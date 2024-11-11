晚餐吃飽後，想來點甜點給胃滋潤一下呢~
餵食三刻 營業至深夜兩點，逛街購物吃飽後，還可以來這裡續攤一下~
吃口美味甜點，喝杯好茶或咖啡~
對了~這裡還有多隻可愛店貓，不定時會出來串場招呼大家~
喝咖啡聊是非之餘，還有貓咪可以陪伴是多麼令人幸福的一件事情啊~
喜愛貓咪的你，當然更加不可錯過這個地方~
位於台南市北區北成路上，隱藏於巷弄間的 餵食三刻 甜點店
店內共有兩層樓，一樓點餐區及座位區
二樓有貓屋及沙發座位，廁所也是在二樓喔~
主打各式各樣可口的美味甜點，像是檸檬塔、心太軟巴斯克、抹茶塔等等…
及飲品咖啡、茶飲、鮮奶茶等等…..
從下午六點半至凌晨兩點，由於營業至深夜，讓你先逛完百貨、夜市後再來吃都OK~
但….其實這裡也是貓咪友善的店家
店裡有多隻可愛的店貓，不定時會出來跟客人們喵喵打招呼~!!!
付款部分除了現金外，還可以使用街口支付
如果忘記或是錢錢帶不夠，有街口支付一切就安心拉!!!
進門口前就有大大的來店須知看板
來此必須要注意，避免造成雙方及鄰居的困擾~
大致上就是 店外聊天要安靜、汽機車不亂停及寵物友善 不可欺負貓咪~
店內提供各種可口好吃的甜點、飲品
部分時段還有供應鹹食，想吃鹹食要提早前往，避免售完吃不到~
撒上少許糖粉、淋上鮮奶油增添視覺感的心太軟巴斯克
不只好看也相當好吃~
濃郁的起司香氣，吃了一口就令人愛不釋手的好滋味
酸甜可口的百香檸檬塔，也是店內必點的招牌之一
也是許多網友吃過必推的一款甜點
結合百香果及檸檬製作，兩種酸甜完美結合
並搭配上酥脆的塔皮，讓你滋滋入味 回味無窮阿!!!
造型獨特具有創意的伯爵鮮奶茶
一個小不點就泡在鮮奶茶中，可愛逗趣的模樣令人印象深刻~
濃郁的鮮奶及香純的茶香，搭配甜點可說是最佳選擇
鮮奶茶中的造型裝飾物可以食用的喔!!
但是太可愛會不會令人捨不得吃掉它呢!!!!
熱熱喝 剛剛好 來一杯草本香氣十足的舒壓靜茶
讓心情沉澱、放鬆享受難得的晚茶好時光~
忙碌的工作壓力是不是讓你喘不過去?
下班放假就是要來一個自在放鬆好地方~
在這裡你可以悠閒吃口甜點、喝杯好茶~
划划手機或是看看店家撥放的投影影片
環境舒適無壓迫感，是可以讓你自在放鬆好去處~
不定時還會有貓咪出來跟你打招呼
從你身邊串過、跳到座位上等小驚喜…
或許…這也是愛貓的朋友最期待的吧!!!
能被貓咪寵幸，是多麼令人期待的一件事情啊!!!!
餵食三刻原先是甜點塔類小工作室，後來開始有了實體店面
提供喜愛甜點及飲品的朋友，有一個可以悠閒享受的好地方
不過說真的餵食三刻的地點真的是超隱密，就隱身於巷弄住家的環境中
如果不特別注意，或許你就真的會忽略它的存在~
但由於地點特殊，避免造成附近鄰居困擾，因此想前往用餐的朋友
真的需要特別注意店內規則，一起守護這難得可貴的好地方吧!!!
餵食三刻
台南市北區北成路27號
營業時間:18:30–02:00 (週三 週四休息)
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