳螺、海瓜子、白蝦和小卷，蒸煮方式更能吃到海鮮的鮮甜原味！

海鮮炒泡麵的配料好豐富，有鮮蝦、螺肉、肉片和荷包蛋，晨晨喬喬超喜歡！

海鮮鍋燒意麵湯頭超鮮美，有干貝、小卷、海瓜子和白蝦，泡完冷泉吃上一碗熱騰騰的海鮮鍋燒意麵真的太幸福啦！

飲料的品項很豐富，有芒果冰沙、冰釀咖啡、高山冷泡茶、烏梅汁和奶茶等。

原來蘇澳冷泉公園裡有這麼美味的隱藏版美食，一定要收進口袋名單！

◆ 蘇澳一日遊 更多景點看這裡

宜蘭蘇澳還有好多景點好好玩，幫大家整理幾個我自己滿喜歡的親子景點，很適合安排順遊喔！

《 蘇西公園 》

蘇澳第一座親子公園就在這裡，以「花園城市」為設計理念，活化舊有的空地，蘇西公園裡有兩座2層樓高的溜滑梯、攀爬設施、夢幻白色沙坑、盪鞦韆， 離蘇澳冷泉只要5分鐘車程而已。

地址：宜蘭縣蘇澳鎮志成路62號對面(導航搜尋「蘇西社區活動中心」)

點我看更多介紹

《 宜蘭歪歪球 》

超逗趣互動式球類博物館，蘇澳交流道下來1分鐘就到！12種歪歪球關卡等你來挑戰，放大版彈珠台挑戰當地鼠被球打、走進雪花球裡感受夢幻氛圍、西洋劍刺球考驗手眼協調、彈彈籃球挑戰連成一條線，超多另類球球關卡顛覆你的想像！

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路275號

點我看更多介紹

《 蘇東隧道 》

位於宜蘭縣蘇澳鎮的「蘇東隧道」改造為「蘇東隧道自行車停駐廣場」，主要是為了提供自行車友一個暫時休憩的地方，隧道內規畫人車分流步道，有定時的光影投射和賞景平台，更串聯了「白米溪自行車道」和「移山路自行車道」，不論是散步或是騎自行車都好愜意，站在隧道裡還可以感受到涼涼的海風吹拂唷！台鐵舊隧道改造為「超夢幻3D海洋風隧道」，特殊的雙效夜光彩繪，在夜晚開啟紫光燈時，會呈現海底世界夜晚繽紛的景色，好美好好拍！

地址：宜蘭縣蘇澳鎮港區路8號

點我看更多介紹

宜蘭蘇澳一日遊這樣玩！蘇澳必吃美食鮮肉小籠湯包 〉超刺激越野沙灘車體驗 & 海陸烤肉大餐 〉蘇澳冷泉湯屋「冷熱雙泉」 & 海鮮蒸籠美食！

宜蘭蘇澳景點好多好好玩，週休二日很推薦大家到宜蘭蘇澳一日遊，可以到蘇澳冷泉湯屋泡冷泉泡溫泉，頂級湯屋有烤箱三溫暖超享受！泡完湯可以享用豪華海鮮蒸籠大滿足！喜歡戶外活動的朋友很推薦到露境東岳體驗超刺激的越野沙灘車！還有蘇澳必吃美食溫飽鮮肉小籠湯包，爆汁湯包吃過一次就會上癮！好吃好玩好好拍的蘇澳一日遊快跟著晨晨喬喬玩起來！